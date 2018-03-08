從台大醫生兼職部落客「林氏璧」遭記過，談為何公務員不可經營商業？

文：法操司想傳媒

日本旅遊知名部落客「林氏璧」，原來是台大醫院的醫生，日前因為公務員不能經營商業，遭公務員懲戒委員會懲處，記過一次。此事被媒體廣泛的報導，林氏壁也早在去年年底請辭台大醫院醫師一職。究竟林氏壁為什麼會被懲處？公務員被記過會怎麼樣？公務員服務法的規範對象有誰呢？

公務員不可經營商業？

林氏壁會被懲戒，起因於民眾向法務部廉政署檢舉。依據公務員服務法第13條規定，公務員不得經營商業或投機事業。會有這樣的規定，是為了防止公務員在工作上有怠惰的情形，或是利用公務上的機會，營利、圖利他人，以此確保人民對於公務員的信賴。

但寫部落格，寫寫日誌分享經驗，算是經營商業嗎？身為公務員，難道就不能分享出國心得嗎？當然不是這樣的，如果只是單純的經驗分享，思想表達，這樣的言論自由，是我國基本人權的保障，公務員當然可以撰寫部落格。而「經營」商業，依據銓敘部的定義，「經濟學上稱之為欲繼續經濟行為而設定作業上的組織，亦即指本人實際參加規度謀作業務之處理而言」。

為什麼寫部落格是「經營」商業？

對於此部落格的經營，林氏壁表示，部落格是由太太經營，自己只是協助家人經營，並非主要經營者。但林氏壁也在個人簡介的部分，部落格的文章大多都是由林氏壁撰寫的，太太只負責寫食記及購物文。林氏壁本人也毫不諱言地表示，粉絲若從他的網站下訂單，自己可以分潤。

公務員懲戒委員會認定，在這樣的分工與得利的狀況下，林氏壁已經不是單純的協助，林氏壁在經營這個部落格已經具備「規度謀作」的性質。但究竟什麼行為是「規度謀作」呢？根據本次懲戒理由看來，應該是指規劃架設這個部落格，是以獲取利益之營利目的。也就是說，如果公務員架設了一個網站，僅是以分享為目的，就不會有經營商業的問題。

公務員被記過，有什麼影響呢？

其實公務員的記過是有兩種的，一是懲戒處分，另外則是懲處處分。懲戒處分，目的是希望公務員能「遵守法律」，由隸屬司法院的公務員懲戒委員會作成；懲處目的是希望公務員能夠認真工作，相應於獎勵的一種處罰制度，懲處是由公務員服務單位作成的。

林氏壁案中，臺大醫院已經有開過一次員工考績（核）委員會議審，認定林氏壁確實有違反公務員服務法第13條的規定，但為免影響病人醫療權益，並沒有下停職處分，僅依法移付懲戒。而公務員懲戒委員會作出了記過一次的判決。

被懲戒記過一次，對公務員會有什麼影響呢？首先，被懲戒記過，不能功過相抵，這與懲處記過不同。另外，從記過之日起一年內不得晉敘、升職或調任主管職務。若一年內記過三次者，依其現職之俸級降一級改敘，無級可降者，減其月俸。

雖然從結果上來看，記過並沒有影響到林氏壁醫生的工作，會影響到的只是銓敘（薪水）的問題，記過一年之後，也不會影響到後續的升遷。但這件事也讓大家更加意識到公務員不得兼職的規定。

在現今社會多元的發展下，工作型態也越來越多樣。公務員在休假期間、下班時間，沒有利用自己職務之便，因為自己的興趣而發展出的事業，我們真的有必要這麼嚴格的加以限制嗎？

參考資料

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：潘柏翰