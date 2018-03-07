女生不用再被逼著穿裙子，日本中學推出「無性別制服」

日本千葉縣柏市4月將開設一所市立柏之葉中學，經過學校的制服委員會評估，柏之葉中學推出了「無性別制服」，讓家長和孩子的自由決定要穿長褲還是短裙。

市教育委員會表示，日本市立國中的男學生制服大多數是扣子扣到衣領的學生服，女學生則是水手服。柏之葉國中是市立國中當中，第一間男女都採用休閒西裝外套的學校。休閒西裝外套顏色為深藍色，配上灰色格紋的長褲或裙子，再繫上領帶或蝴蝶結。

考量到不同男女身型仍有不同，制服仍然分成「男生用」與「女生用」，女生用的休閒西裝外套與領帶較瘦長。然而，學生可以自由選擇男生用或女生用，也可以自由搭配長褲或裙子，也可以自由選擇要繫領帶或是蝴蝶結。

2017年9月，市教育委員會針對預計進入柏之葉國中、就讀市立柏之葉國小的全學年500名家長等實施問卷調查，確定是否需要設計制服，結果有近九成的家長支持設計制服。

因此，市教育委員會在10月成立「制服校內服裝等評估委員會」，委員會由該國小的家長、兩名六年級男女學生，以及教師、地區居民、市教育委員會職員等12人組成，評估委員會開過至少三次會議，討論針對是制服是否有必要，以及如果要該如何設計、選擇何種樣式等問題。

而市教育委員會在開會前，曾分發性少數者的相關資料給成員，當作引進制服與否的參考。這份資料是日本文部科學省在2016年4月，提供給教職員的資料，內容詳細記載對於性別不安症的學童對應方式，也記載服裝設計該如何考量性少數者的需求。

有家長指出，「希望制服能考慮到性少數者」，也有曾接受LGBT等相關口頭說明的學生表示，「領帶等男女能共通的比較好」等。除此之外，也有意見表示就算不是性少數者，也想自由選擇制服。家長當中也有意見指出，「也有討厭裙子的女性」、「嚴寒冬天穿裙子很冷，如果能穿長褲的話多好」。

柏之葉國中現階段預計有88名學生入學。市教育委員會學校教育課的負責人表示：「制服可選擇的範圍變寬，就不會有人為此產生不愉快的心情，可以選擇適合自己的制服。」

但仍然有日本網友對於無性別制服表達擔憂，中國《環球網》報導，有日本網友留言表示：「男生也可以穿短裙嗎？」「孩子們真的有這樣的需求的嗎？」「那換衣服和上廁所怎麼辦？要去哪一邊？」「新生中有LGBT嗎？」「真的有男生會穿短裙嗎？」

《風傳媒》報導，也有人質疑，由於其他學校的制服大多男女分明，可能會造成選擇裙子的男學生不敢穿在路上。也有人認為，這影響到校內的更衣室、廁所等公共設施。

校方對此回應，由於個人隱私問題，校方不會特別過問學生的穿衣選擇，至於廁所等有性別差異的公共設施，若正式開始上課後出現狀況，校方會再依個案處理。

世新大學性別研究所研究生Kobe Ko曾撰文指出，制服在校園內有規範學生的作用，其中包括對身體的規範，以及「好女孩」形象的建構。

文章中表示「台灣學者甯應斌（筆名卡維波）認為，制服有消弭族群與階級的差異、消弭情慾差異（去性化）與消弭性別差異的功效。制式的髮飾則有『去性（徵）化』（de－sex）的效果，也就是反美學、反情慾、反性感。」。但Kobe Ko認為，卡維波的說法放在單一的校園內或許是對的，制服消弭了每個學生來自不同階層的背景，但制服同樣也形塑了階級，區分出好學校、壞學校等。

同時，制服也強調性別差異的，加強男生一定要穿褲子、女生一定要穿裙子的性別刻板印象。另外，由於制服是代表學校，而校方大多數主張純樸的校風，因此，大多數制服上衣設計成白色、要求女學生穿裙裝、有的女校甚至會規定學生不能穿深色的內衣。學校透過制服，抹去個人的主體性與獨特性，把乖巧聽話、純潔無瑕的印象強加於青少年學生身上。

而台灣，從2010年開始，就有許多女校，抗議校規要求不能穿著運動短褲進出校門，或規定只能在體育課穿著運動短褲，為此發起抗爭活動。

在2010年台南女中學生因不滿生輔組長過於嚴格取締學生穿著運動短褲，串聯上千名學生在朝會時一同脫下長褲制服，露出短褲，爭取在校內穿短褲的權利。2015年年底，台中女中學生也在朝會時脫下短裙露出短褲，發起「穿短褲上學」運動，最終於2016年1月達成目標。2016年北一女中學生也組織了「北一短褲自由陣線」，提出鬆綁穿著短褲進出校園的規定，也在2016年6月成功解除禁令。

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核稿編輯：楊士範