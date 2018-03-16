熱力群英傳：熱原本被認為是「無質量粒子所組成的流體」？

文：黃提銘（大同大學通識教育中心）

西元1824年，巴黎巴士底獄的煙硝仍未散盡，聖赫倫那島上拿破崙身骨也猶未寒，動盪年代的法國卻是歐洲物理研究的中心，拉普拉斯、安培、菲涅爾（Augustin Fresnel）……他們大都來自巴黎理工綜合大學（École Polytechnique ），一位沒沒無聞的年輕校友，即將點燃物理史的革命之火。

拉瓦錫（Antoine Lavoisier）的熱質說（caloric theory），宛如他不滅的魂魄，依然主宰著熱的理論已近半個世紀：卡路里是由相互排斥的無質量粒子所組成的流體，其與組成物質的粒子間會相互吸引，像大氣般圍繞著物質四周。它使得物質粒子間在短距離下互相排斥，而與粒子間的重力達到平衡，當物質吸熱時，此平衡點往外擴，用以說明物體受熱膨脹的現象。倫福德（Count Rumford）由加農砲管摩擦生熱的實驗中，挑戰當權的熱質說，認為熱是物體內微小粒子的不規則運動。無機化學之父Humphry Davy由兩塊冰摩擦融化的實驗中，得到與倫福德類似的論點。傅立葉（Joseph Fourier）1822年的《Analytical Theory of Heat》，提出熱傳導的數學分析模型，但不對熱的本質妄下定論。

「熱力學之父」、二十八歲的法國軍方工程師卡諾（Sadi Carnot）在這一年發表了一本小冊子《Reflections on the Motive Power of Fire》，這把火啟動了熱力學的引擎。他的父親Lazare在政治上的成就被法國人稱為「the great Carnot」，在進入政界前，於1783年出版了一本工程力學的書，試圖求得各種機械運作的共通法則。他對於水車的觀察──水從高處落至低處推動水車，日後給了兒子一定的啟發。在蒸汽引擎裡，熱從高溫處流向低溫處，卡諾論證熱機的最大熱效率只和運轉的最高與最低溫度有關，此即為卡諾定理。據其兄長回憶，卡諾從小獨立且勇敢。在他四歲時，身為戰爭部長的父親帶他到拿破崙的住所，他見拿破崙正玩樂地拿著石頭丟入池中想濺濕划艇上的一些女士，憤慨地面對著拿破崙：「You, beastly First Consul」，拿破崙驚訝地瞪著這個小孩，然後大笑而去。1831年他感染猩紅熱，復原不久旋即於隔年投身研究巴黎的霍亂疫情，不幸染病於數小時內去世，大部分的成果與論文橫遭焚毀，其論述也隨之殞落像孤兒的墳塚無人聞問。

圖片來源：Wikimedia Common Sadi Carnot（1796~1832）（fWikimedia Common）

直到1834年，他的校友克拉佩龍（Emile Clapeyron）數學化分析了卡諾幾乎無方程式的口語論述，並導出理想氣體方程式。今日教科書上的熱力學過程或循環的PV圖（壓力對體積的圖），就是克拉佩龍當年所創。克拉佩龍的論文也未引發迴響，直到十五年後，才被克勞修斯（Rudolf Clausius）與湯姆生（William Thomson）看見，卡諾循環及其理論透過克拉佩龍的詮釋才得以散播結果。我們可以說，熱力學的誕生奠基在對卡諾－克拉佩龍理論的解析，以及焦耳在熱功當量的實驗成果上。

由於德國醫生邁爾（Robert Mayer）的研究被忽視，熱功當量的發現或許才歸功於焦耳。大學時因對抗學校當局被停學一年，邁爾絕食六天做為抗議。博士論文通過後，違背家人的期待，不去實習反而去做船上外科醫生，搭上荷蘭商船駛向東印度。在爪哇時發現船員的血比在歐洲時來得鮮紅，他認為在熱帶地區的代謝氧化速率較慢，並認知到食物氧化後在體內會產生熱量。1841年投稿《物理和化學年鑑》（Annalen der Physik und Chemie）被回絕，然而卻因禍得福，他修正自己錯誤的力學觀念並拓展論文的面向，衍生出隔年重要的論文。他認為化學家仰賴質量守恆原理處理物質的變化，物理學家研究force則依據force守恆原理，兩者的基礎都是「它們的量不會改變，只有質會變化」，這應是能量守恆原理的最原始版本。

