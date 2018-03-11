無照買藥材煉丹銷售，算是「賣假藥」嗎？

阿桑在大馬唸過幾年的醫學系，不過喜歡玩音樂的他並不是很重視課業，畢業後當然也沒有取得醫生執照，某次來台灣參與地下樂團的表演後愛上台灣的一切，也結交了台灣女友，隨後來台定居並繼續玩音樂。

然而，除了日常生活開銷外，玩音樂也需要花費不少器材費。在現實的考量下，阿桑認為作為男人的他，不能只讓太太去外面賺錢，於是開始以每週兩次的頻率，在自家居住的公寓裡以「尚醫生」的名稱幫他人看診、把脈、針灸及開立處方等行為。

同時，阿桑還到迪化街中藥行購買各類藥材作為原料，自行加工研磨成粉並混合調製，再以化瘀血丸及化痰粉等藥品販售給求診病患。估計包括看診及藥費在內，每次收費約3000元不等。

由於「尚醫生」調劑的藥品效果極佳，名聲很快傳開，但也引來衛生局人員登門拜訪。

無照懸壺濟世和開藥，會觸犯什麼法？

佛教有一句話：「救人一命勝造七級浮屠」，雖說勸人為善是很好的一件事情；但手段如果不正確，可能反將自己送進「七層圍牆的監獄」。

基本上，我國現行的法律規定只要未取得醫生執照，不具醫生資格就不能執行「醫療行為」，像是常見的拿處分跟用藥等，都會被認定屬於「醫療行為」。不過先前上課談類似案例時，有一位同學提了個有趣觀點。

他說：「中醫跟西醫不同吧！中醫很多是民間偏方跟迷信，完全欠缺現代的科學根據，這種『東西』本質上能算是一種『醫療行為』嗎？」坦白說，這種法律抗辯我倒是沒想過，但以現行法院審判的觀點，並不是去區分中醫跟西醫有哪裡不同，而是直接確認「醫療行為」的定義。

不過阿桑還有一個更嚴重的問題，那就是他去迪化街拿藥材自行調劑後拿來賣的這件事。基本上所有的藥品要製造或是要販賣都要我國的主管機關核准許可，否則就會成為我們常聽見的「賣假藥」。縱然實際上有藥效，或是對於人體完全沒有危害，理論上都沒辦法阻止犯罪的成立。

此外法條交錯後有一個弔詭的地方，那就是當你假裝是醫生給病人開「處方」時，《刑法》送你五年有期徒刑。但如果你是依據這個「處方」去調製藥品，《刑法》會再再加送你五年，總共得到十年的有期徒刑。

在法律刑度這樣設計的視角下，大家要玩角色扮演時，個人建議當醫生顯然會比當藥劑師好，至少違法的時候，刑度會輕很多。

Photo Credit： 藥丸 CC BY 4.0

綜上所述，依據現行的法律，哪怕你認為自己真的是華佗再世，但沒那個屁股就不要坐那張椅子，否則《刑法》就會讓你從「人間再世」變成「人間再見」。

此外，台灣人非常喜歡去日本採買大量台灣沒有販賣的藥品，如果你是要自用並且符合海關攜帶入境數量的規定，大概都不會有刑法上的問題，但當你用不完想拿出來賣的時候，就要小心你可能會變成角色扮演中的「藥劑師」，這是個會處罰過失犯的法條，所以請務必小心避免觸法。

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本文經莫非律師 Blue Blood Lawyer授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航