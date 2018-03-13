職能治療師五點生活建議，提升銀髮族健康與延緩老化

文：廖偉勝

在現今醫學發達，人類壽命延長的年代，高齡化社會已經是全球所必須正視的一個問題，而面臨快速高齡化的社會，職能治療師能夠給予銀髮族哪些建議呢？

有關銀髮族健康維護與延緩病情

職能治療可介入的部分

銀髮族的健康維護——是否常常聽到電視廣告銀髮族的記憶力退化（該吃點保健食品）、或是走不動了，膝蓋痠痛（該吃葡萄糖胺）等說法呢？一方面意味著銀髮族的健康狀況是不容忽視的，而另一方面則可以及早建立運動的好習慣，維護身體健康，並預防疾病找上身。職能治療可以從銀髮族的生活型態做切入點，依據各個銀髮族的生活習慣以及休閒活動給予建議。舉例來說：若銀髮族較喜歡從事戶外活動，則給予運動建議以及該注意膝蓋與大腿（髖）關節等的活動度以及肌耐力等；若銀髮族較喜歡打牌、或是泡茶聊天等，則可以建議在打牌閒暇之餘，定時做做簡單的伸展操，扭動腰部及臀部，以避免因久坐造成的痠麻感。

另外可以介入銀髮族的四肢肢體活動、協助設計行事曆（建立運動習慣、何時該做什麼事情以及何時該服藥等）、透過音樂、園藝、寵物等媒介，促進銀髮族社交互動以及陶冶性情，使銀髮族身心靈等方面皆可得到放鬆，進而達到健康維護的目的。延緩病情之部分，職能治療可設計感官知覺（觸覺、嗅覺、視覺、聽覺）活動，幫助失智或是認知功能障礙的銀髮族延緩病程之進展，除了提供生理上的活動建議外，亦可以給予心理層面上的支持。

有關提升銀髮族健康度或延緩老化，職能治療師有哪些給銀髮族或家屬的建議呢？

有哪些居家生活健康小常識？

銀髮族運動：大原則——注意四肢肢體關節活動角度、身體平衡能力、體能狀態、認知功能等部分。透過適當的運動，四肢各大關節的活動以及肌耐力練習，達到健康維護並且提升老人健康度。職能治療針對銀髮族的健康促進服務，包括以下幾個部分，可以提供長者獲得適切服務，以增進他們獨立生活能力，提升他們日常生活品質，並維持他們的尊嚴與自主。

重視長者之心理與健康

透過與長者的聊天與家屬的討論，讓家人與孩子們了解到長者心理的感受，藉此規劃回家探望或是透過目前3C科技，讓遠端的親友可以視訊聊天，除了解悶外，也能讓長者維持心理健康與維繫家庭親子關係。

預防生理功能的退化

銀髮族隨著年齡的增長與身體功能的退化，常常會出現因動作表現不如預期的失望或挫折，因而造成額外的壓力。建議可以評估長者的身體功能，依照現階段的能力與體力，規劃長者可以維持每週2-3次以上規律運動的習慣，例如：走路、爬山、游泳、騎自行車、健身房、柔軟體操、有氧運動、瑜珈、太極拳等都是不錯的選擇。透過每週規律地從事2-3次以上的運動，可以有效地預防身體功能退化。

居家環境之安全與便利性

銀髮族因身心對周遭環境的反應力不如年輕人的迅速，因此，居家環境的安全性就顯得格外重要。透過環境的安全性評估，了解到長者在居家生活時可能潛在的危險，例如：上下樓梯絆倒、浴室滑倒、桌牆角的碰撞、光線太暗、顏色對比不明顯、用電的安全性、床鋪與桌椅的高度…等，建議增加各項防撞與防滑設備，並透過環境改造增加標示與燈光等方式，提供長者居家的安全與便利性。

日常生活功能獨立減少依賴

職能治療師可以針對銀髮族提供完整的日常生活的各項能力評估，包括：吃飯、盥洗、如廁、穿脫衣服、購物、交通、金錢處理等能力，若是因目前生理功能而受到影響的話，可提供職能治療服務與居家可以訓練的活動，以提升長者的自我日常生活的能力。但是若因疾病或其他因素而導致進步有限時，職能治療師可以針對長者的需要，提供其輔具的評估、建議、製作及相關資源，讓長者在執行日常生活活動時盡量獨立並減少依賴，維持他們的尊嚴與自主。

找到自我價值感與需求性

每一個人都希望生活是有意義且有價值的，銀髮族當然也不例外。所以讓銀髮族努力保持社會參與、和人群接觸，可以找到自我價值感與被需要性，例如：參加同學會、公益社團、社區活動、宗教活動、當志工、打牌等，都有助於長者在團體間的社交互動，除了增加拓展長者間的交友圈外，更可以在同儕間找到生活的價值以及平日的生活大小事的經驗交流。此外，也可以鼓勵長者參與兒孫的教育與學習成長，除了透過學習可以豐富長者的生活外，更可以藉由照顧兒孫的經驗來彰顯出長者被需要的感覺，讓長者的生活過得更有價值。居家生活健康小常識：提供居家環境改善或是居家生活輔具建議，以協助銀髮族在家中執行日常生活自理可以更加安全無虞，另外也可以提升自我照護以及尊嚴。

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航