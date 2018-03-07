228慈湖靈柩潑漆後，台大學代會、輔大學生會聲援貼文遭檢舉下架

228紀念日當天，獨派團體進入桃園市大溪區的故總統蔣中正陵寢，對靈柩潑漆，「象徵受難者的血潑灑在獨裁者的棺木」。昨（6）日，長期於立法院搭帳篷抗爭、主張台灣獨立建國的公投護台灣聯盟，因為曾表態支持慈湖潑漆者，遭到國民黨青年軍以「撥亂反正」之名破壞帳篷和布條。近日，台大學代會、輔大學生會紛絲專頁聲援潑漆者的貼文，也遭檢舉下架。

（中央社）2月28日，獨派青年團體進入桃園市大溪區的故總統蔣中正陵寢，對靈柩潑漆。獨派團體也透過臉書張貼「青年獨派228行動聲明」，提到在各界紀念台灣人民苦難的今天，一群關切公義、主張落實轉型正義的青年，將象徵受難者鮮血的紅漆，潑灑在獨裁者停靈的棺柩。

聲明中質疑，桃園市的觀光導覽頁面上，對於「慈湖陵寢」的描述：「世界各地謁陵緬懷一代偉人的聖地」。而桃園市長鄭文燦曾經在回應兩蔣園區議題時說「轉型正義不該窄化為去蔣」。聲明指出，去蔣化固然只是轉型正義的一個環節，但是，不去蔣並繼續拖延「威權地景清理」，轉型正義就不可能達陣。

參與者之一的自由台灣黨組織部主任李嘉宇28日下午接受中央社記者訪問時說明，當天共有18位夥伴分別從台北市和台中市出發，前往放置桃園市大溪區慈湖陵寢會合。這些夥伴當中，大約一半是大學生，另一半是青年獨派。在10時許，他和幾位朋友將紅漆潑灑向靈櫬，陵寢管理處人員來不及反應。

談及潑漆蔣中正棺柩的動機，李嘉宇說，很明確，就是要表達「清除威權遺緒」。李嘉宇認為，「中華民國」和「中國國民黨」這個「外來政權」在台灣並沒有統治的正當性，過去蔣中正是靠著二二八事件和白色恐怖等手段來統治台灣。

他說，台灣已經走向「轉型正義」時代，卻還繼續花費台灣人民的納稅錢用於所謂「前總統蔣中正靈柩」，等於「供養」壓迫台灣人民的元凶，實在沒有道理。

國防部對潑漆者提告，獨派青年以3萬～5萬元交保

28日當天下午，負責管轄慈湖陵寢的國防部後備指揮部表示，已報請轄區大溪分局三層派出所及桃園憲兵隊到場瞭解、蒐證，並依法提出毀損罪告訴。此外，國防部也表示，往後遇重要或特別節日，將加強警力、人力的安全維護巡管措施，並強化管理人員敏感度，杜絕類似情事再發生。並籲請國人冷靜、理性。

5日，警方通知涉潑漆案的李嘉宇等10人到案說明，由於無人到案，警方6日拘提6人、3人自行到案，僅剩一人未到案。檢察官偵訊後，認被告李嘉宇等人涉犯刑法公然侮辱公眾紀念處所、毀損之犯罪嫌疑重大，地檢署晚間依毀損等罪嫌，將拘提到案的6人諭知新台幣5萬元交保，晚間主動到案的兩人以3萬元交保。

潑漆案成員之一羅宜交保後表示，潑漆所涉為毀損案，即使交保金降至5萬元還是太高不合理，當天負責拍攝的兩個人一度被裁定8萬元交保，檢方最後才將保金改為5萬元。羅宜說當天現場是完全開放空間，只有兩名便衣及兩名衛哨，因此一行人進入時不需任何強硬的突破動作，而便衣與衛哨也只是雙手舉高阻擋他們拍攝，但沒有阻擋他們潑漆。

主動到案的成員楊侒橙則指出，當天她負責拍照，會參與行動是要表達自己的理念，她認為威權時代的殺人魔不該持續用納稅人的錢，中國人就該回中國去。

警方執行拘提同時，自由台灣黨主席蔡丁貴除在臉書發文為成員找辯護律師，隨後也轉往地檢聲援。蔡丁貴強調，學生只是表達理念並沒有強硬破壞，而那些漆也是可清洗的。

公投盟帳篷遭統派青年報復潑漆

《中央社》報導，2日，蔡丁貴接受中央社記者訪問說，關於慈湖潑漆事件，這些年輕人決定做這事，詳細的時間沒有告訴他。這些年輕人自己有想過、有評估，也知道潑漆行為會被法律追訴某種刑責，但這是付出代價傳達理念，希望讓台灣社會重視相關問題。

