什麼時候讀書變成一種可穿戴的裝備了？十點個人閱讀心得分享

文：江明

有一次英國辦了一個 「妙麗在地鐵藏書」的活動，然後在媒體推波助瀾地傳播下，引起了國內許多網友的注目。「全世界都瘋了！」他們在標題裡使用了這樣醒目的文字。

接著有幾個網路社群也開始在各個城市發起類似活動，起初並沒有引起廣泛注意，直到新世相（中國的社群網站）在去年推出了丟書大作戰。所以，全世界瘋不瘋我不知道，但是我看社群裡很多人都瘋了。

我打開社群，習慣性地想要看看這次又有什麼人在跟風，果不其然，一夜之間，我幾乎所有的好友，都變成了喜歡讀書的人。

「當你的才華還撐不起你的雄心，那就應該靜下心來多讀幾本書。」他們這樣說。

我忍不住翻了白眼！我一直以為閱歷啊、內涵啊是非常難能可貴的，哪裡知道，現在的人，在地鐵裡搶幾本書、轉發幾個心靈雞湯、發幾個圖文不符的狀態就馬上能得到了！

坦白說，新世相那次的活動，從商業角度來說非常成功，至少引起了廣泛的傳播和大量的瀏覽。而我個人也是非常欣賞他們每次做的活動，總能賜予我是否刪除朋友的判斷。

我不覺得這是抄襲創意，因為他們有和了英國的發起團隊聯繫。我也不覺得他們聯合了一些明星搞此次活動有什麼不妥，為了保證傳播最大化這是非常必要的。事實上，我覺得該團隊在普及全民讀書這件事情上，真的挺厲害。

比較納悶的是，好像在這次活動之前我都不知道我朋友圈還有這麼多文青，這麼多喜歡讀書的男孩和女孩們。

什麼時候讀書也變成一種可穿戴的裝備了？出門在脖子上掛一本比拎一個愛馬仕包包還搶眼了？你自己喜不喜歡看書你自己還不知道嗎？

有一句話叫：「你現在的氣質蘊藏著你讀過的書，愛過的人，走過的路。」

如果以這種方式形容的話，那麼有些人的一生會變成一本美圖秀秀指南，有些人死後會變成一本菜譜，有些人死後會變成一張地圖，而有的人會變成一本盲從的自我修養書。

是的，喜歡在社交網路炫耀自己愛看書的基本都是盲從，無一例外。

他們把矯情的心靈雞湯當作人生哲學，把勵志成功學當作職場行為準則，總是希望在不需要努力和歷練的情況下，獲得更多的人生感悟。而讀書可能是他們假掰的最低成本，最沒門檻的一種行為。

朋友，不喜歡讀書真的其實也沒什麼不好意思的。

每個人的愛好都不一樣，專注的事情也不一樣，我們不見得非要跟特別愛讀書的人交朋友。只要一種愛好能夠讓你產生樂趣、感到快樂，哪怕再卑微、再不入流，也希望你能沉浸其中，不必盲目跟風，讓全世界知道。

