冬奧、世足賽、大英國協運動會的各類賽事，英文怎麼說？

文：Jenny Hsu

繼2017世大運後，2018也有相當多值得關注、期待的運動賽事！除了剛結束的平昌冬季奧運之外，今年六月也將舉辦世界盃足球賽！

你可能知道羽生結弦，但你知道足球的術語、花式溜冰、舉重或角力的英文怎麼說嗎？跟小V一起認識2018必備的運動英文！

冬季奧林匹克運動會 the XXlll Olympic Winter Games

今年是第23屆冬季奧運，二月時在韓國平昌（PyeongChang）舉辦，冬奧的特點是所有比賽都是在冰上與雪地進行，例如雪橇、滑雪、滑冰。今年，來自92個國家、2,930位選手參與賽事，一起來認識冬奧比賽項目吧！

Alpine Skiing 高山滑雪

Cross-country Skiing 越野滑雪

Freestyle Skiing 自由式滑雪

Ski Jumping 跳台滑雪

Biathlon 冬季兩項：由「越野滑雪」(Cross-country Skiing）跟「射擊」（Rifle Shooting）結合而成的運動項目。比賽方式是運動員每滑行完一圈賽道就進入射擊區射擊，射擊時有五個圓形目標，運動員將以五發子彈進行射擊，以最先抵達終點線者獲勝。

Nordic Combined 北歐兩項：是一項源於北歐的滑雪嘉年華活動，它是由「越野滑雪」（Cross-country Skiing）和「跳台滑雪」（Ski Jumping）所組成的運動項目。

Snowboard 單板滑雪

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Bobsleigh 有舵雪橇

Luge 仰式雪橇（無舵雪橇）

Skeleton 俯式冰橇

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Curling 冰壺

Ice Hockey 冰上曲棍

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Figure Skating 花式溜冰

Short Track Speeding Skating 短道競速溜冰

Speeding Skating 競速溜冰

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大英國協運動會 The Commonwealth Games

「大英國協運動會」是大英國協國家每四年舉辦一次的盛事，原本稱作「大英帝國運動會」(The British Empire Games)，後來才改為「大英國協運動會」或「英聯邦運動會」，將於今年四月，在澳洲黃金海岸（Gold Coast）登場，除了奧運的熱門運動項目外，還包含大英國協的流行運動，例如：草地滾球、七人制橄欖球、無檔板籃球等，目前有53個國家加入這場賽事，也是很多運動員投入的國際盛會之一喔！

各類賽事

Athletics 田徑

Cycling – Mountain Bike/Track/Road 自由車 山地賽/場地賽/公路賽

Gymnastics Artistic/Rhythmic 競技體操/韻律體操

Netball 籃網球：籃網球不是「網球」，而是源自「籃球」的球類運動，發源於1890年代的英格蘭，隨後成為大英國協國家中一項非常流行的女性體育活動。比賽有4節，場上7名球員要將球射入對方的籃框內。

Photo Credit: Nick Hewson CC BY 2.0

Para Powerlifting 舉重

Squash 壁球

Triathlon 鐵人三項

Wrestling 角力：看過《我和我的冠軍女兒》就知道女主角 Geeta 就是在2010年大英國協運動會上獲得金牌，角力比賽的方式按體重分級，以兩人徒手相搏，用各種方法摔倒對手。

Lawn Bowls 草地滾球：草地滾球起源於英國，以四人為一組競賽，球員須輪流站在草地上從線道一端發出滾球至另一端，目的是要盡量靠近目標球，由最接近目標球的隊伍獲勝。

Rugby Sevens 七人制橄欖球：傳統的橄欖球為15人制，七人制橄欖球是較新興的玩法，但場地與規則都與15人制大致相同，因為人數少，比賽的節奏較快且得分高，在2016年正式列為奧運比賽項目。

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國際足總世界盃 FIFA (Fédération Internationale de Football Association）World Cup

世界盃足球賽可以說是世界上最受歡迎的體育盛會之一！每次比賽世界各地的球迷們願意犧牲睡眠時間，只為了看到自己喜歡的球員上場。

今年的世界盃在俄羅斯的莫斯科舉行，世界盃的賽程分會外賽和決賽圈兩個部份，會外賽會在決賽前三年舉行，決定哪些國家的球隊能夠進入決賽圈。將會有32支隊伍進入決賽圈，以抽籤的方式分成八組，於六月中到七月中進行分組與淘汰賽。

今天小V就來簡單介紹一下足球的術語跟球員稱謂！

術語

match 比賽

half-time 半場

extra time 延長賽

goal scored 進球

penalty 罰球

offense 犯規

free kick 自由球

yellow card / red card 黃牌/紅牌

稱謂

coach 教練

referee 裁判

captain 隊長

midfielder 中場

forward 前鋒

center forward 中鋒

full back 後衛

goalkeeper 守門員

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航