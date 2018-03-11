《美國犯罪故事》重現時尚大師凡賽斯之死，誰來關心LGBT族群的精神健康？

文：Alex Garner

譯：簡秀如

Andrew Cunanan和我一起當過救生員。

我說的不是水上救生員，是聖地牙哥AIDS基金會的一個愛滋防治專案「救生員計畫」。這計畫是由男同志自行前往各家酒吧，跟裡面的顧客聊聊安全性行為。Andrew的魅力十足，個性外向，很適合執行這項任務。但我就不一樣了。我心想那些人正在喝酒，根本沒料到有人會大剌剌地塞保險套給他們；這麼做不僅有些唐突，而且好像也管太多了。

然而，諷刺的是，我們參加了這項救人的計畫，但他最後卻用如此戲劇化的方式奪走那麼多條人命。

戲劇重現時尚大師凡賽斯（Gianni Versace）之死

電視製作人Ryan Murphy為了重現這場謀殺及瘋狂行為的暗黑歷程，找來知名演員演出電視影集《美國犯罪故事：凡賽斯謀殺案》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）。雖然故事是以戲劇化的型態演出，但我們能藉此得知20年前的人們是怎麼看待Cunanan的故事。而自1997年以來，LGBT族群的權益提升了，這個故事的敘述方式又是否因此有所改變呢？

Photo Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Darren Criss、Penelope Cruz、Edgar Ramirez及Ricky Martin在LA出席《美國犯罪故事：凡賽斯謀殺案》首映會。

Andrew Cunanan連續殺人事件擁有驚悚電影的所有元素：性、金錢、權力、秘密與謀殺。起初媒體把它當成三流連續劇般播報，直到凡賽斯命案發生後才引爆軒然大波。最後Andrew在距離他殺害時尚界大師約僅五公里的船屋內自殺，留下了疑問重重的結局。

媒體隨即大肆報導有關Cunanan的一切，包括他從事的性工作、喜好的色情片類型，以及他的種種經歷，雖然內容不見得全然正確。在這個高檔男妓殺人故事發生的年代，美國的同性戀依然屬於非法行為，當時人們守著「不問不說」的原則，更別提公開接納這個族群了。男同志的性事被視為不正當的下流行為，也成了白天談話性節目的最佳題材。

Andrew Cunanan的故事是殺人兇手的故事，但它也是一個精神病患在重視外貌與金錢勝過一切的社群裡所發生的故事。讓他變得暴力的是他的精神狀況，而不是身為男同志、從事性工作，或是喜歡看性虐色情片。

Cunanan的性格很特別，他聰明又有魅力，笑容很迷人。我不知道那其中有幾分是在演戲，幾分是發自真心，但他知道要如何利用魅力去得到他想要的。

一般來說，男同志很懂得如何當個說謊高手——這是我們在出櫃前必須學會的生存技能。Andrew Cunanan顯然是箇中翹楚，在從事性工作時，這也是非常重要的技巧。因為這類工作的賣點不在性行為本身，而是有辦法讓對方相信那些表達魅力、熱情或浪漫的謊言。

Darren Criss飾演Andrew Cunanan

Cunanan憑著他的個性、俊俏外表和性工作的經歷，有機會接觸到一些擁有權勢與財富的男子。那通常是含著金湯匙出生的人才進得去的圈子，對於向來把自己當成弱勢圈外人的男同志，尤其是有色人種的男同志而言，這圈子顯得特別具有吸引力。

圈內重視外表勝於精神問題

他意識到自已渴望地位、金錢和暴力，剛好符合大眾對墮落同性戀的描述。幾十年來，我們在報章雜誌渲染這樣的故事，把男同志當成精神有問題的淫魔或性變態。事實上，把同性戀歸類為精神障礙者，只不過讓大家對男同志面對的真正問題視而不見。

Andrew Cunanan的殺人狂熱很容易被說成是瘋子的行為，不過，這一來就忽略了這個社群面臨的精神疾病問題。他的行為當然是個特例，不是常有的事。精神出問題的男同志並不等於暴力的殺人犯，而且他們通常傷害的是自己的身體。

許多男同志在遇到精神方面的問題時，會企圖以名車、健美的體格及無止盡的IG自拍照來加以掩飾。不過到頭來，他們通常是默默地和疾病對抗，因為我們把身分地位和六塊腹肌看得比精神健康更重要。

Andrew Cunanan的故事及凡賽斯之死再度引起大眾興趣，我們因此有機會去真正討論男同志的精神健康議題。我們太過擔心愛滋，以至於忘了男同志也在對抗憂鬱、自殺及毒癮等問題。

我們必須選擇將精神健康排在優先順序，打造出一個空間，讓男同志能公開坦白地訴說他們的經歷，尋求需要的協助和支持。只要努力，我們這個族群的精神健康就能改善，不過這需要大家的關切和付出。

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責任編輯：潘柏翰

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