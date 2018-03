熱力群英傳：熱原本被認為是「無質量粒子所組成的流體」？

文:黃提銘(大同大學通識教育中心)

西元1824年,巴黎巴士底獄的煙硝仍未散盡,聖赫倫那島上拿破崙身骨也猶未寒,動盪年代的法國卻是歐洲物理研究的中心,拉普拉斯、安培、菲涅爾(Augustin Fresnel)……他們大都來自巴黎理工綜合大學(École Polytechnique ),一位沒沒無聞的年輕校友,即將點燃物理史的革命之火。

拉瓦錫(Antoine Lavoisier)的熱質說(caloric theory),宛如他不滅的魂魄,依然主宰著熱的理論已近半個世紀:卡路里是由相互排斥的無質量粒子所組成的流體,其與組成物質的粒子間會相互吸引,像大氣般圍繞著物質四周。它使得物質粒子間在短距離下互相排斥,而與粒子間的重力達到平衡,當物質吸熱時,此平衡點往外擴,用以說明物體受熱膨脹的現象。倫福德(Count Rumford)由加農砲管摩擦生熱的實驗中,挑戰當權的熱質說,認為熱是物體內微小粒子的不規則運動。無機化學之父Humphry Davy由兩塊冰摩擦融化的實驗中,得到與倫福德類似的論點。傅立葉(Joseph Fourier)1822年的《Analytical Theory of Heat》,提出熱傳導的數學分析模型,但不對熱的本質妄下定論。

「熱力學之父」、二十八歲的法國軍方工程師卡諾(Sadi Carnot)在這一年發表了一本小冊子《Reflections on the Motive Power of Fire》,這把火啟動了熱力學的引擎。他的父親Lazare在政治上的成就被法國人稱為「the great Carnot」,在進入政界前,於1783年出版了一本工程力學的書,試圖求得各種機械運作的共通法則。他對於水車的觀察──水從高處落至低處推動水車,日後給了兒子一定的啟發。在蒸汽引擎裡,熱從高溫處流向低溫處,卡諾論證熱機的最大熱效率只和運轉的最高與最低溫度有關,此即為卡諾定理。據其兄長回憶,卡諾從小獨立且勇敢。在他四歲時,身為戰爭部長的父親帶他到拿破崙的住所,他見拿破崙正玩樂地拿著石頭丟入池中想濺濕划艇上的一些女士,憤慨地面對著拿破崙:「You, beastly First Consul」,拿破崙驚訝地瞪著這個小孩,然後大笑而去。1831年他感染猩紅熱,復原不久旋即於隔年投身研究巴黎的霍亂疫情,不幸染病於數小時內去世,大部分的成果與論文橫遭焚毀,其論述也隨之殞落像孤兒的墳塚無人聞問。

直到1834年,他的校友克拉佩龍(Emile Clapeyron)數學化分析了卡諾幾乎無方程式的口語論述,並導出理想氣體方程式。今日教科書上的熱力學過程或循環的PV圖(壓力對體積的圖),就是克拉佩龍當年所創。克拉佩龍的論文也未引發迴響,直到十五年後,才被克勞修斯(Rudolf Clausius)與湯姆生(William Thomson)看見,卡諾循環及其理論透過克拉佩龍的詮釋才得以散播結果。我們可以說,熱力學的誕生奠基在對卡諾-克拉佩龍理論的解析,以及焦耳在熱功當量的實驗成果上。

由於德國醫生邁爾(Robert Mayer)的研究被忽視,熱功當量的發現或許才歸功於焦耳。大學時因對抗學校當局被停學一年,邁爾絕食六天做為抗議。博士論文通過後,違背家人的期待,不去實習反而去做船上外科醫生,搭上荷蘭商船駛向東印度。在爪哇時發現船員的血比在歐洲時來得鮮紅,他認為在熱帶地區的代謝氧化速率較慢,並認知到食物氧化後在體內會產生熱量。1841年投稿《物理和化學年鑑》(Annalen der Physik und Chemie)被回絕,然而卻因禍得福,他修正自己錯誤的力學觀念並拓展論文的面向,衍生出隔年重要的論文。他認為化學家仰賴質量守恆原理處理物質的變化,物理學家研究force則依據force守恆原理,兩者的基礎都是「它們的量不會改變,只有質會變化」,這應是能量守恆原理的最原始版本。