在十九世紀，force這個字，除了牛頓力學的推或拉的概念外，它也是現代用語「能量」的同義字（用living force 或vis viva指稱動能，energy這個字為1850年代湯姆生引入）。1842年他計算加熱氣體膨脹時做的功，相當於熱功當量，與之後一年焦耳的數值相近，因他在論文裡省略了細節，使得歷史上有名的優先權之爭處於不利地位，直到1845年的論文才詳述了方法，還揭露理想氣體定容與等壓比熱的差異。英國皇家學會科普利獎章（Copley medal），1870年頒給焦耳，隔年授與邁爾，算是圓滿落幕。

圖片來源：Wikimedia Common Robert Mayer（1814~1878）（Wikimedia Common）

生於英國工業城市曼徹斯特，家族經營釀酒廠的焦耳，與邁爾同是科學的業餘熱衷者，他都在工作之餘的清晨與夜晚從事研究。他決定將廠內蒸氣機汰換為電動馬達，開始致力於馬達效率的研究，先於1841年發現通電流導體所產生的熱正比於電流的平方與導體的電阻值。總括焦耳的貢獻，那便是1 Btu = 778 ft·lb：將一英鎊的水升高華氏1℉的所需的熱量，相當於將一磅的物體提高778英呎所做的功。這是他在1847年著名的以掉落的重物驅動葉片攪水、簡單又直接地證實熱功當量的實驗中，測得非常接近現代的值。

其實他自1843年就開始多個系列的熱功當量實驗，其中包括置於水中在磁場作用下轉動的線圈、壓縮空氣測量其溫度變化、氣體在兩個銅製容器間進行自由膨脹，測得氣體的溫度不變。焦耳與當時有名的儀器製作師傅合作造出精密的溫度計，才得以測量微小的溫度變化。1847年他應不列顛科學促進會（BA）之邀在牛津的會議上發表他的成果，轟動了全場，在場的法拉第極為震撼，不久後George Stokes就成為焦耳的信徒，當時的湯姆生對熱功當量還有所保留。

焦耳在1847年還提出熱、動能與重力位能（他的用詞為attraction through space）可相互轉換，因此他相信瀑布底部的水溫較頂部的來得高些，同時認為熱是物體內部粒子的運動。焦耳自十五歲起在道爾頓（John Dalton）的私塾裡讀了三年書，他的獨立、自信與對量測精密度的重視，無疑得自道爾頓的影響。如同法拉第都是虔誠教徒，他深信自然定律的研究是神聖的許諾：「認識自然定律……無非熟識其中的上帝的意志」。

圖片來源：Wikimedia Common James Joule（1818~1889）（Wikimedia Common）

現今德國最大的科學研究機構為亥姆霍茲聯合會（Helmholtz-Gemeinschaft）。約莫1860～70年代，最有名的科學家在不列顛為湯姆生，在德國就是1821年生於波茲坦（Potsdam）的亥姆霍茲（Hermann Helmholtz）。父親是薪資微薄的中學老師，亥姆霍茲領取政府獎學金攻讀醫學，但沒有放棄他最愛的物理與數學。他事師謬勒（Johannes Müller）取得學位，謬勒的團隊是當今生物物理與生物化學的先驅。之後服務於軍方外科醫生八年，這其間的1847年發表了＜On the Conservation of Force＞。他提出位能（用詞為tension，potential energy為W. J. Macquorn Rankie在1853年所提出）的現代式的定義，並導出了能量守恒，將能量守恆更加理論化。

圖片來源：Wikimedia Common

他認為熱相當於能量，源自組成物體的原子的運動，摩擦生熱的現象可用能量守恆來解釋。最後他還討論電化學、熱電與電磁現象，結論是能量守恆原理可應用到所有的物理過程。在海德堡生理學教授的十三年期間，他出版了三冊生理光學的書與1863年著名的《Sensations of Tone》，探討聽覺與音樂。1871年，他轉任柏林大學物理學教授，致力電動力學的研究，他的學生赫茲在1887年實驗證實電磁波的存在。正直嚴肅、涉獵廣泛的工作狂，教室卻是他最不願步入的場域。他的摯友普朗克曾形容他上課的情景:「他顯然從不備課，在黑板上重覆錯誤的計算，對他來說上課是件無聊的事。最終，教室漸漸成沙漠，僅剩下三個學生，而我是其中之一」。

湯姆生在十六歲時就讀過傅立葉的理論，當時他認為熱是與系統的溫度與體積有關的狀態函數，1847年焦耳發表的成果令他感到困惑。1849年他利用H. V. Regnault在氣體性質的實驗結果，分析卡諾的理論，並認為若捨棄卡諾的理論（奠基於熱質說）而要建構熱的理論，是不可能達成的。1851年他的熱力學代表作《On the Dynamical Theory of Heat》發表，共六十條條列式的長篇論文。首先他提出：「經由機器，使一物質的溫度降至週遭環境的最低溫以下而得到力學效應，是不可能的」，認為它與前一年克勞修斯的公理：「一部自行運轉的機器，不藉助任何外部機構，將熱量從低溫傳至高溫物體，是不可能的」互為因果，這就是熱力學第二定律的最初始版本。

