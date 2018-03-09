你正走在實現夢想的路上嗎？不論答案為何，家人的支持與否，也許就是開啟夢想之路的一把關鍵鑰匙。

上一代或上上代的長輩們，努力工作換取家人溫飽，就是最大的夢想，心裡真正的夢想，能夠偶爾當作休閒或消遣，就已經很足夠。但是對於新一代的年輕人來說，這樣總是在心裡覺得不滿足。

兩代之間，除了對理想生活與夢想的觀點不同之外，還有更牽絆人心的便是，愛。家人之間朝夕相處，不論苦與樂，彼此間的連帶與關愛，早已綿密不可分，尤其在講究家庭關係的文化裡，為了夢想捨棄家庭，是難以被社會接受的。為了家庭犧牲一點自我，才是愛的表現。

面對家庭與夢想，你會怎麼選擇？選擇成為犧牲家庭的人，背負著的不只是家人的批判，還有自己心中對家庭的牽掛，還是，選擇暫停夢想，讓所有家人展露笑顏？

可可夜總會，熱愛音樂的小米高所做的選擇

在視音樂為禁忌的家庭裡，擁有音樂天分與無比熱情的米高，同時也是家族裡最年幼的成員，好幾代以來的傳承，以及眾多家人的關心與告誡，讓他只能偷偷摸摸地沈浸在音樂的美好中。

直到他決定，遠離家人，追隨自己的內心，但卻在因緣際會之下，闖進了亡靈之地。這裡也有他的家人，那些已經離開人間，只能在照片中的親人，沒想到他們也全力阻止他的音樂之路。必須獲得家人祝福才能返回人間的米高，面對所有家人的反對，依舊奮不顧身的擁抱音樂。路途中即便遇到只顧自己利益的伴侶、一路躲避家人的找尋，小米高總是以積極正面、充滿勇氣的態度面對。

在和人間一樣喧鬧的亡靈之地，小米高透過音樂吸引了大家的注意，他唱著：「音樂就是我的語言……」成功地遇見了想見的人，聆聽不同的夢想觀，更發現了不為人知的秘密。原來，他的偶像，為了夢想竟然不擇手段，背叛朋友，為此還讓自己身涉險境，最後在已故家人的幫助下，回到人間。

在兩代的衝突之間，在對自己家人之愛的基礎上，小米高用音樂喚醒了家中長輩的美好回憶，也因此改變了家族對音樂視為禁忌的看法，讓所有的家人真正的團圓。

獎項肯定 安妮獎與奧斯卡皆認同

這部追尋夢想的奇幻之旅，除了濃濃的異國風情引人入勝，在家族情感的基礎之上，衍生出精彩劇情，以及畫面的精緻細膩，也分外讓人著迷。《可可夜總會》一片，一舉拿下動畫界最高殿堂——橫掃11項第45屆安妮獎，更獲得剛出爐的第90屆奧斯卡金像獎——最佳長篇動畫、最佳原創歌曲的肯定。

不要放棄你的夢想，家庭和夢想從來不是二選一，誰要犧牲誰的零和遊戲。學習小米高堅持、樂觀的態度，讓你的家庭與夢想可以和平共處。

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