在十九世紀,force這個字,除了牛頓力學的推或拉的概念外,它也是現代用語「能量」的同義字(用living force 或vis viva指稱動能,energy這個字為1850年代湯姆生引入)。1842年他計算加熱氣體膨脹時做的功,相當於熱功當量,與之後一年焦耳的數值相近,因他在論文裡省略了細節,使得歷史上有名的優先權之爭處於不利地位,直到1845年的論文才詳述了方法,還揭露理想氣體定容與等壓比熱的差異。英國皇家學會科普利獎章(Copley medal),1870年頒給焦耳,隔年授與邁爾,算是圓滿落幕。

生於英國工業城市曼徹斯特,家族經營釀酒廠的焦耳,與邁爾同是科學的業餘熱衷者,他都在工作之餘的清晨與夜晚從事研究。他決定將廠內蒸氣機汰換為電動馬達,開始致力於馬達效率的研究,先於1841年發現通電流導體所產生的熱正比於電流的平方與導體的電阻值。總括焦耳的貢獻,那便是1 Btu = 778 ft·lb:將一英鎊的水升高華氏1℉的所需的熱量,相當於將一磅的物體提高778英呎所做的功。這是他在1847年著名的以掉落的重物驅動葉片攪水、簡單又直接地證實熱功當量的實驗中,測得非常接近現代的值。

其實他自1843年就開始多個系列的熱功當量實驗,其中包括置於水中在磁場作用下轉動的線圈、壓縮空氣測量其溫度變化、氣體在兩個銅製容器間進行自由膨脹,測得氣體的溫度不變。焦耳與當時有名的儀器製作師傅合作造出精密的溫度計,才得以測量微小的溫度變化。1847年他應不列顛科學促進會(BA)之邀在牛津的會議上發表他的成果,轟動了全場,在場的法拉第極為震撼,不久後George Stokes就成為焦耳的信徒,當時的湯姆生對熱功當量還有所保留。

焦耳在1847年還提出熱、動能與重力位能(他的用詞為attraction through space)可相互轉換,因此他相信瀑布底部的水溫較頂部的來得高些,同時認為熱是物體內部粒子的運動。焦耳自十五歲起在道爾頓(John Dalton)的私塾裡讀了三年書,他的獨立、自信與對量測精密度的重視,無疑得自道爾頓的影響。如同法拉第都是虔誠教徒,他深信自然定律的研究是神聖的許諾:「認識自然定律……無非熟識其中的上帝的意志」。

現今德國最大的科學研究機構為亥姆霍茲聯合會(Helmholtz-Gemeinschaft)。約莫1860~70年代,最有名的科學家在不列顛為湯姆生,在德國就是1821年生於波茲坦(Potsdam)的亥姆霍茲(Hermann Helmholtz)。父親是薪資微薄的中學老師,亥姆霍茲領取政府獎學金攻讀醫學,但沒有放棄他最愛的物理與數學。他事師謬勒(Johannes Müller)取得學位,謬勒的團隊是當今生物物理與生物化學的先驅。之後服務於軍方外科醫生八年,這其間的1847年發表了<On the Conservation of Force>。他提出位能(用詞為tension,potential energy為W. J. Macquorn Rankie在1853年所提出)的現代式的定義,並導出了能量守恒,將能量守恆更加理論化。

