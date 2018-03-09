習近平「邪惡軸心」想領導世界，美國三招擾亂中國布局

文：Irwin Stelzer《週日泰晤士報》

譯：觀念座標

只要對美國有利，歷史上美國屢屢跟暴君、獨裁者合作。例如二戰時跟史達林（Joseph Stalin）為友。今日則是沙烏地阿拉伯的統治者穆罕默德・本・沙爾曼（Mohammad bin Salman），他稱不上是什麼民主人士，但他是美國中東外交政策的砥柱。

在這期間，美國還跟其他國家的暴君來往：智利的皮諾契特（Augusto Pinochet，因為他反共）、埃及的穆巴拉克（Hosni Mubarak，因為他可以摒拒俄國勢力、壓抑伊斯蘭主義極端份子）等。所以，習近平要成為中國無任期限制的獨裁者，外界或許會以為美國只會打個呵欠，尊重它為中國的生活方式（modus vivendi）——當作沒有這回事。以下就是為什麼。

即使對那些喜歡賣習近平繩子，以用來絞死我們自己的商人來說（借列寧之語），習近平的動作只能被視為證據確鑿：世界上有一群想法雷同的國家，他們有非正式的默契，而中國隸屬其中。這群國家包含兩個核武國家，中國與俄國、正要變成核武國家的伊朗與北韓、以及一些恐怖份子。習近平是他們實質的領導人。

中國協助北韓取得石油燃料，所以北韓可以抗拒美國領導的經濟制裁與禁運。北韓幫助伊朗，以及在敍利亞建造化學武器工業區。伊朗正在提供真主黨恐怖份子各種武器，以攻擊美國在中東的盟友。俄國則使用網路作為武器、製造輿論、煽動挑撥、並介入我們的選舉。

上述這個非正式的群組，也許有人會稱之為邪惡軸心（Axis of Evil）。他們只有一個目標：減少美國的影響力，破壞美國領導的現代世界秩序。

中國居然是這個邪惡軸心的一部份，對於許多「試圖把中國納入二戰後（西方）政治菁英所建立之政經系統」的人來說，實在令人大失所望。《紐約時報》的編輯寫道：「習的舉動證實這個政策已經失敗了。」

中國已經用行動證明，它意圖阻撓美國自由利用南海的貿易航線——這是世界40％貿易必經的航路。中國正在全球興築基礎建設——其中包括北半球的國家——目的是讓中國，而不是美國，成為世界貿易的焦點。

中國在世界各國興建煤炭發電廠，卻宣稱要取代美國領導全球暖化的戰役。在瑞士的達沃斯經濟論壇上，習近平宣稱，中國捍衛全球自由貿易，不屑美國的保護主義，但同時卻在中國國內維持也許是世界上最有效率的貿易屏障。

只不過，美國人所珍惜的民主自由系統，一向以自由市場資本主義作為支柱，屢屢勝過他種政治模式。

墨索里尼（Benito Mussolini）跟法西斯黨人確保義大利的火車可以準時出發，曾讓美國的工業人士嘆為觀止。希特勒也曾提供了另類的政治模式：國家社會主義黨人以再度建軍的方式，結束了德國的經濟大蕭條。列寧跟史達林則矇騙了「有用的白痴」，讓他們相信共產主義的美好未來。

Photo Credit:Reuters/達志影像

美國的政治系統所展現的，是不斷改革的能力，其他與之競爭的政治模式不得不敗下陣來，讓美國的系統成為全世界最有魅力的政治系統。

習近平打算終結美國在此領域的領導地位，他要用中國模式，將美國模式取而代之——在他個人的領導下，中國的統制經濟系統比起資本主義，可以成功地讓更多人獲得物質上幸福，遠遠超過任何其他系統。

這是對美國人信念的直接挑戰。我們一直以為：蘇聯的解體，代表我們的系統已經贏得最終的勝利。

糟糕的是，對習近平來說，與美國競爭是一場零和遊戲。他唯一讓中國再度偉大的方法，只有大大破壞美國的經濟能力，讓美國貧窮，無法再以經濟支持強大的軍隊。與此同時，中國建立快速地現代化與擴張的機制，大權獨攬的習近平可以自由指揮，調度資源，沒有多管閒事的國會掣肘，美國的優勢只有漸漸縮小低下的下場。

但是，完全控制中國的習近平只有一個需要擔心的地方：那就是覺醒的美國會做三件事來攪亂他的布局。

第一，拒絕中國貨品進入美國市場，這正是中國經濟嚴重倚賴的財源。

第二，美國實踐川普（Donald Trump）對世界貿易組織的威脅——他說，世界貿易組織（WTO）竟然不計較中國仍是非市場經濟，還是讓它加入成為會員，因此破壞了美國工業。

第三，急遽減少中國投資美國的能力，例如否決博通公司（Broadcom，總部設在新加坡）收購美國晶片製造廠高通（Qualcomm）的交易。這是相當有威力的武器。

這就是為什麼習近平已經派他的首席經濟專家——劉鶴——與一個龐大的貿易代表團到華府，以幫助外交大員楊潔箎——後者到目前為止都無法爭取到美國商界、政策領袖、重要政壇大員的支持。當然，那是不可能的任務。

文章來源：Emasculate America: The dictator’s plan for world domination（The Sunday Times）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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