【插畫】今年是「關心果菜市場休市元年」？

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台北果菜市場連休多日，造成大批果菜無法拍賣，價跌傷農，北農、北市府市場處成為箭靶；今日（3/7）召開「北市果菜批發市場8日開市因應措施記者會」，北市市場處長許玄謀今天出面說明北市府的因應措施，將「要求比照春節前加強作業模式因應」。

賣菜的朋友：「什麼怎麼辦？每年初九天公生都會連續休市啊，報這麼大好像第一次知道天公生跟元宵節會休市一樣，不知道在炒作什麼？」

小編看到北農休市的新聞從前兩天炸開來之後，許多媒體趁機又拿來修理柯P，順便捧一下去年下台今年要參選的韓國瑜。

乍聽之下連續休市好像真的對果菜市場衝擊很大，於是小編問賣菜的朋友怎麼辦才好？反而被笑了一頓。

上下游市集新聞報導：「北農台北果菜市場12天內休市6天」，但小編在北農官網上一看，不用翻閱太久以前的歷史，光是 105 年的二月，休市日就高達11天，怎麼前年就不痛罵北農官員？

上下游的新聞又說：「蔬果產品的特性跟漁產、畜產很不同，漁產、畜產多養幾天沒有關係，可是葉菜類和連續採收的作物，不收成就會老化。」可是整篇新聞中只抓著「蔬菜的爆量」選擇性的凸顯，好像大量的蔬果都賣不出去。

但前年二月的水果盛產更多，比今年還多四百八十萬公斤，水果也很不耐放，怎麼前年就不罵休市問題？莫非今年是「關心果菜市場休市元年」？

結果農委會召開記者會，找來三大果菜市場澄清，強調台北的果菜量只佔全台的1成4，價格都是穩定，但為了避免爭議，農委會宣布以後除了過年，禁止連休3天。

我們是不是該多多討論果菜市場休市的規則再來決定，而不是靠幾位記者用筆引起輿論，就急著討好媒體與觀眾，倉促的定下越來越多的特例規則？

有沒有感覺，這就是台灣許多行政機關奇怪的不成文堆積如山的原因？媒體操作了輿論，就趁機改規則——這樣真的是對的嗎？

#果菜農的意見有人在聽嗎

#休市不休市是依據民眾或媒體罵不罵來決定嗎

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