最可怕的事情莫過於，明明不喜歡看書，卻非要裝出一副讀書人的樣子，然後社群中發的文都是些被談到爛的暢銷書。

阿彌陀佛、古道西風瘦馬……或是馬雲語錄、卡耐基哲學、社會名流之類的成功學，一下子暴露了自己的盲從的本性。

更可怕的是，每次當他們PO完照片，還要加上一句：「讀了這麼多書，依然沒法把這一生過好。」

你讀了這麼多心靈雞湯和成功學，能過好這一生才是見了大頭鬼了吧！

我的社群有這麼一個人，是我朋友公司的接待員。

我朋友開的是一個皮包公司，賣的是老家生產的一些產品，基本不用怎麼打理，所以小A是接待員兼銷售兼客服兼總經理秘書這樣一個角色，別看頭銜這麼多，月薪只有台幣一萬八。

因為閒著沒事，我經常去朋友公司吹吹冷氣，每次去都發現她的桌上放著一大堆書，都是關於人生和世界的。

什麼《少有人走的路》、《從你的全世界路過》、《人生不過如此》，還有一些佛教感悟什麼的。

我曾好奇問她：「這些書你都看過嗎？」

她說：「基本都看過，但是看完也不知道講啥，反正閒著也是閒著嘛，就多看看書。」

我說：「你閒下來的時候，應該把心思放在工作上，這種書看多了沒什麼意思。比如你可以想想辦法怎樣提升業績，怎麼把產品賣得更好，怎麼在包裝上花一些心思，增加用戶的回購率。東西賣得多了，薪水就會漲呀。」

她說：「我沒想那麼多。」

我說：「你要明白，社會菁英喜歡一邊啃著心靈雞腿，一邊為我們送上了心靈雞湯，說人生的價值並不在於你賺了多少錢和外在是否漂亮。你這種情況，就不要看書了。」

於是我就被她封鎖了。

有句話說：「精神追求，應當是物質追求得到滿足後的自然反應，而不是在現實受挫後去尋求的安慰劑。」

無論是閱讀、音樂，還是旅行，它們不應該被當作擋箭牌或者避難所，當你的物質生活有了一定的保障，閱歷有了一定的提升，你在看在聽在玩的時候，自然會有更多收穫和樂趣。

如果你連基本的生活都沒有辦法保證，還整天想這些有的沒的，你不必臉紅脖子粗的跟別人吵，自己就已經輸了，劈你的雷也已經上路了。

讀書，該從什麼書開始讀起

經常有朋友會問，社長你最近在看什麼書？ 或者你看書有什麼技巧嗎？ 今天給大家分享一些我看書的小撇步。

一、不要盲目迷戀名著

我曾經也是一個名著控，書架上放著《百年孤獨》、《約翰・克利斯朵夫》、《古拉格群島》、《不能承受的生命之輕》和《湖濱散記》……

當別人說起文學的時候，總感覺自己如果沒有讀過馬奎斯、博爾赫斯、羅曼・羅蘭、托爾斯泰、克里希那穆提，就顯得自己沒什麼文化素養。

經典能夠流傳下來，當然有它的道理。

但是看書講究循序漸進，如果沒有一定的生活閱歷去支撐，一上來就開始讀什麼經典、巨作、名著，很容易讓人喪失閱讀的樂趣。有些書不是不好，只是還沒到你可以看的時候。

所以我一直覺得讓中學生看那些經典名著是一個火坑，什麼中外名著必讀、什麼名家推薦一百本之類的，看的時候完全無法進入，即使很艱難地讀完，也無法消化，只能說是浪費時間。

二、不要盲目迷戀暢銷書

半吊子的書處處有，網路上特別多。

厲害的書各有各的厲害之處，但是半吊子的書都很相似，例如網路暢銷書。

網路暢銷書的最大特點就在於：膚淺！這些作者最拿手的本事就是給自己樹立假想敵，把無病呻吟當作勵志語錄，把矯情雞湯當人生哲學！

這類的書受那些讀者歡迎呢？ 是那些熱中於幻想、心智不成熟、喜歡自我標榜的年輕人。因為他們都喜歡在不需要人生歷練和深入思考的情況下，就能獲得無病呻吟的感慨。

這類型的書看多了的危害是：你沒有辦法進行深度思考，也很難再靜下心來好好閱讀。人際交往上遇到什麼事情，腦海中立刻就出現一套自媒體給你的公式，去解決生活中的問題，但是他們並不會對你的人生負責啊！

網路暢銷書不是完全不能讀，但是請選擇一些優質的暢銷書。事實上我每隔一段時間就會買一批網路作家的書，主要是為了保證自己的語感可以跟上時代，畢竟網路作者的用詞都比較鮮活。

