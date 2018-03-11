在瑞典感冒若只是鼻塞發燒，別想在三天內看到醫生

文：Fiona Zheng（瑞典過日子）

瑞典的早春沒有看上去那麼美好，這次的農曆新年恰逢村里的滑雪假，於是呼朋喚友，歡聚一堂好不熱鬧。稍微美中不足的，就是流感病毒也來湊熱鬧。團年之後，好幾個朋友都陸續告病，儘管我每天都督促自己多增加維生素的攝取，但也還是沒能逃過流感的肆虐，於是，滑雪假變成了流感假⋯⋯

再次小吐槽一下瑞典的日常醫療照護。

一般來說，除開緊急醫療需求，在瑞典看醫生是需要先預約的，首先需要打電話去1177（瑞典的醫療諮詢專線，可提供一般處方藥，不需面見醫生），跟接線的護士闡述基本的病情，而後由他們根據患者的狀況，來決定是否需要到醫院就診，或是否需要轉入專科診斷。

若需要到院就診，一般會由患者住址所在地的社區醫院來進行首次接診，若醫生診斷後，患者需要更進一步的檢查，則會轉入省立醫院進行接續治療。在醫療過程中，患者所有的情況以及治療用藥，都會歸檔在個人醫療資料庫中。在整個瑞典境內，無論公立或私立醫院，這些資料都可由醫生進行調閱，無須患者本人攜帶病歷就診。

比如以感冒來說，如沒有其他症狀，只是發燒跟鼻塞的話，在三天之內是很難看到醫生的。打電話去1177，態度非常耐心的護士們，也只會告訴你吃退燒藥、喝大量的水，以及吃冰棒、冰果汁、冰淇淋，都是物理降溫的好選擇；即便去了醫院驗血，以瑞典對抗生素藥物的嚴格控制程度，即便有一定的細菌感染，若醫生認為尚在可控範圍內，也絕不會開給你抗生素。

在瑞典這麼久了，自然也就早已熟悉這裡的醫療習慣，於是在我的流感假期裡，每天就是不斷的吃退燒藥，然後喝水喝果汁，窩在沙發上看個劇，覺得骨頭都要被烤焦的時候，再重複以上循環。大概我是屬於比較幸運的那一些，我沒有明顯的細菌感染症狀，也就是不斷的發燒而已，雖然有些咳嗽，但好在沒有感染氣管或者肺部，算是很萬幸了。

高燒不斷也得正常吃飯，於是那幾天昏昏沈沈的時候，我還是能在先生下班後，端出不輸平日水準的晚餐，這不算自虐，只是一個輕微強迫症患者的矯情日常。

病假在家的另一個好處是暫時可以合理合法的不去想工作上的事，於是我快樂地開啟了做手工來療癒自己的另類物理治療法。我從小就喜歡各種各樣的彩色礦石、南紅、珊瑚、灰月光、白月光、螢石、水晶、碧璽等，家裡攢了很多各種大小的珠子們，平常難得有時間擺弄，病假倒是給自己找了一個絕佳的理由。

雖然發燒會有點頭昏，但好在手還不抖，沈浸在這流光溢彩的小世界裡，十分的療癒。心情好，似乎病毒就死的快一些喔，感覺從此以後又多了一個對付流感的必殺技。

三月的我村依舊白雪皚皚，但樹枝已有了微微的綠色，清晨時，窗外鳥鳴陣陣，天地肅殺中透著勃勃生機，花團錦簇的日子，鐵定不遠了。

本文獲瑞典過日子。樂活旅行養娃兒授權刊登，原文發表於此

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