其次，他把焦點從熱與功轉移到一個系統固有的性質－能量，它會因做功和吸放熱而改變，且能產生力學效應，故他稱之為力學能（mechanical energy），1856年改名為故有能量（intrinsic energy）。最後他倡議重新定義絕對溫度。當時道爾頓與Joseph Gay-Lussac分別測量氣體的膨脹係數，它可作為絕對溫度的標準，湯姆生認為氣體非理想氣體，故膨脹係數會因氣體的種類而有差異。他導出了一個與物質種類無關僅與溫度有關的函數，他稱為卡諾函數（Carnot’s function），該用它來定義絕對溫度。

圖片來源：Wikimedia Common William Thomson（1824~1907）（Wikimedia Common）

生於1824年北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）的湯姆生，年輕時就才華洋溢，讀劍橋大學時就寫了十二篇論文，多數以P.Q.R.的筆名發表。二十一歲任格拉斯哥自然哲學教授，二十七歲就被選為皇家學會成員。一有發想就常丟下賓客而埋首於隨身攜帶的綠色筆記本裡，一生共發表了661篇論文，擁有69項發明專利。好友亥姆霍茲在信函裡提及：「在智能的敏銳與清晰上，他遠超過我所認識的偉大科學家之上，在他身旁，有時覺得自己像根木頭」。1855年生涯轉換為大西洋電報公司董事與工程師，獻身於設計儀器、纜線理論與製造，在1866年完成橫跨大西洋兩千英哩的纜線計畫時被冊封為騎士。1892年活躍於反對愛爾蘭建國的自由統一黨（Liberal Unionist Party），晉身為克爾文勳爵（Lord Kelvin，克爾文河流經格拉斯哥大學）。

卡諾與克拉佩龍採信熱質說，認為熱不會被摧毀，也不能轉換為功，當它從熱機的高溫處流向低溫處時，量不會改變。到了1840年代，熱質說的城堡雖有些毀朽但依然屏障著過往輝煌，致命的一擊留給了克勞修斯。在他揚名的1850年論文裡，將卡諾－克拉佩龍理論自熱質說解放出來，開宗明義地說明根據熱功當量的原理進行推導，並假設進入熱機的熱有一部分會轉換為功，其餘的才傳輸到低溫處，終而得出今日看到的熱力學第一定律的形式（dU = dQ-PdV）。式中的函數U，克勞修斯認為它可用來計算熱的變化與內部的功（internal work，他將PdV稱為external work），也就是湯姆生的固有能量，後來亥姆霍茲稱它為內能（internal energy）而沿用至今。克勞修斯原本不接受湯姆生能量的說法，直到十五年後才呼它為能量（令人聯想到普朗克之於光量子，薛丁格之於波函數的機率解釋）：

圖片來源：Wikimedia Common Rudolf Clausius（1822~1888）（Wikimedia Common）

圖片來源：Wikimedia Common 克勞修斯紀念石碑（Wikimedia Common）

The energy of the universe is constant. The entropy of the universe tends to a maximum.

它們就刻印在克勞修斯出生地波蘭柯沙林（Koszalin）科技大學校園內的紀念石碑上。

數學家、科學史學者Clifford Truesdell總結克勞修斯1850年論文的成就：它創建了古典熱力學。而熵的概念被繼任者吉布斯（Willard Gibbs）與波茲曼所用，開創了統計力學；也為普朗克架設了通往量子理論的橋梁。然而，他幾乎隱姓埋名在熱力學的教科書裡，沒有一條方程式或單位和克勞修斯連結。他的傳記，如同卡諾，並列瀕危名單。

魯道夫．克勞修斯生於1822年，為私立小學校長的父親所生十八個小孩的屘子。就讀父親的小學、斯塞新（Settin）中學、柏林大學，於1847年取得哈雷（Halle）大學博士學位。1851年就任柏林皇家砲兵工程學院教授，1855年任職蘇黎世聯邦理工學院（ETH），在此十四年完成大部分重要的作品。然後回到德國，在烏茲堡（Würzburg）大學兩年，餘生在波恩（Bonn）大學終了。他於普法戰爭中嚴重傷了膝蓋，死於難產的頭任妻子生了六個小孩，六十多歲再婚，1888年做仙。

參考資料

本文經物理雙月刊授權刊登，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航