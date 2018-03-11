富貴手如何根治、保養與預防？醫師四大關鍵解答

富貴手是許多民眾長期困擾的皮膚問題，也常被稱為「主婦濕疹」，或者是更學術一點的名稱像是進行性指掌角化症（Keratodermia tylodes palmaris progressiva, KTPP），各式各樣的名稱常把大家搞得暈頭轉向，但其實富貴手是一種手部的乾燥性濕疹，主要和長期、反覆的手部皮膚刺激有關。之前發過汗皰疹的保養與治療教學後，就不時會收到一些網友們傳照片來問自己的手這樣是不是汗泡疹？其實皮膚疾病的診斷還是要現場看到為準，照片只能參考，我們還是建議大家要直接找醫師現場評估，但卻也意外發現許多網友的狀況其實不是汗皰疹，而是富貴手啊！

上週收到網友傳來一張照片，希望我們告訴他該如何保養或治療。照片的主人是一位單親媽媽，為了獨力扶養女兒，除了白天在工廠的工作外，晚上還兼差到夜市幫忙洗碗，而照片呈現的就是標準的富貴手症狀。其實不只是媽媽或者是女性，許多生活中或工作時手部容易反覆接觸到刺激性物質的人們，都可能是富貴手的受害者，根據國外的研究統計，大約有10－15％的人在一生中會遭遇富貴手的困擾。因此今天團隊的醫師們將回顧整理相關文獻，提供大家富貴手的保養與治療知識，也同時教大家如何區分富貴手跟汗皰疹這兩種長得其實非常像的疾病。

富貴手有什麼症狀？是怎麼造成的呢？

富貴手的受害者其實不只有媽媽，常戴手套或接觸刺激物質的醫療人員與研究人員、常幫人洗頭的理髮師、還有常要用水清理食物的廚師都容易發生這個疾病。舉凡工作或生活上常會接觸到刺激性物質或長時間接觸水的人，都有可能是受害者，因為富貴手主要跟「反覆的手部皮膚刺激」有關。但大家多少都會用手接觸水，到底一天接觸多久的水會有危險呢？在一項針對幫人洗頭的美髮師的研究中指出，在沒有保護的狀況下，一天碰水超過2個小時，就是明確的富貴手危險因子了。

但到底多少人有富貴手的問題呢？在丹麥一項針對醫療人員的研究發現，有高達35％醫療人員的發生過富貴手，在香港針對美髮業者的研究則發現有48％的人曾發生過富貴手。而且只有實際上回報病情的人才會被納入統計，因此這些數字很可能是被低估的，實際的富貴手患者應該更多。

正常的皮膚有天然的皮脂膜以及角質層保護，但當刺激物質反覆接觸、過度清潔了皮脂膜或傷害角質層時，皮膚就可能出現發紅、發腫、滲出組織液等狀況，有時候甚至可以發現水泡，這個階段是富貴手的急性期。而受損、發炎過後的手部肌膚角質會變得更不健康，逐漸喪失保濕能力，手部角質會逐漸增厚、出現脫屑甚至是明顯的裂痕，也更容易再受到外界刺激，這個階段就是富貴手的慢性期。在慢性期的症狀出現後，仍然有可能反覆出現急性期的反應，如果沒有做好治療以及保養，症狀可能會一次比一次惡化。

Photo Credit：DermaNet New Zealand, Hand Eczema, CC BY-NC-ND 3.0 NZ 左：富貴手的濕疹變化，可看到紅腫、發炎、脫屑反應。右：富貴手發生脫屑反應，並且因為過度乾燥出現裂傷（Photo Credit：DermaNet New Zealand, Hand Eczema, CC BY-NC-ND 3.0 NZ）

而不管是急性期或者是慢性期的富貴手，都可能會出現發癢或者是刺痛的燒灼感，每一次再接觸刺激性物質都是很痛苦的過程。嚴重的富貴手甚至可能導致指甲的發炎與變形，例如慢性的甲溝炎就常出現在反覆發作的嚴重富貴手患者身上。手指以及指甲的不健康，也使得這類患者進而遭受到黴菌感染，產生灰指甲的機率變高。

Photo Credit：DermaNet New Zealand, Hand Eczema, CC BY-NC-ND 3.0 NZ 富貴手發生紅腫、發炎、脫屑反應，並且侵犯到指甲，引起甲溝炎（Photo Credit：DermaNet New Zealand, Hand Eczema, CC BY-NC-ND 3.0 NZ）

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富貴手是如何診斷的？該怎麼治療？

富貴手的患者常會有紅腫、脫屑的情形，但很多手部的皮膚疾病常常都會是紅紅腫腫的樣子啊。那醫師到底是怎麼判斷患者到底是富貴手呢？其實醫師主要是透過詳細的病史詢問、理學檢查，有時還會加上貼膚試驗（skin patch test），必要時再加上皮膚切片（Skin Biopsy）來確認診斷。但多數狀況下，觀察病灶的狀況以及患者手部的接觸情形，如果很像是富貴手，就可以開始治療了，並不是每個人都需要做到皮膚切片喔。

很多疾病都可以引起手部的濕疹，醫師通常會觀察病灶以及身體其他處皮膚的狀況，再搭配病史來鑑別診斷。例如常見的汗皰疹，通常會在手指上出現一區密集的小水泡，之後才進展成紅腫、脫屑。而乾癬則常會出現大量銀白色的脫屑。如果是異位性皮膚炎患者，通常在小時候就有相關病史紀錄。

