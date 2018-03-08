川普徵鋼鋁關稅的目標若是中國，犧牲一次盟邦沒什麼大不了

文：普通人的自由主義

川普的鋼鋁徵收關稅之舉，一時之間弄得親痛仇快。在國內，傳統上支持自由貿易的共和黨被突襲得哇哇叫，首席經濟顧問考恩（Gary Cohn）氣到打算辭官，反而是挺民主黨的工會拍手叫好。在國外，當美國的盟友，也沒有好處，關稅無差別徵收，安倍這些人之前猛拍川普馬屁，算是拍到馬腿上了。到底川普在發什麼神經病？

隨便問一個經濟學家，都可以指出這關稅對美國的傷害，遠比對鋼鋁產業的幫助來得大。不但使用鋼鋁的產業和終端消費者通通受害，貿易對手國還可以理直氣壯地實施報復，重創美國出口。川普和他那一幫要打貿易戰的屬下，都不知道這些嗎？ 不可能。我覺得，讀川普的政策，還是要用提爾（Peter Thiel）這招：「不要把他的話照字面看，但要認真嚴肅地看。」（Take him seriously, but not literally）

川普說，美國一年8,000億美元的貿易赤字，是在貿易上吃了大虧。但貿易赤字，這經常帳上的美元流出，都會有資本帳的美元流入相抵。美國可以有這麼大的貿易赤字，是佔了全世界的大便宜。全世界除了美國外，哪個國家有辦法拿這麼大的貿易赤字？對美國貿易順差的國家，賺得美金後，轉手又把錢匯回美國買美元資產，對美國來說，那是有吃又有拿的good deal，不但有廉價進口產品可用，利率因此而低廉，特斯拉這些公司也有雄厚資金可用，怎麼會是吃虧呢？

所以真的不能照字面和他認真算政策得失。

以破壞既定體制為目的的川普，搞這關稅，肯定另有所圖。我看來看去，還是覺得他就是在做他一直說的，不是要「Make America Great Again」（MAGA），就是真的要打貿易戰。

MAGA是有政治上的意義的。川普期中選舉面臨生死戰，只要民主黨拿回眾院多數，彈劾川普一定會變成議案，光鬥這個就可以把他的下兩年任期給鬥完了，甭談連任了。年底的選舉，共和黨一定要掉席次了，「川普能做的，只是減少掉的席次。」

但那是我們這種預料不到川普會當選的人的判斷，川普的判斷應該和我們正常人不一樣。

當我們覺得該止住中間選民失血的時候，也許他想是拉過來那些不會投他票的人。工業地帶失意白人多的選區，本來是工會控制的民主黨轄區，但2016年的選舉證明川普是可以拉動這些票，關稅之舉，可以馬上讓有鋼鋁產業的就業機會增加，可以讓這些選民快速有感。而且就算選民不在鋼鋁產業，但只要屬於受進口品宰制的行業，也會覺得川普的MAGA不是玩假的，「未來會有希望的。」也許川普在中間選民裡失分很多，但從民主黨手中挖回一些工會票，保過半，也許是可以的。

那是一個可能，但我覺得川普真心想打貿易戰的可能性更大，而打貿易戰，目標一定是中國。

共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）對川普說，「如果你要弄中國，那你就針對中國就好」，為什麼要把盟邦也拖下水？我覺得道理很簡單，這是成本很低的訊號傳遞機制。關稅是總統職權，川普可以說漲就漲，要弄什麼進口品項，就可以弄什麼進口品項，這是「美國給其它國家的恩惠。」既然是恩惠，就是想收回，就可以收回，而且要不按牌理出牌，對手才會怕，如果目標是中國的話，犧牲盟邦一下，沒什麼大不了。

川普的敲山震虎，意在中國的味道十足。「你再不配合我的政策，尤其是北韓禁運，那就有你好看。」在中國逐漸以為川普路數可以捉摸的時候，再這樣出奇不意一下，會有加深戰略縱深的效果。

川普的顧問納瓦羅（Peter Navarro）從以前就一再主張要懲罰中國對美國的「不公平」貿易，我想，川普也信這套的。但這不按牌理出牌，可能會有出人預料的結果，是福是禍難料。據說瘋狗國防部長是反對這政策的。

後記

川普發推特說鋼鋁關稅，只有在北美自由貿易協定修改後，才會取消。所以貿易戰的對象是加拿大和墨西哥？結果貿易戰和MAGA是同一件事，同一個目標。

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航