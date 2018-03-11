如何讓喵星人和貓奴都住得舒服？拜訪網紅貓小咚的極簡風住家

文：佳佳冥王星

你家也有毛小孩嗎？你是否也為如何打造貓咪的用餐空間、如何防止家具被貓咪抓壞等問題困擾呢？

日本IG超人氣貓咪小咚，與井上小姐、外山先生一起住在工作室兼住家的東京都心大樓裡，他們將已有五十年左右的房間整個改裝，牆壁、地板、天花板鋪上水泥，家具幾乎只有桌子、椅子和沙發。居家配置配合貓咪小咚的日常習性，收起綠色植物，將衛生紙包上皮製外盒。

HOUSE DATA：大樓，2LDK 55 ㎡（約16坪半），兼工作室、暗房。

在《跟貓咪快樂同居》中，外山先生說：「與其說以貓咪為中心，應該更像是三人同居的感覺吧。小咚和我們都能舒服地住在一起就好了。」

「我們是在領養貓咪的網頁遇到小咚的。二○一一年東日本大地震那年，他三歲的時候，來到了這個家。成貓好像比較沒人氣，但因為性格比較確定了，相對也比較好養。聽說比起小貓，成貓比較不會親人，但我家這孩子還好。」井上小姐這麼說。而話題中的小咚，就在那個裝潢時尚的空間裡自由地巡視著。

Profile

井上佐由紀（Sayuki Inoue）

外山輝信（Terunobu Toyama）

以太太井上為始，經營藝術家團隊。身為小咚的爸爸，負責照顧小咚。

托小咚的福，生活變得更簡單

外山先生說：「本來我們東西就比較少，跟小咚開始生活了以後，打掃更加頻繁，東西也就更少了。現在打掃起來還蠻輕鬆的。」而且，我們會根據小咚的日常習性，更加注意空間布置的調整。

例如，因為小咚可能會把物品掃下來，所以收納櫃的最上層，就不放比手掌還小的玻璃或陶器。小咚也會舔葉子，葉子可能因為這樣枯死，所以房間裡也不放綠色植物。雖然這樣說，但是從兩個人的態度感覺不到貓咪讓他們很辛苦。「與其說以貓咪為中心，應該更像是三人同居的感覺吧。小咚和我們都能舒服地住在一起就好了。」

Photo Credit: 啟動文化

不管是開會、工作、吃飯都能用的萬用桌是來自名古屋的家具品牌「NAUT」。單人座的沙發是很久以前在「HIKE」買的， 腳凳則是「STANDARD TRADE」的。

Photo Credit: 啟動文化

活用編籃和掛勾

Photo Credit: 啟動文化

沒有門的開放式廚房。鍋子或料理器具也就是裝潢的一部分。收納就活用編籃或掛勾，花了些功夫讓廚房器具更好用。

廚房和客廳一樣採用開放式收納。主要負責料理的外山先生說：「流理台下方的收納，為了不弄壞餐具，所以使用比較淺的圓型編籃，上方收納的乾貨或茶葉等食品，則用比較高的四角形箱子，讓人看不到內容物，收納器具因應著用途而有所區別。」

經常使用的料理器具，就用S形掛勾吊著。掛勾是朋友鐵具職人末松貴久為他們特別做的，非常好用，夫妻倆都很喜歡。「因為就在眼前經常看著，所以不會去增加多餘的餐具，也是好事。不過容易落灰塵，打掃上有點麻煩。」

Photo Credit: 啟動文化

小咚和老鼠。因為這個老鼠玩具，讓小咚很熱烈地玩了好一陣子，辛苦你啦！

小咚喜歡老鼠玩具，常常熱中地玩這個玩具。不過因為他很快就會玩膩，所以要收起來一陣子後再拿出來，他好像會以為是新的玩具，所以又玩了起來。井上小姐說，「像是亮亮的球和毛球，圓圓的東西小咚也很喜歡。覺得球好像變少的時候，去冰箱下面可以撈到很多。」

Photo Credit: 啟動文化

延伸閱讀

本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航