致力協助中高齡退休人士活出「第三人生」的Encore.org

文：楊寧茵（銀享全球共同創辦人）

Aggie Bennett和Louise Casey是80年代中期，兩名住在緬因州的老太太。從他們給人的印象，很難把他們和那種退休活出自我，成為典範者聯想在一起——兩人都嬌小玲瓏，身高不到五呎；沒受過太多教育，一個在當地餐廳當了40年的女侍；一個一輩子在紙廠當女工。他們60餘歲離開日常工作時非常恐慌，因為發現自己好手好腳又有好多時間，卻沒有事做，因為怕無聊，所以參與了緬因州名為「Foster Grandparents」（代養祖父母）的計畫。主要的工作就是到緬因州醫學中心的兒童病房去陪伴重症院童，並賺取少許酬勞。

毫無任何醫療或照顧背景的兩人，這份「工作」一做就是幾十年，而且幾乎是每日風雨無阻地到醫院去探視這些孩童，成為這些院童重要的支柱，而他們也同樣在這份「工作」中得到了許多的滿足。雖然要面對年輕生命的生離死別，「但我知道我能做的就在他們有限的時間內帶給他們最多的快樂，我盡我所能來陪伴他們……我想不出比現在更有意義的工作！」Louise說。Aggie則直接了當地回答：「這不是一份工作，是全然的快樂！」

Photo Credit: Encore.org Marc Freedman，Encore.org的創辦人兼執行長。

Marc Freedman，Encore.org組織的創辦人和執行長，在無數的演講和場合中提過Aggie和Louise的故事，說她們兩人是促使他創辦Encore.org的靈感。Encore.org，一個致力協助中高齡退休人士活出有意義和有價值的第三人生的組織，鼓勵他們藉由自己的專長、經驗和興趣，從圓自己的夢來成就他人的夢想、濟弱扶貧，在自我實現的同時亦追求社會共好。

10年來，Encore.org推動了許多計畫，其中最知名的Encore Fellowship，連美國前總統歐巴馬都大力稱讚，並透過法案的簽署希望更大力在美國各州推動。Encore Fellowship就是作為一個平台，邀請退休人士、企業組織，以及有需要的社會團體來進行媒合。

例如位於高科技中心的聖荷西市，雖位在矽谷中心位置，但以市府的薪水很難和其他科技公司競爭，因此非常難雇用到適合的IT人才，但透過Encore Fellowship的計畫，他們卻能找到一批來自英特爾和思科等大公司退休的資深科技人，他們有豐富的工作經驗，有建置大型計畫的能力，他們為市府的IT系統進行最務實也有效率的規劃和更新；市府得到了最棒的人力資源，這些人則將自己的經驗做了最好的應用，而英特爾和思科等公司也為員工創造了更佳的福利，每一方都是贏家。

Marc Freedman 在TED有一篇著名的演講，要觀看請按下面連結

看著這個例子，對照台灣近來因為年金改革而抗爭不斷的新聞，我深深感覺：台灣非常需要推動類似Encore Fellowship的計畫。可以理解，軍公教退休人員辛苦了一輩子，當然在意自己晚年時權利被剝奪，因為在他們成長的過程中，國家也是希望他們共體時艱，因此把許多承諾留在退休後；但誰能料到，在他們退休之後卻又繼續被期望「應以世代發展為重而共體時艱，接受改革。」

只要是改革，就一定會傷害到某些人的權益，過程都會很困難，但流血抗爭和社會對立真的是無可避免的嗎？

不管是用紅蘿蔔曉以大義、動之以情；還是挾棍棒要大家以國家發展、後代子孫為重，還不如師法Encore Fellowship這樣的計畫，為退休人士創造新的舞台，從社會的需求面讓他們可以有機會奉獻、回饋，活出有意義的人生，甚至還能賺取報酬。當大家有願景，向前看時，就不會一直注意著自己手上的東西，或是不斷互相比較。

退休人士其實也不用等政府、企業或別人來為他們創造舞台，自己就可以動起來，就像Aggie和Louise一樣，她們從來沒有想要改變社會，她們只是從一己做起，盡自己所能在一小處耕耘，但這樣的努力也會發光發熱，放射出正能量，照亮別人，留下典範。

我們是屬於人類健康餘命不斷延長的世代，每個人的生命都憑空多出了將近30年，擁有了新的「第三人生」，這是一個機會，是老天給的禮物。期許我們不要把這段時間浪費在抱怨社會為什麼不再看重自己，或期待別人給予舞台，而是用自身的經驗與能力，從社會最有需求的地方去盡一己之力，活出有意義、有價值的Encore人生，讓自己就是典範！

銀享全球今年的矽谷參訪團將參訪Encore.org，近距離學習！我們將透過半天的座談／工作坊設計，在聖荷西市政府和Encore Fellow們見面，深度了解如何啟動和進行相關計畫。

本文經銀享全球授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航