用歐洲日本的內閣制合理化中共修憲，完全是刻意混淆

作者：費文侯

新華社發佈消息，中國共產黨的中央委員會建議，刪除憲法國家主席與副主席「不得連任多於兩屆」的規定。新華社是中國的官方媒體，不是只知捕風捉影，惡意詆毀中共的小報如大紀元之流，顯見這條新聞貨真價實。明眼人都看得出來，這條憲法若是修改，目的只有一個：讓現任的國家主席習近平，能夠連任到無法連任為止。

對台灣人來說不難理解，過往中華民國在台灣的蔣中正總統，就是不斷連任做到去世為止，老蔣的兒子蔣經國總統也是。在擁有深厚皇帝傳統的中國，能夠不斷連任的政治強人，其實和當皇帝沒有太大實質的不同。

領導人能夠不斷連任做到死，就不可以是民主國家嗎？對各種政府體制稍有了解的人，就知道能否連任和是否民主沒有必然關係。還能反過來看，有些民主國家的領導人可以不停連任，沒有任期限制，它們仍是當然的民主政體，專制國家的領袖即使定期更換，但不管再怎麼換，也仍然是不民主的專制政體。

民主與連任限制欠缺必然關係，卻有人刻意混淆此點，BBC中文網訪問的一位台灣學者就是如此。由於新聞的原文不知為何已經過修改，無法引用原文，這裡只能引述該學者的大意進行討論。

該學者認為這次修正案可以看出，中國或許會走向如日本與英國的內閣制，使政黨領導人可以長期執政。確實，如過去英國的柴契爾，目前德國的梅克爾、日本的安倍晉三，都是長期執政代表，德國的梅克爾作為德國總理，執政更是已超過十年，換個說法是，她的任期已經比蔣經國更久。

不過真的有人傻到覺得，蔣經國總統主政的中華民國，會比梅克爾總理領導的德國更民主？

一個民主國家，不論是總統制、內閣制，都是民主國家。總統制的國家領導人是總統，有任期限制，也有連任次數的限制，德國內閣制的領導人是總理，沒有任期限制，也沒有連任限制，但沒有限制不等於可以無限制的當到死，總理的任期主要取決於民意，也就是定期民選的結果。

總統制之下，總統不管做得再好，時間到了都得下台，總統做的再爛，也只能等到做完再換（不考慮罷免之類的非常手段）。內閣制相比起來，好處是任期更有彈性，選民滿意的總理沒有任期限制，也就沒有連任問題，能夠持續執政，推動長期政策，這方面確如某台灣學者所述。但是內閣制的彈性還有另一個方向，那就是民意低落的總理，不用等到任期做滿，可以很快換人，不用等到一任結束。

Photo Credit: Reuters/達志影像 正在經歷內閣動盪的英國首相梅伊

這就是為什麼採行內閣制的國家，有少數如柴契爾、梅克爾那般的長期總理，卻有更多叫不出名字的短命總理。總理任期不設限的內閣制，能相對靈活的反應民意，但以中國當今的情況，有可能嗎？以共產黨一黨專制的中國政府，連最基礎的民意都無法代表，這個情況下要講到任期與民主，那是命題完全錯誤了。

如果中共取消連任限制，習大大絕不可能成為內閣制的總理，只可能朝皇帝制發展，假如覺得帝制不好聽，改叫「（空格挪抬）蔣公制」也是很妥當的。

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