談及潑漆青年們的想法和訴求，蔡丁貴說，這些年輕朋友的思考是不滿意「現狀」，認為台灣困囿於這部「中華民國憲法」，所以無法與中國保持合理的關係，還受中國干擾與威脅，所以主張必須結束這樣的關係，台灣青年才會有未來。

至於台灣社會也出現抗議潑漆事件的聲音，蔡丁貴說，他可以理解，因為有些人對中華民國名號仍是有感情的，擔心中華民國消失，因此有所反應也是必然的。

《蘋果日報》報導，6日下午5時許，長期在立法院外濟南路上長期紮營，訴求台灣獨立、正常國家的的公投護台灣聯盟，遭到統派青年闖入潑漆、砸場。公投盟總召正是自由台灣黨主席蔡丁貴，也為慈湖潑漆者找尋辯護律師。

在場目擊的公投護台灣聯盟志工團顧問陳俊廷描述，大約30多人，在下午5時許攜帶鐵器割破寫著「台灣建國」的帆布，翻倒帳篷內的物品，接著拿出紅漆潑灑。他無法阻擋，只能前往警局報案求援。

Photo credit: 關鍵評論網 黃筱歡

《自由時報》報導，事後，國民黨全國青工總會秘書長陳茂嘉坦言參與這次行動，強調潑漆、破壞是要撥亂反正，先前獨派潑漆事件已經過一週，政府仍對此無因應及處理，對族群融合造成很大傷害及撕裂，盼藉由此行動，訴求在中華民國憲法體制下，可有言論自由，但不能因此破壞、傷害他人。

《中國時報》報導，中正一分局分局獲報後，立即派員前往現場帶回吳建志、黃瑞文、陳茂嘉、許銘偉等四名嫌疑人進行調查偵辦。吳建志等人表示他們僅徒手毀損帳篷內木櫃、宣傳布條與旗幟數面，並朝帳篷內物品潑灑紅漆。帳篷區所有人蔡丁貴雖暫不提告，該分局仍將依違反社會秩序維護法裁處。

台大學代會、輔大學生會聲援潑漆學生，遭檢舉下架

二二八紀念日在桃園慈湖陵寢發生潑漆事件，有部分參與者是前台大學生會學生代表大會（台大學代會）的成員，也有一位成員羅宜是輔仁大學學權會學生。

1日，輔大學生會會長陳孝賢在「輔仁大學學生會FJUSA」臉書上發表聲明，公開支持撥漆行動，他表示「輔大學生在過去多場學生運動中未曾缺席，在追求民主、改革等方面更是不遺餘力」，要求政府加快轉型正義的腳步，並在聲明中籲請大眾保持理性，勿對參加潑漆的輔大學生進行人身攻擊，也邀請全國各大學學生代表、自治組織共同聲援慈湖潑漆者。

《蘋果日報》報導，但這篇貼文遭受正反兩極評價，有人認為輔大學生會「公然支持違法行為，已經違法善良風俗！」，但也有網友給予學生會加油打氣，表示「讚賞學生會的勇氣」。但輔大學生會的貼文4日卻遭檢舉下架。5日，輔仁大學學生會、學生議會等十多名成員仍舊在校內召開記者會，聲援參與潑漆的輔大學生，並喊出「支持言論自由、落行轉型正義」的口號。

今日下午兩點，台大學代會在「台大學代會NTUSC」也張貼聲明，聲援慈湖潑漆者，貼文表示，兩名台大校友參與潑漆後，被裁定以異常高額的保釋金交保，「顯見威權幽靈依然存在國家體制中」，也呼籲各界加速推動轉型正義。

《新頭殼》報導，今日下午3時，台大學代會林謙等人在台大校園舉行記者會，聲援先前遭警方強制拘捕的同學，台大學代會代表林謙表示，社會上雖然有不同意見，但是他們就是要站出來表達不同的看法，除了力挺潑漆同學外，也表示他們的立場堅定，呼籲政府推動轉型正義，祛除威權幽靈。

今天下午5時，台大學生田昀凡、周安履都卻在臉書發文指出，「台大學代會NTUSC」的聲援文章在張貼三個小時後遭檢舉下架，連「台大學代會NTUSC」的臉書都遭檢舉而被迫關閉。

近日不斷地散播臉書審查問題的台大法律系學生田昀凡，個人帳號也在晚上7時左右遭封鎖，臉書通知若多次違反社群守則將會終生封鎖。田昀凡表示，在這些貼文中他沒有撰寫任何仇恨、歧視的言論，卻被封鎖，證實臉書的確存在言論管制。

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核稿編輯：楊士範