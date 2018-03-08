- 熱門議題：
- 「厭世代」 、
- 「重回山林的台灣囝仔」 、
- 「用愛「陪伴」孩子築夢」 、
- 「沈春華關鍵秀」
Facebook再改演算法，行銷人如何見招拆招？
我們想讓你知道的是
雖然Facebook上頭連結了超過十億人，的確是一個很方便的行銷管道，但我們不宜過度依賴單一的社群平臺，還是要設法建立自己的「主場」。
文：鄭緯筌（臺灣電子商務創業聯誼會理事長）
最近地震頻仍，還記得就在二月六日深夜，當大家正準備就寢之際，我卻在批踢踢（PTT BBS）電子佈告欄的八卦板上看到有人張貼花蓮房屋倒塌的照片。當時直覺有人亂拿大家的生命安全開玩笑，沒想到照片愈傳愈多，甚至還有人用手機進行直播--看到那怵目驚心的場景，我仍不願意相信這是事實，而寧願認為是假新聞（Fake news）肆虐。
Facebook對假新聞出招
也因為最近的假新聞實在有愈演愈烈的跡象，導致以Facebook為首的社群媒體不斷出招，希望可以有效遏止這股歪風，重新讓大家把焦點放在人際的互動上。就在1月12日，Facebook發佈官方新聞稿，祖克伯宣布要在動態消息（News feed）上提高家人與朋友貼文的出現權重，進一步降低粉絲專頁（Fans page）出現的比例。不難想見，這個決策首當其衝受到影響的就是新聞媒體和企業品牌。
光是新聞稿中的這段「As we make these updates, Pages may see their reach, video watch time and referral traffic decrease.」，肯定會讓不少社群經理和行銷人員徹夜難眠，甚至不難想像網路上哀鴻遍野的景象。
臉書或許獨斷，但沒做錯
雖然這個公告給大家的觀感可能不好，但老實說，身為一家股票上市的商業公司，Facebook為廣大的投資人和員工追求利益並沒有不對。甚至，該公司的新聞合作夥伴負責人坎貝爾・布朗（Campbell Brown）最近更公開表態，認為Facebook並非媒體面對新時代唯一的藥方。她更大言不慚地說，「如果有出版商認為Facebook不合適或很難用，那麼就不應該繼續留在這個平臺上，可以考慮另謀出路。」
耐人尋味的是去年六月坎貝爾・布朗剛上任時，還曾公開表示要幫助媒體、出版商與Facebook進行更緊密的合作，沒想到才過了半年，局勢就大為改觀。當然，面對「翻臉如翻書」的Facebook，企業或媒體也要思考是否要繼續把身家都押在Facebook上頭了。
行銷人如何抓住社群方向？
面對Facebook一再出招，新聞媒體和企業品牌該何去何從呢？我認為不妨利用新的一年，好好檢視一下經營方針，從關心目標閱聽眾開始，進而擬定內容策略。有鑑於內容營運的範疇甚廣，我們不再只停留在文案寫作、廣告投放或粉絲專頁經營的層面，而需要從更高的角度鳥瞰，才能夠「見樹又見林」。
以下幾點，提供給大家參考：
- 經營目的：設想貴公司經營社群的目的，是為了塑造品牌形象？分享新知？還是要銷售商品、服務呢？
- 設定目標閱聽眾：哪些族群會有興趣看我們的內容？他們的需求是什麼？舉例來說，剛出社會的上班族新鮮人，和40歲世代的中階主管想得往往不同唷。
- 找出關連：貴公司和目標閱聽眾之間，是否存在哪些關係？如何傳遞價值和利益給這些特定人士？
- 呈現型態：精心準備的內容，要用文字、照片、插畫、資訊圖表，還是影片來鋪陳？
- 發布管道：目標閱聽眾平常會在哪些地方出沒？他們都習慣透過什麼管道獲取資訊？這些人常用E-mail嗎？還是用LINE、Facebook或是部落格的機會更多呢？
雖然Facebook上頭連結了超過十億人，的確是一個很方便的行銷管道，但我們不宜過度依賴單一的社群平臺，還是要設法建立自己的「主場」。不妨針對以上這五點進行思考，再妥善擬定內容經營與社群行銷的方針。
最佳策略是客製化體驗
一如電商巨擘亞馬遜公司的執行長傑夫・貝佐斯（Jeff Bezos）所言，唯有專注理解顧客的各種需求，才能持續精進用戶體驗（User Experience），進而讓來自世界各地的顧客群在愉悅的購物體驗中感到滿意，並強化與企業品牌之間的連結。
誠然，我們都身處在這個社群時代中，但Facebook並不是社群的救贖，更不是唯一的答案。儘管該公司的演算法和政策不斷改變，但大家也毋須驚慌。別再亂貼文或盲目投放廣告，也不用覺得世界末日就要來臨。讓我們先從關心目標閱聽眾做起，有策略、有計畫地產生內容，一方面尋覓合適的其他社群平臺，另一方面也將這群受眾導流到自己的官方網站、部落格來；如此一來，我們自然就能逐漸擺脫Facebook這個社群巨人的箝制，開發出美麗的新世界。
Facebook動態消息（News Feed）的副總裁Adam Mosseri接受《Wired》雜誌訪問，討論FB的新演算法：
他說，社交功能應當是Facebook的第一要務：
It's important to remember that Facebook is about bringing people closer together and enabling meaningful social interactions.
並提出兩點他預期的重大改變
- There will be less content directly from（professional）Pages.
- There will be less video.
Video is an important part of the ecosystem… But it’s more passive in nature. There’s less conversation on videos, particularly public videos.
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航