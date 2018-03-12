馬其頓農業之鄉開採金礦，毒物用量比納粹集中營還多

作者：Elena Nikolovska

譯者：FangLing

一家烏克蘭的採礦公司：銅業投資公司（COPIN）與一家烏克蘭、英國合資的公司Sardich MC合作，計劃在馬其頓最肥沃的農業心臟地帶開採金礦及銅礦。由於預定礦場的地點距離最近的村落僅有一公里、距離最近的城鎮亦僅有四公里，因此當地居民們擔心採礦業的發展將完全破壞其（以農業為基礎的）生計，並對這些位在馬其頓東南部的社區聚落帶以及住民健康來嚴重的環境風險。

2012年某日，由右翼政黨「馬其頓內部革命組織－馬其頓民族統一民主黨」（VMRO-DPMNE，以下簡稱「民族統一民主黨」）所執政的政府在一天之內就核准86件採礦特許權的申請，其中三件即是由COPIN（透過Sardich MC）所取得。民族統一民主黨於2006年8月至2017年5月間執政，而對其嚴重貪腐的有力指控則是該政權倒台的主因。

經核可的86個採礦特許權都位在馬其頓的東南部；該地區為富有肥沃土壤的盆地，其間錯落著以農業為主要生計來源的城鎮及村落，並為馬其頓主要蔬果產地。

在（由COPIN取得的）三個採權特許權中，卡參鐸（Kazandol）銅礦及金礦場已進入最後建置階段，並準備開始進行開採作業。目前，受影響地區的居民們已透過六次公投表達對採礦作業的同意與否。

反對礦場的否決票（在受影響地區）獲得壓倒性的票數，而其它區域則不是投票率低、就是未符合通過公投所需的條件。一個名叫蓋夫蓋利亞（Gevgelija）的小城鎮首先在公投中取得勝利，共計有超過1萬3,000張反對票，支持礦場的票則僅有154張；在另一方面，位於瓦蘭多沃區（Valandovo）的一個小城鎮則因差300個投票人次而未達通過公投結果的合法門檻。

採礦活動可能造成災難性的環境及社會威脅

卡參鐸礦場將會橫跨佔地287公頃，其中包括森林與灌木林。採礦作業預計將以露天階段式採礦法進行，透過爆破開發礦場，並於礦場內中的硫酸池將銅礦及金礦自岩石中分離出來。《環境影響研究：馬其頓的卡參鐸及瓦蘭多沃礦場》報告對此技術清楚地說明：

原礦的堆浸作業會在挖出的（含有銅礦的）岩石堆中進行，這項技術將低濃度的硫酸 – 堆浸溶液噴灑於岩石堆之上，目的在於保留最終產品－－電解（陰極）銅；（該溶液）會穿透岩石堆，把銅礦稀釋出來。

在礦場中的有機稀釋劑儲存池邊，將會放置三個容量皆為270立方公尺之硫酸槽。研究顯示，採礦活動衍生的酸性煙霧、粉塵排放以及礦場周遭卡車及工作車輛的氣體排放，將會帶來有害的影響。

公民倡議組織「拯救蓋夫蓋利亞」（Spas za Gevgelija）的安琪・納柯夫（Angel Nakov）表示：

馬其頓瓦蘭多沃區（Valandovo）美麗的農田。｜Photo credit:AP/達志影像

活動人士挺身反對在馬其頓最富饒的土地上採礦

卡參鐸礦場為處於卡參鐸斯卡河（Kazandolska River）及安斯卡河（ Anska River）的流域匯聚之處，當地素以栽種石榴、蘋果、梨子、桃子、櫻桃、無花果及稀有的柿子而聞名；而距離卡參鐸礦場45公里處則又是另一個採礦專案：Ilovitsa 專案的選定址，該址座落於史特密契柯（Strumichko）山區，為馬其頓主要的蔬果供應地。

《環境評估研究》報告指出：

在這種情況下的隔絕型風險係指任何與礦場有關的化學物質或汙廢水遭不慎外洩。（如此一來，）在安斯卡河流域中被選定為原礦堆浸場的區域，其沖積含水層中的地表水及地下水間的水力連結預計將會被中斷。

瓦蘭多沃區距離卡參鐸礦場僅有四公里遠，2017年底核准採礦特許權的民族統一民主黨，在瓦蘭多沃舉行了一場會議。會議間，當地人向其提供用硫酸製成的飲料，以表明當地的反抗意見。

Се кажало - убијците секогаш се враќаат на местото на злосторството. Тоа се случи во Валандово кога оние кои ни донесоа #РуднициНаСмртта , денес дојдоа во посета. Ја искористивме приликата да им понудиме еколошки напиток од сулфурна киселина:#СтопЗаКазандол pic.twitter.com/ZHdCqBxsaT — Simona Getova (@SimonaGetova) 2017年12月23日

2017年，一個具領導地位的環境非政府組織「Eko-svest環境研究和訊息中心」與馬其頓新任總理佐蘭・薩耶夫（Zoran Zaev）會面，以要求針對這86個採礦特許權進行策略性的環境評估。

在去年的地方選舉期間，薩耶夫允諾他的政府將會停止礦場的建設；薩耶夫自己居住於斯特魯米察市（Strumica），該地亦為受到礦場影響最深的區域。然而，他同時也表示這個承諾並不會立即兌現，政府需要先針對取消這些特許權後所應支付的賠償金，是否會對財政造成巨大的負擔進行評估。

儘管許多示威活動不斷地進行中，卡參鐸礦場仍持續地建造著，並已進入了開始爆破作業前的最後準備階段。

本文經全球之聲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航