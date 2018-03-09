【檢調數據大調查】檢察官的主要工作竟然不是偵查犯罪？

文：法操司想傳媒

你知道檢察官除了偵查犯罪外，還有其他事件要處理嗎？在檢察官的分工一文中就有提到，檢察官分成偵查組、公訴組以及執行組。這三組分別代表了檢察官在刑事訴訟中，最重要的職責就是偵察、起訴、執行，但依照《法院組織法》第60條規定，檢察官的職權除了上訴3項外，檢察官還有其他法令所定職務之執行。

檢察官有什麼其他法定職務呢？

檢察官身為公益的代表，除了刑事案件外，在民事案件、家事案件、非訟事件等等，都有不同的法定職權。

例如民法死亡宣告的聲請；監護、輔助宣告聲請；請求受贈人履行公益負擔；解散社團法人聲請等等。而非訟事件則有法人解散聲請、選任董事聲請、選任臨時管理人等等。在家事事件中，有關身分關係確認訴訟，在被告死亡時，檢察官還有可能需要代理被告的身分，到庭執行職務。

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地檢署新收案件，偵查案件只占20%，其他案件高達60%

根據法務部統計，民國105年，新收案件數為2,060,088件，與近十年的數據相差不多。這些新收案件中，包含了偵查案件、執行案件與其他案件。

偵查案件指的是檢察官偵辦「告訴、告發及自首」案件、「警察、海巡、憲兵機關移送」案件、「調查機關、廉政機關移送」案件、「檢察官自行舉發」案件、「其他檢察機關移送」案件等。執行案件則是指各級法院裁判確定後，移送檢察機關執行，或撤銷、更定其刑、免除執行等。其他案件則包含了相驗、偵他案件以及其他案件。

這些新收的案件除了執行案件是由執行組的檢察官去執行職務外，偵查案件與其他案件都是由偵查組的檢察官負責，但是從圖(一)地檢署新收案件可以看見，其他案件量的比例，皆遠高於偵查與執行案件。以民國105年為例，偵案件的案件數，其實僅佔全部新收案件量的其他案件中，22.3%，其他案件則高達61.6%。

Photo Credit: 法操 圖一：地檢署新收案件。

新收案件中80%以上，皆由偵查檢察官負責！

偵查案件以及其他案件，佔全部新收案80%以上，而這些案件全部都是由偵查檢察官負責。除了大家熟知的偵查外，其他案件也是由偵查組的檢察官輪替處理的。這裡所謂的其他案件包括了，偵他案件、相驗案件以及其他案件。

偵他案件指的是地檢署在分案時，在「犯罪事實」或「被告不明」的狀況下，會簽分他字案進行偵查，最後以簽結作結[註]。相驗案件則是刑事訴訟法第218條第1項賦予檢察官的職權，當有非自然死亡或在醫療機構病死的情形，檢察官就要盡速相驗。但因為並非每一筆相驗案都會進入偵查程序，故歸類於其他案件。最後，其他案件中的其他案件，指的就是檢察官的其他法定職務。

這麼多其他案件，檢察官還有時間認真偵查嗎？

從圖(二)中可以看見，在其他案件中，與偵查可能相關的「偵他案件」與「相驗案件」僅佔不到10%，其餘超過90%皆為其他案件。這麼多的其他案件量，不會造成偵查檢察官的負擔嗎？其實，其他案件並不會花費檢察官特別多的時間，因為大多都是為了公益目的向法院提出聲請，只有在家事事件中，才會有需要參與訴訟程序。

Photo Credit: 法操。 圖二：新收案件－其他案件內容。

偵查組檢察官，主要的職責應該是在偵查犯罪上。在【全國檢調大調查】檢察官每月最低案量也有28件！人手完全不足！一文中，我們也可以看到，其實基層的檢察官負擔仍然非常沉重，在檢察官人數的配置上，法務部除了應考量增加員額外，也應注意檢察官勞務分配的問題，以免有勞逸不均的情形發生。

註：什麼是他字簽結？

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：翁世航