他認為熱相當於能量,源自組成物體的原子的運動,摩擦生熱的現象可用能量守恆來解釋。最後他還討論電化學、熱電與電磁現象,結論是能量守恆原理可應用到所有的物理過程。在海德堡生理學教授的十三年期間,他出版了三冊生理光學的書與1863年著名的《Sensations of Tone》,探討聽覺與音樂。1871年,他轉任柏林大學物理學教授,致力電動力學的研究,他的學生赫茲在1887年實驗證實電磁波的存在。正直嚴肅、涉獵廣泛的工作狂,教室卻是他最不願步入的場域。他的摯友普朗克曾形容他上課的情景:「他顯然從不備課,在黑板上重覆錯誤的計算,對他來說上課是件無聊的事。最終,教室漸漸成沙漠,僅剩下三個學生,而我是其中之一」。

湯姆生在十六歲時就讀過傅立葉的理論,當時他認為熱是與系統的溫度與體積有關的狀態函數,1847年焦耳發表的成果令他感到困惑。1849年他利用H. V. Regnault在氣體性質的實驗結果,分析卡諾的理論,並認為若捨棄卡諾的理論(奠基於熱質說)而要建構熱的理論,是不可能達成的。1851年他的熱力學代表作《On the Dynamical Theory of Heat》發表,共六十條條列式的長篇論文。首先他提出:「經由機器,使一物質的溫度降至週遭環境的最低溫以下而得到力學效應,是不可能的」,認為它與前一年克勞修斯的公理:「一部自行運轉的機器,不藉助任何外部機構,將熱量從低溫傳至高溫物體,是不可能的」互為因果,這就是熱力學第二定律的最初始版本。

其次,他把焦點從熱與功轉移到一個系統固有的性質-能量,它會因做功和吸放熱而改變,且能產生力學效應,故他稱之為力學能(mechanical energy),1856年改名為故有能量(intrinsic energy)。最後他倡議重新定義絕對溫度。當時道爾頓與Joseph Gay-Lussac分別測量氣體的膨脹係數,它可作為絕對溫度的標準,湯姆生認為氣體非理想氣體,故膨脹係數會因氣體的種類而有差異。他導出了一個與物質種類無關僅與溫度有關的函數,他稱為卡諾函數(Carnot’s function),該用它來定義絕對溫度。

生於1824年北愛爾蘭貝爾法斯特(Belfast)的湯姆生,年輕時就才華洋溢,讀劍橋大學時就寫了十二篇論文,多數以P.Q.R.的筆名發表。二十一歲任格拉斯哥自然哲學教授,二十七歲就被選為皇家學會成員。一有發想就常丟下賓客而埋首於隨身攜帶的綠色筆記本裡,一生共發表了661篇論文,擁有69項發明專利。好友亥姆霍茲在信函裡提及:「在智能的敏銳與清晰上,他遠超過我所認識的偉大科學家之上,在他身旁,有時覺得自己像根木頭」。1855年生涯轉換為大西洋電報公司董事與工程師,獻身於設計儀器、纜線理論與製造,在1866年完成橫跨大西洋兩千英哩的纜線計畫時被冊封為騎士。1892年活躍於反對愛爾蘭建國的自由統一黨(Liberal Unionist Party),晉身為克爾文勳爵(Lord Kelvin,克爾文河流經格拉斯哥大學)。

卡諾與克拉佩龍採信熱質說,認為熱不會被摧毀,也不能轉換為功,當它從熱機的高溫處流向低溫處時,量不會改變。到了1840年代,熱質說的城堡雖有些毀朽但依然屏障著過往輝煌,致命的一擊留給了克勞修斯。在他揚名的1850年論文裡,將卡諾-克拉佩龍理論自熱質說解放出來,開宗明義地說明根據熱功當量的原理進行推導,並假設進入熱機的熱有一部分會轉換為功,其餘的才傳輸到低溫處,終而得出今日看到的熱力學第一定律的形式(dU = dQ-PdV)。式中的函數U,克勞修斯認為它可用來計算熱的變化與內部的功(internal work,他將PdV稱為external work),也就是湯姆生的固有能量,後來亥姆霍茲稱它為內能(internal energy)而沿用至今。克勞修斯原本不接受湯姆生能量的說法,直到十五年後才呼它為能量(令人聯想到普朗克之於光量子,薛丁格之於波函數的機率解釋):

The energy of the universe is constant.

The entropy of the universe tends to a maximum.