高雄市民進黨初選結果出爐，陳其邁將用什麼政見迎戰市長選舉？

昨（6）日，民進黨公布嘉義縣長初選民調結果，今日公佈高雄市長民調結果。嘉義縣由前農業委員會副主任委員翁章梁出線，高雄市則由立委陳其邁勝出。

高雄市長民進黨內初選陳其邁勝出

（中央社）民進黨今日宣布，昨晚高雄市長提名初選電話民意調查，由民進黨籍立法委員陳其邁以35.9%勝出。

民進黨表示，這次民調共由中央黨部民調中心，以及山水、典通民調公司執行。最後統計結果，陳其邁民調成績0.3590，趙天麟民調成績0.1445，林岱樺民調成績0.1122，管碧玲民調成績0.0535。

人還在國外訪問的現任高雄市長陳菊透過高市新聞局發布新聞簡訊表達恭賀，並樂見黨內民主機制順利完成，期盼無論結果是否如大家所預期，未來都要團結合作向前行，全力輔選。

與陳其邁競初選的三位民進黨籍立委管碧玲、林岱樺及趙天麟也都表示將團結全力輔選。陳其邁則在臉書發文感謝三位同黨的參選人，表示四人互相砥礪與集思廣益，充分體現了民進黨支持者與高雄市民的期待。陳其邁也呼籲，要成就高雄就必須團結全黨、團結所有市民。

陳其邁：要用AI轉型傳產，把高雄打造成智慧城市

2月26日，高雄市長民進黨內初選電視辯論會前一天，陳其邁在立法院舉辦政見發表會，以「智慧城市、經濟首都」為主軸，強調將發展AI（人工智慧）為重點產業。

陳其邁表示，若當選高雄市長，將引進國內外AI軟硬體廠商進駐，將高雄打造成AI科技產業聚落；並成立AI創新研究中心，吸引國內外人才及高雄子弟回流。對於高雄市政府規劃的「橋頭第二科學園區」，未來也將積極爭取成為「人工智慧產業園區」的產業發展基地。

陳其邁也提到，將建設垂直孵化平台，透過全產業鏈資源優勢，為初創企業營造成長所需的產業鏈資源支持，幫助創業者將技術落地，助力產業化發展，孕育AI獨角獸新創企業在高雄紮根發展。

陳其邁還表示，若當選，會將高雄市將照區域特性分為六個產業生活圈，以區域發展帶動經濟動能。經濟活水上，陳其邁將成立「產業發展基金」，結合民間基金、國營事業資金及國發基金，共同投資AI、物聯網、綠能、循環經濟等重點產業，引導高雄產業轉型。並推動高雄銀行轉型，融資協助中小型企業及青年創創業。

除了經濟政見，陳其邁也針對高雄當前發展面臨的四大挑戰：經濟結構轉型、人口結構老化及外移、空氣汙染嚴重、財政困難，統整出八項策略：

加速傳統產業升級，迎向工業4.0 打造南部科技走廊，發展人工智慧產業 推廣綠能循環經濟產業，空污減量 建構智慧雙港，強化區域運籌競爭力 發展智慧城市，增進便捷生活 推動智慧農漁業、增加農漁民收入 扶植文創產業，發揚魅力城市 創新社福，幸福照護

《中央社》報導，當時，陳其邁表示，準備市長選舉一年多來，一開始就成立智庫，分成都市計畫、產業發展，社福和文化教育組，每週定期開一次會，累積了對政策的初步想法，他也瞭解白皮書的撰寫必須接地氣，了解人民的困難，若能通過初選，第二階段也希望更多人能共同編織高雄夢。

《新頭殼》專訪陳其邁，記者問到產業發展跟環保如何平衡，陳其邁表示，高雄產業的問題在於，許多產業老闆都在台北，工廠設在高雄，換句話說，汙染留在高雄、稅收在台北。但陳其邁認為，「產業轉型」不是說把產業關掉，然後移植新的產業進來，應該是提升一些已經在高雄的產業。「比如石化工業這一塊，就是用總量來處理，在政策上引導他們，往低汙染的方向去走。」他認為地方政府的角色，應該是跟地方產業站在一起，維持夥伴的關係。

嘉義縣長民進黨內初選由翁章梁勝出，當選後將成立「新農業發展委員會」

（中央社）昨（6）日，民進黨嘉義縣長民調也出爐，由前農業委員會副主任委員翁章梁勝出，與翁章梁競爭的現任嘉義縣議長張明達落敗。

嘉義縣民調由山水、世新、全國公信力民調公司進行，翁章梁在這三家民調公司做的民調結果都勝過張明達。統計結果，翁章梁民調成績0.4377，張明達民調成績0.3536。

不過，民調結果公布前，翁章梁與張明達陣營各自舉行記者會，互指對方意圖以語音電話干擾民調進行，要求民進黨中央黨部立即處理，並要求司法介入偵辦。

面對黨內初選裂痕，翁章梁說，盡最大努力尋求支持，也會拜訪議長張明達，以積極、努力的態度，希望共同面對年底縣長選舉。對於初選結果，張明達說，自己努力不夠，不過，目前詳細民調數據還未看到，後續處置需與競選團隊研究後，才會決定。

現任嘉義縣長張花冠表示，無論是誰出線，深信嘉義縣政的提升與嘉義人民生活的改善，絕對是嘉義縣長的當務之急與責無旁貸的重責大任。

《自由時報》報導，2月4日，民進黨透過民視舉辦嘉義縣長參選人電視辯論會，但參選人張明達不願出席，由翁章梁單獨上電視，表述自己的政見並接受主持人提問。

翁章梁表示，嘉義縣面臨青壯人口外流的問題，因此若當選嘉義縣長，將成立新農業發展委員會，幫助農民在資金、技術、行銷及農業保險等。而中央政府推動長照2.0，嘉義縣有照護空間及量能不足之處，他將邀請NPO組織設點協助。

媒體人徐千惠則詢問，嘉義縣是全台人口老化最嚴重的縣市，翁章梁要如何解決？翁章梁則說，歷屆縣長很努力，陳明文時代開發大埔美工業區，張花冠時代推動馬稠後工業區，他認為兩大工業區未來成型後會帶給年輕人許多工作機會。他也說，嘉義縣經濟的根在於農業，要成立新農業發展委員會，以政府能量幫助農業發展，讓年輕人回鄉有工作，在嘉義成家立業。

除了高雄市長、嘉義縣長之外，民進黨內部台南市長的電話民調今日也會出爐，若一切順利，3月14日民進黨中央執行委員會將公告提名名單。

新聞來源：

核稿編輯：楊士範