Photo Credit：DermaNet New Zealand, Hand Eczema, CC BY-NC-ND 3.0 NZ 汗皰疹是另一種常見的手部濕疹，特色是一開始會在特定區域密集出現小水泡（Photo Credit：DermaNet New Zealand, Hand Eczema, CC BY-NC-ND 3.0 NZ）

如果真的得到了富貴手，醫師會依照病情的輕重程度來給予不同治療。輕微到中度的富貴手，醫師通常會開立局部的外用類固醇藥膏，可以快速達到消炎的效果。如果傷口很癢，醫師也可能開立抗組織胺類的藥物止癢。再嚴重一點的患者會考慮搭配口服類固醇。不適合類固醇的患者，或醫師要避免長期類固醇使用的副作用，可能會使用免疫抑制劑（常見藥物如topical Calceneurin inhibitor）來搭配治療。有些難治且反覆發作的病人，則可能建議使用照光治療。醫師會根據臨床的經驗給予不同的治療建議，如果大家對於治療有疑慮，建議要直接跟你的醫師討論，不要隨便自行停藥喔。

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但大家別忘了，富貴手基本上是因為「反覆接觸刺激性物質」所引發的疾病，因此光是藥物或照光治療其實只是治標不治本，相關的預防以及保養其實更是重要。

富貴手該如何保養與預防？避免接觸、正確洗手、戴手套、積極保濕

富貴手最重要的就是避免刺激物質接觸。常見的化學性刺激性物質包含水、清潔劑、界面活性劑，常見的物理性刺激物質則包括金屬工具、玻璃纖維以及土壤等會反覆摩擦手部的東西。實際舉例來說，某些肥皂或清潔劑就會包含強的界面活性劑，工業用的溶劑或是油類、金屬、手套（特別是某些含粉的醫療手套）、化妝品成分等等都可能引起刺激。

但儘量避開這些成分之後，患者還是必須要洗手，還是要碰水啊，那該怎麼辦呢？富貴手患者在洗手時，可以注意以下幾點：

避免使用過度鹼性的肥皂洗手，使用溫和的肥皂或不含皂的溫和洗手液 水溫不宜過高，建議微涼或微溫 清潔產品不要添加香料 洗手後用用乾布輕拍擦乾，注意手指間也要擦乾 洗完手就要立刻使用保濕產品（通常建議偏油性的乳液或油膏類產品） 避免過度洗手 如果手部沒有明顯髒污，可以使用酒精乾洗手來取代使用肥皂跟水洗手，降低刺激。（但對酒精過敏或容易產生刺激反應者不適合）

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正確使用手套也是富貴手預防保養的重要步驟。在醫療的使用上上發現比較多人會對乳膠（Latex gloves）手套過敏，因此富貴手患者建議使用聚乙烯手套（Vinyl gloves）或無粉手套。如果使用手套的時間超過10分鐘的話，通常會建議在手套內再加上一層棉質手套幫助吸汗，因為汗水也是個刺激物質喔。所以戴手套的原則就是：內層使用棉質吸汗，外層使用聚乙烯或無粉手套防水，內層的棉質手套可以在清洗後重複使用。如果你是家庭主婦或其他工作者，原則一樣是外層防水、內層吸汗。外層的手套只要選用防水的，並且對於你所接觸的物質（無論是水還是其他刺激物）能有效保護的即可。

完整且積極的保濕則是讓皮膚有機會修復的關鍵。雖然富貴手患者很多都是因為過度接觸水所造成的，但並不代表這群人的手很濕潤，相反的因為水帶走了正常的皮脂，過度浸泡角質也造成角質中的天然脂質與保濕因子流失，所以富貴手的患者其實是很乾的。選用潤濕性以及封閉性的保濕劑，可以有效防止水份的散失，有關這部分可以看看保濕觀念錯誤陷阱你也中了嗎？醫師圖文教你保濕關鍵這篇文章，會對保濕成分更加了解。使用乳液、油膏這類偏油的保濕產品，對於富貴手通常比較有幫助。

近期也有一些研究指出，添加某些生理性脂質例如神經醯胺的產品對於富貴手有幫助，但這類的產品售價較高，不一定要一開始就買，如果一般保濕產品使用無效，可以在醫師建議與指導下在選用這類較貴的保濕成分。

保濕產品要什麼時候使用呢？通常建議每天至少用兩次，每次洗手後都要用。在這類的患者手上，通常只有「保濕不足」的情況，幾乎不會發生「保濕過度」的問題。好好積極保濕就對了！

總而言之，避免接觸刺激物質、正確洗手、戴手套、積極保濕就是保養以及預防富貴手的不二法門。雖然許多朋友因為工作的關係，很難完全避免碰水或接觸刺激物質，但是正確使用手套、正確洗手、好好保濕這幾點還是可以努力做到的。另外要提醒的是，角質層的破壞不是兩三天的事，當然也不能期待兩三天它就會好。要把富貴手處理到好，常常需要幾個禮拜甚至是幾個月的時間，請一定要有耐性，在藥物以及保養預防上都好好和你的醫師配合，才能達到最好的治療效果喔。雖然是很辛苦的路，但醫療人員會陪你一起走過的。如果這篇文章對你有幫助，還請在底下給我們留一個讚，並分享給更多需要的人吧。

參考資料

本文經MedPartner美的好朋友授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航