三、少看一些勵志成功學

多讀書能幫助你成為一個有趣的人，這只是一種可能，我見過很多自稱喜歡讀書的人都是挺無趣的，就像那些天天看成功學的朋友，很多都沒有成功一樣。

很多人看書講究「功利」，這沒什麼不對，但是你不可能期望你看完一本書之後就可以立刻收穫什麼，如果是這樣，我倒是推薦你看一些實用的可以具體地學到一些技能的書，比如《母豬餵養技術》、《曳引機維修與保養》、《如何提升搬磚技能》。

看書是一個潛移默化的過程，我更希望你去多讀一些看似無用的書，不是因為這本書有多大牌或多經典，也不是因為這本書是哪個成功人士寫的，而是因為當你闔上書本的時候，能覺得時間沒有白費。

劇作家廖一梅在《像我這樣笨拙地生活》裡說：「但哪個人的生活不是由秘密和謊言堆積而成的，巧妙地度過一生又有何意義？ 不過是輾轉騰挪的生存技巧。」

人生不用過得那麼精明，更何況閱讀？

四、讀了二十頁沒有感覺的書，請扔掉

一本書如果你讀了十幾二十頁，依舊完全沒有感覺，那就沒有必要再讀了。

千萬不要因為別人都說好看，或者這是本名著這樣荒唐的理由，來強迫自己繼續下去，即使你花了三個小時讀完了，也只能說你浪費了三個小時。

可能你會詫異，為什麼大家都覺得好看的書，我看了卻完全沒有感覺，或者這明明就是名家寫的書啊，為什麼我看不下去？ 是不是我的智商有問題？

不要懷疑，不是你的問題，也不是書的問題。你很好，書也不錯，只是你們不搭，所以沒有必要自責，去找一些符合自己品位的書吧。

愛馬仕的包包也不是誰拎都好看。

Photo Credit: Becker&Bredel / AP Photo / 達志影像

五、這本書你早看過了？ 關我屁事！

當我們買了一本什麼書，貼文到網上的時候，經常會收到這樣的留言：「這本書我中學的時候就看過啦！你居然現在才讀？ 」

可是，你讀過和我有什麼關係啊？ 你覺得你看過很了不起嗎？ 不知道你真的明白其中的道理沒有。

讀書很容易催生傲慢，也不知道是誰給了這些人勇氣到別人的地盤大放厥詞。

看書又不是趕頭香，你看過就看過，有本事心平氣和跟我分享你的讀後感、你的收穫，而不是居高臨下跟我說你看過了。看過又怎樣！

六、買了書之後不看，沒毛病

有句話這麼說：「買書如山倒，看書如抽絲。」

經常會有朋友跟我抱怨，前幾個月因為網路商城的圖書打折，於是買了一大堆的書，可是到現在卻沒怎麼看。

我自己也是這樣。每次有圖書打折，我都會趁機買一大堆名著，例如比較貴的全套，平時捨不得買的那種，然後放在書架上，心情好的時候拿出來翻一下，心情不好的時候，看到書架上放這麼多書也會變得心情好。

誰規定買了書，就一定得看完呢？ 只要心理上可以獲得滿足就可以了。

我覺得書籍可以像花瓶和壁畫一樣，變成家裡的一種裝飾。所以，買書不看，並沒有毛病！

七、注意書腰的敘述

每次買書回來的第一件事，就是直接拿掉書腰，看都不看。

好吧，其實第一件事是撕掉書外面那層收縮膜，然後再扔掉書腰。

最近幾年的書市盛行書腰。書腰有什麼用呢？ 主要是給作者撐門面的，尤其是這個作者知名度一般的時候，出版社或作者就會請一些名人來給這本書站台，做一個聯合推薦，表現得這本書有多麼多麼厲害。

