維權人士對話記錄外洩，就代表WhatsApp不可信嗎？

廣州維權人士張廣紅去年10月在中國被帶走刑事拘留，其後以侮辱罪被捕。張的代理律師表示，起訴所用的證據包括張廣紅在WhatsApp群組分享的文章以及訊息。

去年12月時，《蘋果日報》及《有線新聞》已有報導此事，並引述該名律師的猜測，指中國警方取得WhatsApp程式碼，能夠從手機中取出證據。同時又引述「知情人士」及「網民」表示，WhatsApp不可能交出程式碼，懷疑是群組內部有人洩露內容。[1,2]

另外，本月2日《紐約時報》記者孟寶勒（Paul Mozur）一篇題為〈衝出「防火長城」，中國互聯網審查走向世界〉的文章亦有提及此事。文中引述不具名的中國技術專家指，警方可能曾入侵張廣紅的手機，或者從群組成員手上取得相關訊息，與WhatsApp無關。[3,4]

《852郵報》引用上述文章報導事件，雖然內文提到「WhatsApp並沒參與其中」，卻在第一段指「港人常用的社交平台WhatsApp都不再受到保障」，標題亦用上「WhatsApp轉發批習文章都出事」，Facebook貼文時更問「WhatsApp都信不過了？」。[5,6]

以下我嘗試解釋為何WhatsApp不太可能交出訊息給中國，以及如果希望更安全的話可以怎麼辦。

第三方無法讀取訊息

自2014年底開始，WhatsApp逐步在其網路啟用點對點加密，並於約兩年前宣布全面使用點對點（又稱端對端）加密通訊，所有對話均會自動及強制加密。[7]WhatsApp所使用的加密通訊協定，來自開放源碼的加密通訊軟體Signal。除WhatsApp外，Google的Allo以及Facebook的Messenger亦有使用Signal的協定，但需要另行啟用。

Signal的程式碼公開，以便安全專家可檢查其通訊軟體和協定是否存在漏洞，這項特點令Signal較為值得信賴。這不代表系統不會有漏洞，但至少能盡早發現。此外，Sigal的通訊協定在去年通過一個安全專家團隊審核。[8]

點對點加密的一大特點，在於只有收發雙方的裝置可以讀到訊息（所以稱為「點對點」），第三方截取通訊時只讀到加密後的訊息，由於解密用的密鑰在用戶裝置，這確保第三方——即使是WhatsApp的伺服器——無法讀取訊息內容。

WhatsApp會偷偷加後門嗎？

理論上，WhatsApp在使用Signal通訊協議時可以造手腳，讓加密通訊變得不安全，從而解密訊息。但我認為這實際上不太可能，首先，Signal設計者、資訊安全專家Moxie Marlinspike有份協助WhatsApp推行加密通訊協定，要造手腳的話須先瞞過他，或者在全面使用加密協定後再修改。

其次，暗中削弱加密通訊會嚴重損害WhatsApp聲譽，不符合Facebook利益。各國政府一直要求科技公司在加密通訊軟體中加入後門，以便執法機關在「有需要」時能夠讀取想看的訊息，Facebook營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）曾為WhatsApp採用加密通訊辯護。[9]

就張廣紅的案件而言，當局派人入侵當事人手機或者群組成員洩漏對話內容，比起Facebook先削弱加密通訊、欺騙用戶（此舉勢引來大量訴訟），再跟中國政府合作更有可能。當然，你還可以相信中國政府的密碼專家破解了以Signal通訊協定傳送的加密訊息，不過這跟WhatsApp無關，而且暫時看來也不太可能。

如果不用WhatsApp還有甚麼選擇？

當然，你還是可以不相信WhatsApp安全，但我想說的是，如果WhatsApp的加密通訊本身不安全的話，代表Signal的通訊協定也不安全。那麼，市面上就沒有太多方便、易用及可加密通訊的選擇，或者你可以用Telegram的加密通訊（需要自行啟用），亦須注意其自家製的MTProto通訊協定備受質疑。[10]

假如你不相信WhatsApp，但相信Signal的通訊協定，則可以改用同樣叫Signal的非營利通訊軟體。此舉還有兩個額外好處︰一，你不用怕Facebook儲存了你在甚麼時候跟誰對話——即使加密通訊令Facebook無法讀取內容，伺服器仍可記錄這些重要元數據（metadata）；二，你可以傳送WhatsApp暫時沒有的限時訊息，在對方收到後一段時間自動刪除，不怕留下記錄。

最後必須提醒讀者，沒有通訊軟體——沒有任何軟體——是絕對安全的，請按照自己需求、風險去選擇。

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註︰

核稿編輯：王陽翎