中資賤價收購馬達加斯加土地，小農被迫每平方公尺0.06元台幣售出

作者：Karolle Rabarison

譯者：y.c.Hung

在馬達加斯加共和國西南部地區的農民，受到當地中國僑胞脅迫將他們所擁有的土地以每平方公尺7阿里亞里（馬達加斯加貨幣）的價格賣出（約新台幣0.06元）。這則資訊來自當地電視頻道TV Plus Madagascar，由伊旺（Ivon Mahandrisoa）和安格拉（Angelo Ranaivoarisoa）兩位記者在2017年5月24日所作的報導。這與2008年發生在肯亞的一宗土地交易相當類似：總計40,000公頃的土地以每平方公尺0.05美元的價格成交。

目前轉讓給中國投資客的土地總計已經超過5,000公頃，他們也拿出農民簽名的文件作為證明。在安塔尼米埃瓦（Antanimieva）和貝凡德里亞納阿齊莫（Befandriana Atsimo）兩個鄉村公社的農民們表示，完全無法拒絕這樣的交易，因為擔心終究會失去土地而被驅逐，最後連微薄的補償金額也拿不到。

安塔尼米埃瓦的農夫尚・瑞諾亞維（Jean Renoavy）向電視台表示：這些中國投資客取得放牧草地後的同一天內，有三隻牛遊蕩到他們的土地上因而遭到槍殺。他表示，還有發生像是投資客在土地尚未轉讓就開墾種植的情況，讓這些農民因而感到毫無選擇，只能乖乖簽署文件並拿取現金。

在網路上對於此篇報導的反應，參雜了對馬達加斯加政府的無奈及批評。網友Mirija974如此寫道：

一平方公尺的土地賣7阿里亞里，這完全擺明是敲詐勒索。馬達加斯加已經變成無政府狀態了嗎？

外國人取得土地的案例不僅限發生在馬達加斯加。富有國家或跨國企業在貧窮國家取得農作土地的情況已經逐漸成為常態。富有國家對於食物或橡膠等其他物資的需求增加，加上自有國家的土地或天然資源不足；而這些貧窮國家的生產成本低廉，天然資源也相當豐盛。在土地交易的國際法條付之闕如的情況下，企業集團沒有法律方面的顧慮，以確保他們的投資和供應鏈不會涉及有人居住或賴以維生的土地。

針對自然資源所導致的紛爭及貪腐現象提出警訊的國際性非政府組織機構「全球證人」（Global Witness），對發生在賴比瑞亞及緬甸的土地獨佔事件提出報告。其調查結果揭發了非法使用偽造文件並違反當地法律許可所進行的土地交易。這與「樂施會」（Oxfam）此前所做的針對「可口可樂」及「百事可樂」在巴西的製糖土地糾紛，以及「土地之友」（Friends of the Earth）對「豐義國際」（Wilmar International）在烏干達土地濫墾用以種植棕櫚樹的事件相去不遠。

對此有人提出辯護表示，這些土地投資能夠為當地生活貧困的農民帶來大量的就業機會，並刺激基礎設施、學校以及醫療中心的建設，是個互利互惠的大好機會。但土地權利的擁護者警告土地取得會連結貪腐、環境破壞以及地方衝突等現象——更不要忘記這些當地邊緣化土地遭受非法強佔的遺產問題。國際食物政策研究所（IFPRI）表示，在馬達加斯加有130萬公頃的土地出租用以栽培玉米及棕櫚樹，即是造成2009年政變衝突，和隨後而來的政治、經濟危機的重要因素之ㄧ。

「全球證人」與其他組織則共同呼籲針對這類情況制定國際法令，以確保土地交易的透明度，用以保護當地人民的權利和生計。同時，國際食物政策研究所也建議小農戶在公民社會的支持下採取強烈的集體行動，作為倡導土地使用權利的國家與地方政策更有效力的宣傳策略。

Photo Credit: Frank Vassen @Flickr CC BY SA 2.0

非常受到大眾歡迎的音樂歌手戴歐・拉科托瓦（Theo Rakotovao）原生於安塔尼米埃瓦一帶，他也是努力引起大眾關心土地問題的成員之一。拉科托瓦接受TV Plus訪問時表示，自己走訪於各個公社就是為了要與遭受驅逐的農民和驅逐農民的人進行談話。他想要傳達的訊息非常扼要：不允許欺騙小農這種不公義的行為發生，而且所有的馬達加斯加人也必須了解相關情況。

Youtube用戶manarivo對TV Plus上傳的一段影片提出評論，同時批評政府的不作為：

我們不該指責外國人或追捕他們來償還我們所需要的正義或對他們施暴。這是為他們工作的馬達加斯加人或政府官員們應該要負的責任。然後，將土地歸還給這些合法擁有的農民們。感謝戴歐・拉科托瓦為正義站出來。

臉書專頁「你是馬達加斯加人嗎？」吸引了超過17萬人追蹤。臉書用戶紛紛表達他們的憤怒及無奈。臉友Nirina Andriatiana的評論精確表達了這樣的情緒：

我們這些普通人如何保護我們自己的土地呢？我們向媒體或在社群媒體上指責披露這些事件，卻沒有人敢起身反抗。我們必須同心協力聯合起來以恢復我們自己國家和人民的尊嚴，因為如果放任這種情況繼續下去，我們的命運不知道會變成什麼樣子。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航