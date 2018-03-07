假如，1945年日本戰敗投降而放棄台灣之時，國民政府還未來得及接管台灣就給中共打垮了，台灣會怎麼樣？沒有了蔣介石政權，台灣人是不是就能夠提早在五十年代就享有九十年代的言論自由跟政黨輪替？

日治政府撤走了，而國民政府沒有來接管的話，台灣本土精英很可能會自己組織政府，成立類似台灣民主國之類的政權。

但問題是，中共既然打垮了國民政府，自命中華民國／大清帝國的繼承人，理所當然要好像「解放」西藏新疆一樣，「解放」台灣了，豈會讓這個台灣民主國消遙自在的過日子？（事實上，中共在1945年後的確派了了不少特務滲透台灣）

對，經過50年的日治，1945年的台灣教育經濟水平比中國大陸高，但只是相對而言，實際上還是很低。另一邊，中共推銷的共黨天堂，席捲中國大陸，不要說國內的讀書人，連海外的留學生也有不少相信，中共因此才能輕鬆打垮國民黨。那麼，台灣人是不是就那麼厲害，堅定維護台灣民主國，不受中共滲透？

於是，台灣很可能會湧現台灣共產黨、台灣社會黨、祖國統一黨跟回歸中國黨等等等等的政黨，背後全部都是中共操控。他們會指責上述由台灣本土精英組成的政權，為以美帝為首的資本家服務，分裂祖國，他們要求台灣拚入中共，然後鬥地主，把田地平分，因而得到大量農民、學生甚至知識份子支持，情況一如中共當時在中國大陸得到支持的一樣。

那麼，請問一下，如果你是上述由台灣本土精英組成的政權的總統，是不是真的有本事堅持言論自由， 讓那些中共打手天天頭版煽動大眾？還有，這個勢頭下，你要搞政黨輪替嗎？好，搞吧，明年中共就和平「解放」台灣了，然後過幾年就跟中國大陸一樣，鎮反三反五反反右大躍進兼文革。

OK，你不能讓中共這樣搞台灣，那你只好禁止台灣共產黨、台灣社會黨、祖國統一黨跟回歸中國黨等等等等的政黨了，那就是報禁兼黨禁兼一黨專政了，是不是跟南韓本土政權的朴正熙等一樣？

如果那些中共打手還是繼續滲透？那你只好抓他們坐牢了。如果共軍已經打到澎湖，而你連自己的參謀秘書等有沒有投共也不能肯定？那你可能發慌了，於是隨便拉人殺人。那是不是白色恐佈？

靠美國？美國連曾經跟他一起打二戰的國民黨都放棄得了，任由中共渡過長江，之後又在越南搞到一身腥，只得任由越共消滅親美的南越，美國真的會為了台灣這個前日本殖民地而跟中共大打出手？就算會，頂多是幫派海軍守住台海，中共的滲透，美國怎樣幫？

事實上，二戰後有哪個美國扶持的發展中國家能夠在八十年代以前就做到自由民主？（日本只算半個例外，因為她算是已發展國家而且由美國直接管治了七年）

Don’t get me wrong，我不是國民黨的粉絲，連戰父子那種人就令我作嘔非常，而二二八怎樣說也是錯，同時，民進黨中人也有我欣賞的，還有，我十分明白什麼叫利用抗共為名而乘機鎮壓反對派以鞏固自身權力跟利益。

我寫這篇的目的很簡單，只是希望大家罵兩蔣之時，不要超現實，要先考慮一下當時的局勢，然後再大罵特罵也為時未晚。總之，評價歷史人物，不一定要以「不是聖人就是魔頭」這角度來看，畢竟，在歷史洪流裡，個人能夠自己決定的事可不多。

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