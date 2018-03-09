這人嘴砲力，那人打臉文──古代鄉民的口水論戰

文：祁立峰

人多論戰一定贏？別再相信沒有根據的說法了！

之前呢，本魯很無奈地被捲入一場跟自己牽涉甚微的小規模論戰，過程什麼就不提了，但戰的時候我跟幾個高聲量的公知論述者被劃為一邊，被稱為「掌握話語權者」。姑且別論這種中心邊緣的幻想是否過時、或其本身就是一種歧視好了，這讓我想到鄉民模擬的8+9的名言──「狼若回頭，必有緣由」，「有輸過，沒怕過」。

網路社群貌似以聲量決勝負，好像人多口眾一定戰得贏。但古人有這種集體引戰的例證嗎？我第一個想到的苦主大概是春秋時宋國的將軍華元（跟華元食品沒什麼關係）：

宋楚大戰，大將華元被俘虜，遇到這種超過一百分的大將軍或部長，我們其實可以直接放生他，但宋國還是以兵車文馬百乘贖回。沒想到贖款還沒送到，華元自行脫困逃回宋國、跪求守城的替他開門，結果喊完芝麻開門人家不開，還開始Battle，以嘻哈的方式Diss他（幫QQ）。

首先有宋城熱狗之稱的「城者」先來個三押：「睅其目，皤其腹，棄甲而復。於思於思，棄甲復來」，大意是說我們部長又高又壯，竟然棄甲逃回來，連槍都不要了還打什麼仗？

這時華元的司機、有小黃界阿嶽的「驂乘」，也來了個雙押「牛則有皮，犀兕尚多，棄甲則那」，意思說還有很多犀牛可以做盔甲，公道價只要八萬一，你們在那邊大聲什麼？接著另外一個築城牆的亦凡也加入戰局，嗆說「牛皮很多，但沒有丹漆可以給盔甲上色」。反正就是一直要嗆人家痛處就對了。於是華元嚇到吃腳腳，戰不贏一群酸民，只好趕快關帳號。

《左傳》這段史料很著名，我們將這段類似今日饒舌大戰的事蹟稱為「華元之謳」。除了是歷史上第一樁集體霸凌獵巫之外，更認為此對問體與辭賦的起源有關。爾後有一類賦體雜文，譬如宋玉的〈對楚王問〉、東方朔的〈答客難〉、揚雄〈解嘲〉，都是類似的脈絡。放置到現代大概就是網紅被臉書黑粉圍剿，再一一回覆打臉的自我表演。

但除了這種烙人圍剿的，有沒有嘴砲力夠強，類似葉師父「我要打十個的」？大家都聽過得諸葛亮舌戰東吳群儒，大概就是這樣的故事。

話說曹操鐵騎南下，東吳分為主戰主和兩派，諸葛亮代表劉備去江東遊說的這件事，在《三國志》中只有幾句，孔明以反串來刺激孫權，說：「若不能當，何不案兵束甲，北面而事之」。但《三國演義》這一章回就大寫特寫，以〈諸葛亮舌戰群雄，魯子敬力排眾議〉為標題，孔明以一擋百，真的不想嘴、嘴到不用錢，此處舉幾段：

（薛）綜曰：「公言差矣。漢歷傳至今，天數將終。今曹公已有天下三分之二，人皆歸心。劉豫州不識天時，強欲與爭，正如以卵擊石，安得不敗乎？」孔明厲聲曰：「薛敬文安得出此無父無君之言乎！夫人生天地間，以忠孝為立身之本。公既為漢臣，則見有不臣之人，當誓共戮之，臣之道也。⋯⋯今公乃以天數歸之，真無父無君之人也！不足與語！請勿復言！」 綜滿面羞慚，不能對答。座上又一人應聲問曰：「曹操雖挾天子以令諸侯，猶是相國曹參之後。劉豫州雖云中山靖王苗裔，卻無可稽考，眼見只是織蓆販屨之夫耳，何足與曹操抗衡哉！」孔明視之，乃陸績也。孔明笑曰：「劉豫州堂堂帝冑，當今皇帝，按譜賜爵，何云無可稽考？且高祖起身亭長，而終有天下；織蓆販屨，又何足為辱乎？公小兒之見，不足與高士共語！」

《三國演義》文白間雜，我料鄉民蛇蛇都是三國控，能直接看懂。總之薛綜嗆說曹大大是天命所歸，劉備這個小孬孬一個。淫蟲、不我是說螢蟲豈敢與日月爭輝。孔明嗆薛綜身為漢臣竟然講幹話（蔣幹：還沒輪到我），簡直就是無君無父，丟臉難看。打完薛綜臉換陸積上分手擂台，嗆說劉備血統不純正，換言之就是歧視人家階級啦。結果孔明搬出漢高祖來救援，劉邦就像三級貧戶出身的扁維拉一樣好用。

接著未免大家看太累就不引原文了。嚴畯大喊一聲普雷萬，就跳上擂台，諸葛亮這時嬌喘一聲，倒在了魯肅的懷裡，等等我又在公鯊小？嚴畯開外掛，問孔明「治何經典」，問諸葛先生平常看什麼書咧？拜託這跟抵抗曹操大軍有關嗎？結果被孔明打臉說自己不當文青很多年了，還嗆文青只是「數黑論黃，舞文弄墨」，「惟務雕蟲，專工翰墨」，這種以為嘴砲無敵的廢青宅青，沒種的話乾脆趕快洗洗睡好了。等等為什麼我一直有種既視感。

我這專欄寫了兩年多，有些讀者都問我每篇酸酸鹼鹼，是否都在借古諷今、指桑罵槐。但就像之前說，現在那些講幹話當作功德，嘴砲力全開的偏差行為，古代早已有之。那些階級歧視、身份檢驗、黨同伐異，給人家貼上滿滿標籤以自我標榜，或除了嘴上爭輸贏實際上毫無貢獻的現代人挺多，但古人也不少。從歷史縱深或更迢遠的時間節點回望，這些輪迴再輪迴的重播，可能不過是正常能量釋放。

但我總覺得在這資訊紛陳的時代，論爭到最後已無是非對錯，只為了表面的輸贏。我很納悶這個時代的廢言廢文，最後也會保留下來，成為古籍裡的一部分嗎？還是它就如此消沉萬古而屍骨無存？在廢文引戰之前，或許我們可以多想兩分鐘。

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本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航