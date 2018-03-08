史上首次「尿尿小童」變身「客家小童」，源自一封台灣投書

（中央社）

史上首次，國際知名景點尿尿小童7日變成「台灣客家小童」，在比利時官方及駐歐盟代表曾厚仁共同揭幕下，尿尿小童以深藍大襟衫、大襠褲現身，獲得在場人士一片好評。

比利時首都布魯塞爾尿尿小童（荷蘭語：Manneken Pis，法語：le Petit Julien）享譽國際，這個身高只有55公分的「小不點」，每年吸引難以計數的國際觀光客，讓許多國家或城市都想在小童雕像上穿上代表性服裝以增加知名度，因此台灣客家服裝能在競爭激烈中勝出不容易。

尿尿小童7日換裝成「台灣客家小童」，上午11時在布魯塞爾市政廳舉行贈衣儀式，布魯塞爾市文化局長范登柏爾克（Anne Vandenbulcke）及布魯塞爾市議員法西費瑞（Hamza Fassi-Fihri）及「尿尿小童」之友會代表等人在場觀禮，見證客家服飾從曾厚仁手中贈給尿尿小童委員會代表。

這場活動對同為客家子弟的曾厚仁也深具意義，他致詞時表示，非常高興把台灣客家文化帶到國際上呈現，並把握機會向在場觀禮人士介紹客家文化中刻苦耐勞及男女平等的特色。

在贈衣儀式結束後，所有人從市政聽所在的大廣場往尿尿小童雕像前進，數百公尺的道路上，由客委會遴派的屏東內埔國小8位學生，以舞蹈壯大遊行隊伍聲勢，成功吸引許多國際觀光客眼光。

隨後包括尿尿小童代表、曾厚仁共同舉行揭衣儀式，尿尿小童以客家深藍「大襟衫」、「大襠褲 」的模樣終於與世人見面，獲得在場人士一片好評。

曾厚仁表示此刻他的心情很激動，很高興在駐歐盟代表處同仁9個月辛苦努力不懈下，讓台灣的多元文化在這裡被展示出來，這非常有意義。

揭衣儀式後，內埔國小學生另在現場進行約10分鐘的舞蹈表演，以「台灣心韻、客家情濃」為題，搭配台灣客家桐花及美濃紙傘等特色，演出輕快活潑客家歌謠及舞蹈，展現台灣客家多元風貌。

這次尿尿小童換上客裝，是客委會邀請實踐大學服裝設計系助理教授葉立誠量身打造，以「大襟衫」、「大襠褲 」為概念，配搭傳統鞋履，展現低調簡約的生活美學，並呈現台灣客家克勤克勉文化特質。

布魯塞爾嚴審贈衣，尿尿小童服飾有3禁

近四百年歷史的「尿尿小童」雕像起源有許多流傳的說法。其中一個是1142年，哥特佛瑞德公爵領軍對抗外敵，就在軍隊落敗之際，公爵將自己的小兒子放在搖籃裡掛在樹下，用來激勵軍隊士氣，最後得以擊敗了敵軍，得以凱旋。另外一個流行的故事是一位叫于連的男童半夜起來尿尿，看到鄰居的房子伸出一條燃燒中的引信（一說是遇到法軍正要以火藥炸城），小孩找不到水源撲滅，靈機一動用灑尿把引信熄滅解救受困的人，為了感念這個小童而在原地做個石雕像永遠保留，供後人憑弔。

目前的這尊青銅尿尿小童像建於1619年，由比利時雕刻家老傑羅姆·杜奎斯諾瓦所打造的，保存在布魯塞爾城市博物館。目前布魯塞爾大廣場附近原址展示的是1965年的版本。雕像曾被盜竊達七次之多。

尿尿小童首次穿上衣服是1698年為了慶祝布魯塞爾從法國人的戰火中重生，當時的統治者巴伐利亞選侯馬克西米利安二世給他穿上了一件藍色的緞子上衣，並戴上一頂有羽毛的帽子。法王路易十五也曾給小童穿上了侯爵的服裝使他成了貴族，並授予他一枚聖路易斯十字勛章，這樣凡是從他面前走過的士兵都要向他敬禮。至今已有七百多件世界各國贈送的衣服。

2017年3月22日，布魯塞爾在比利時恐攻受害者一周年之際，將尿尿小童裝扮成消防員，以紀念在布魯塞爾幫助受害者的救援｜Photo Credit: Reuters/達志影像

布魯塞爾市政府每年會收到許多國家提出贈衣申請，但不是每件都可以通過。根據市政府介紹，審核機制相當嚴格，在規定期限內提出書面申請後，首先要面對尿尿小童之友協會成員及市政府等2股勢力代表組成的審核委員會篩選。

此時申請者的提案功力必須高人一等，讓審核委員會眼睛一亮，或認可具有值得展示特色以及滿足特定要求才能接受贈衣。

布魯塞爾所謂特定要求，包括尿尿小童服裝必須使用良好材質以便長期保存、且衣服不能帶有商業、政治及宗教色彩。

與其它國家一樣，台灣客家版尿尿小童有一天時間穿著新衣服展示眾人，之後就會收藏至尿尿小童專屬的大衣櫃，布魯塞爾市政府表示，例如國慶、或者某項體育賽事及文化活動等，贈送者可以申請再讓尿尿小童穿上這套服裝。

尿尿小童穿上「客家裝」，源自一封台灣民眾投書

駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁對記者表示，促成尿尿小童換裝變成「台灣客家小男孩」的源頭是去年一名台灣熱心民眾投書到外交部，提到尿尿小童經常換穿不同國家衣服，能否讓尿尿小童也穿上有台灣特色的衣服。

外交部接到後這封投書後，非常重視這項建議，隨後發公文要駐處全力接洽，曾厚仁去年5月到任後，6月就開始推動。

至於為何選擇讓尿尿小童穿上客家服裝？曾厚仁說因為向國內好幾個單位詢問接洽，只有客委會最積極配合，去年11月布魯塞爾市政府通知審核通過後，駐處認為應該不只有贈衣及揭衣儀式，應該要有文化表演，很感謝客委會遴派屏東內埔國小學童前來表演客家歌舞。

曾厚仁表示，很高興這項活動受到國內重視，內埔國小由校長鍾炳雄親自帶隊率領8個學生及其家長不遠千里前來表演，將台灣客家文化呈現在許多國際人士面前，是非常有意義的活動。

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核稿編輯：楊之瑜