提醒大家，在買書的時候與其看什麼書腰推薦，還不如去網路查一下這本書的評分，低於七分的基本就沒有看的必要了，除非你特別喜歡這個作者。

書腰總讓我想起那些過年過節時人家送來的禮盒，包裝很精美，但是一打開，媽呀！ 除了包裝和分量少得可憐的食物，剩下的全是用來充數的保麗龍。

八、學會做筆記

我知道你的網路已經有無數的書籤了，我的最愛裡也有數不清的深度好文，但我還是希望你能養成做筆記的習慣。

當你捧著一本不錯的書，被文章的結構、作者敘事的方式，或者一個句子逗樂或吸引的時候，希望你能稍微停一下，用筆把這些記錄下來，如果你捨不得就此停下來，那麼不妨先在這頁折一個角，等閱讀完全書的時候，再去把折角頁的語句記錄下來。

這只是第一步，過段時間回過頭重新翻看，如果確定自己已經消化，或者也能熟練使用這樣的語句，再把這個折角撫平。

你可能會問，這樣做有什麼用呢？

那麼，看書又有什麼用？ 就好像你吃過的飯、喝過的水，都會在之後的歲月裡，變成你的骨頭和肉，讓你擁有更好的身形和氣質。

九、看書最佳的時間是清晨或者深夜

並沒有什麼科學依據，這只是我個人的體會。

清晨起床或者夜深人靜的時候，是一個人腦子最清醒的時候，尤其是清晨，你剛剛睡醒，大腦就好像電腦重啟了一般，CPU使用率處於零，記憶和理解都是滿格，你不會被手機和各種資訊所干擾。

很多人跟我抱怨說，上了一天班，下班之後真的很難再讀進去書啊，或者真的沒時間讀。其實你不是沒有時間，只是靜不下心來，太浮躁了，很容易被其他因素干擾。比如只要你一捧起手機，時間就過得特別快，逛逛網路、看看臉書、讀些看八卦，一下子就到了深夜十二點。

所以說，雖然很多年輕人晚上不加班也不看書，不談戀愛也沒人聊天，但他們卻總在熬夜，呵呵。

這種時候，我建議你先讀一些比較輕鬆的散文或者雜文集，不需要太動腦子的那種，先把閱讀的習慣培養出來。

十、尋找同道中人，同類書單

很多年輕人都比較迷茫，不知道看什麼書，也不知道去哪裡找書單看，但是自己的求知欲望又比較強烈。

我的想法是，你先看起來，隨便看什麼類型，先不要急著給自己定範圍。看完一圈之後，再確定自己到底對哪一類書比較感興趣，然後細讀。如果你有喜歡的作者，那麼他推薦的圖書你不妨再看看。比如你喜歡讀王小波，那麼王小波推薦的作家比如卡爾維諾、喬治・奧威爾、羅素、杜拉斯你都可以找來其作品看看。

以上十項就是我個人的讀書心得，希望對你有一點點幫助。

書籍介紹

本文摘錄自《劈你的雷正在路上：架設人生避雷針的50道修練》，圓神出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：江明

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你以為人生會一直平安無事嗎？小心劈你的雷正在路上！

面對人生暴風雨中的50道驚雷，架好你的避雷針。

放下自我感覺良好，拋開虛榮與逃避，不要做那個死於75歲，但在25歲時早已被自己埋葬的人！

超過九成的現代人，都只是隨波逐流。作者曾在大公司上過班，心態也曾經如此。在歷經多年社會險惡的狂風暴雨後，他僥倖存活，並在此為你揭穿各種假象，直指處於生活穩定、自我感覺良好背後所潛藏的危機。

感情、成長、工作、婚姻、置產、社交、健康、旅行……本書帶你逐一審視人生，不再用一些溫柔卻不實際的勵志話語來微醺自己，因為這只能用來自我安慰，而非前行。

真話永遠不好聽，但絕對受用無窮！讓從來不假裝的作者，像寺廟中拿著棍子的師父，一棒打醒你對未來編織的美好幻象，誠實面對現實處境，在人生的狂風暴雨、轟轟雷聲中，巧妙閃避、努力前行！

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航