母親說戒嚴的年代回想起來很恐怖，要她冒險去強烈反抗什麼，她做不到

剛剛跟母親去全國電子買洗衣機，與五金行買滴水碗架，母親是個連活動的「滿五千送五百元」都不敢主動爭取，要我幫她去跟店員提醒，覺得買烘碗機浪費錢跟電的台灣婦女。在回家的路上跟母親聊到，最近教育部辭典上出現「航空母艦」形容女人胖的事情，我表示在我的年代還真沒聽過這種說法，母親說那是她小時候聽過的說法。

她的觀點是認為歧視用詞不該被列入教育系統當中，不然孩子學起來會在學校霸凌女孩、回家嘲笑自己的姊妹與母親。我的觀點則略有不同，我反而認為歧視用詞應該列入教材，因為經驗中霸凌者學習歧視言論，大多都並不是從教材中，而是網路、大眾媒體與口耳相傳等；但列入的方式絕不是目前這樣平鋪直敘的描述，反而應該強烈譴責這樣的說法，告訴孩子歧視用詞的謬誤與殺傷力在哪。

接著母親又接話了，她認為就是因為教育失敗，所以這次才會有慈湖潑漆事件。我承認當下聽到還蠻不舒服的，直接表示潑漆的很多是我的朋友，她馬上問我有沒有／會不會參與行動，我回答因為基於一些現實考量，我可能無法參與這樣的行動。我向母親解釋，這樣的做法確實有些風險與反效果的可能，可是我相信也支持我朋友的核心理念，何況確實因為這樣的行動引起許多人對二二八與白色恐怖的關注。

母親則表示她無法認同這樣的作法，並不是因為她不認同二二八的殘酷應該被重視，她說因為她自己生活過戒嚴的年代，回想起來覺得當時其實很恐怖，所以對於現在的生活是非常珍惜的，要她冒險去強烈反抗什麼的她做不到。

我嘆了一口氣，覺得母親就是國民黨殖民恐怖統治下的受害者；同時又活在男尊女卑、認為女生不該讀書的家族，所以她選擇學費較低的商科，非常認真讀書與遵守校規，擔任班長與模範生；甚至也曾經遭受性侵，到至今都不敢跟外婆外公說，導致她必須信奉溫良恭儉那套生存之道。

我們上樓到了家裡門口時，母親補了一句：「我現在已經沒有什麼政黨立場，只要是真心想要改變社會的人，我都會去支持他。」這句話是真實的，雖然並不完全精確。我母親生長在深藍家庭，主要是因為外婆外公移居到新竹時，深受「嘉義同鄉會」幫助的關係，這種組織本身就有很強烈的國民黨色彩，簡單來說就是「綁樁」。

不過上次選舉時，我們全家政黨票都投給了綠社盟，立委選票也投給了時代力量的候選人邱顯智。原因是在太陽花運動與一連串的青年運動，以及婚姻平權等性別議題上的政治表態，我的跨性別身分、哥哥接案的獨立工作室、剛出生沒多久有過敏體質的小表妹等，對母親產生許多需要重新思考的影響。

母親對國民黨相當失望，又不可能支持長期被家族深化痛恨的民進黨，於是相信只有「第三勢力」是清流，可以打造一個「落實性別平權」、「改善青年勞動處境」與「推動永續發展」的社會，讓孩子們過著更好的生活。或許我們這個世代要做的，還有很多吧。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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