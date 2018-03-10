國際婚戀顧問：離婚不等於敗犬，「離婚勝利組」正夯

去年有一位來自東南亞的男生客戶，擇偶的要求條件挺特殊，接受委託幾週下來，遲遲還沒安排到見面的對象。記得諮詢初期我曾問他：「按照你希望的年齡條件，要不要考慮再婚的女性？現在很多再婚女生的條件也都很好，你也可以有更多機會唷。」這位男生客戶眉頭一皺，說：「還是不要吧！」

我沒有追問他那句「還是不要吧」背後，他認為「離過婚」到底代表著什麼。畢竟這就是長期以來社會累積的印象，談到離過婚的人，好像是一件羞於啟齒的事情一樣。不過，以我做姻緣服務的觀察，這個刻板印象正在逐漸改變。

怎麼說呢？先看統計數據吧。其實，台灣一直是亞洲地區的離婚率冠軍，直到 2016 年被中國超越為止。在2015年，處於離婚狀態的台灣人高達所有15歲以上人口的8%之多。也就是每12個成年人當中，就有1個人是離婚的狀態，這裏甚至還不計算已經再婚的人！所以「離婚」並沒有大家想像中的離奇罕見，反而其實是一個相當平常的狀態。在我寫這篇文章的同時，內政部還發表了這個統計：台灣光是2017年就有54,000對離婚。

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那麼，為什麼離婚的人越來越多呢？

老一輩可能聽到離婚，就會批評這是「不負責任的行為」或「把婚姻當作兒戲！」覺得離婚像是一個人格上的污點，認定這個人個性一定有問題。

這邊跳開我的專業身分，以一個離過婚的女性來說句話。雖然我的第一段婚姻失敗了，但我從來都沒有認為婚姻是兒戲，也認為前夫和我都在這段關係中盡了力。說到底，沒有人結婚是為了要離婚的。現在的離婚率會提高，是因為社會風氣變得更開放了，因此結婚和離婚的心理障礙都降低了。

也就是說，如果覺得一個人對了，現在的男女更勇於嘗試給承諾；當兩邊發現不適合、婚姻不快樂時，現在的人也比較容易說出來。比起以前的人們，可能擔心周遭的人會投在自己身上的有色眼光，看來現代人更願意「為自己而活」。

大概因為離婚人口多，這幾年我的客戶中離過婚的人也變多了。有趣的是，這些來尋求第二段姻緣的再婚人士，和以往刻板印象中的「失婚人士」形象非常不同；他們通常是30到45歲之間，在結婚三年之內離婚的。雖然離婚的理由各自不同，但雙方都是有相當的經濟能力，甚至外型都相當亮眼。這樣的客戶雖然離過婚，但是自身條件優秀，在交友市場還是相當有競爭力，我私下都稱他們是「離婚勝利組」。

正因為有相對好的經濟能力支持，他們覺得與其委屈自己在不合適的婚姻當中過著不快樂的生活，更能接受以離婚讓自己展開一段新的人生道路。我從這些條件優秀的客戶身上真正感受到，離婚並不會讓你變得一文不值。說穿了，離婚不過就是法律認證過的分手。一般的分手，就是為了現在的生活不是和自己，要尋找真正適合的對象罷了。

我並不是鼓勵大家離婚，也不是說離婚是一件好事。但請注意，離婚也並不是一件壞事。離婚，其實就是一個狀態，就好像在說一個人是「大學生」、「社會人士」、「退休人士」一樣。這些狀態都是出自個人選擇，難道有好壞之分嗎？其實離婚就是一個人生上的選擇，但是之前都被污名化了。

其實放眼世界，公眾名人公開宣布自己的離婚越來越不稀奇。從演藝人士、商業人士、直到政壇甚至皇室，都沒有顯現對離婚有什麼偏見；當連英國的哈利王子都能宣布和離過婚的女性結婚，我真的有感覺這個世界對於離婚議題越來越開放和進步。說真的，在我的經驗當中，離過婚的對象更有經驗、更願意溝通，他們一旦遇到合適的人，更願意配合以換取婚姻的安定，所以才變成婚配市場上的熱門對象。

前面提到的那位，不願意接受再婚者的東南亞客戶呢？

幾個月後，新聞報導英國的哈利王子宣布與梅根・馬克爾訂婚，梅根是一位美國女星，過去曾在2013年結束一段維持兩年的婚姻。我幾乎是馬上接到這位客戶越洋打來的電話，表示他思考過之後，覺得如果聊得來，再婚女性其實好像也沒有什麼不能接受的；畢竟王子都可以這麼做了，他一個普通的生意人有什麼好自認紆尊降貴的呢？

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航