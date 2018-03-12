【三十分鐘內就懂的系列】打開地圖仔細看，台灣對中國的必要性不是正常戰略

►【三十分鐘內就懂的系列】善用「然後呢」三個字，你就會想通台灣對中國的必要性

第二篇，照例寫點前文，許多人對戰略規劃有很深的誤解，總以為是一小群人躲在密室裡面嘿嘿嘿，然後就有如水鏡八奇般的神謀鬼略出爐，世間事盡在手中。軍盲跟某些大師最愛這種陰謀論調調，實情是如何？

實際狀況是，越是看起來有如精心設計的情節，好比多頭龍治水的精準，全部都被掌握在某個人手上的這種劇本，就越可能是「巧合」，剛好被矇到而已。而那些看起來蠢到爆的腳本，好比某個風災就想要微觀調控，搞到整個南部淹大水的那次；還有想要從華盛頓用打電動方式，指揮伊拉克某個連長怎麼發射無人機飛彈的那些人，通常都是「精心策畫」而且「信心滿滿」。

會對這種敘述感到疑惑的，八成沒有寫過跟執行過企劃，不需要什麼超大型跨國企業，隨便一個中小企業寫個工廠試車計畫，或是排個台歐之間的貨運船班就好，寫過你就知道人力的極限，運作過就曉得「狀況外」一堆，常常讓你想要把世界毀滅掉算了。有時候，大型一點的企業看來這種問題比較小，並不是眾志成城，找了夠多的聰明人規劃所以成功率高。純粹是「錢多硬幹」，或是「客戶是神」要其他供應商擔責任。

會出超級大包的計畫，通常都是國家層面以上的執行單位，因為已經找不到夠多錢去「蓋掉」，政治上也沒辦法找個替死鬼推過去。有效的政府跟戰略運作，需要的是開放式的進言，讓規劃者可以常常更新資料，知道實際狀況哪邊有落差，並有權力隨時修正。爛的政府跟規劃，就是狂妄自大不聽人言，想辦法找媒體事後美化決策。知道的人都曉得筆者在講哪兩個前後政府的差別，不過這對於習慣從媒體看報導，也不會逆向分析的人來說太難了。

進入本文，台灣對於中國來說的必要性？繼續打個問號。

因為只要你打開地圖仔細看，就會發現台灣的重要性到底在哪。請不要拿牆上的中華民國地圖，那會讓你產生台灣是邊陲小島，無足輕重的錯覺。請用Google Map把台灣放到中央。你會發現，南海航線的袋口是台灣在控制，東北亞航道被扼守住，經濟角度來看，任何東北亞國家都不會容許台灣被敵對國家掌控。

你說南海不是也可以？

因為相對比較寬廣，相鄰國家眾多，即使是袋底之一的新加坡，也受限其土地大小跟武裝，比較像是用外交手段協調與控制麻六甲。以軍事上來說，台灣南北可以控制一大片水域隘口，在這邊做好水下監聽網，或是部屬潛艇戰力，可以用最有效率的方法封鎖整個東亞大陸的出海。以台灣為中心畫圓，整個南中國的空中都被監視住。這還只是最簡單的說法，複雜的就先不論了。

歷史上，要讓台灣發揮功效，只有用武力實質佔領一途，因為單獨據守不依靠外援的風險太大。簡單說就是，台灣島太大，大到你很難用少少的武裝完全控制，並以此影響東亞。但台灣也太小，小到沒有辦法獨自擁有完全自主的武裝實力。這在現代兵器的年代更加明顯。

這意思不是說，台灣可以很「搖擺」的向各大強權勒索，某些人以前寫一堆什麼台灣可以不靠美國或不鳥中國等，基本上都是亂講。這種地理位置跟現代科技的綜合之下，你逆推的唯一可能，就是台灣隸屬某一個強權勢力之下，不然就無法發揮其效用。這反過來說的意思就是，台灣對中國的必要性其實很低，因為只是個引子，拿下台灣只是正面跟美國勢力全面開戰的第一步。

Photo Credit: Reuters/達志影像

而這個第二步，就是北邊的日本，日本不可能接受現在中國這種態度作為新老大，以自己的武力來說也沒必要讓步，台灣莫名其妙被拿走，日本只有讓台灣亂下去的選項，激烈一點的就是在美國授意下武裝介入。別說這不可能，因為這已經走到了台灣被中國拿走的份上，美日的態度不變才奇怪。

真正的問題是，中國不可能只打下台灣，然後不處理日本的問題，要面對美國太平洋勢力，最佳解不是拿下台灣後幻想日本龜縮，好整以暇地讓中國繼續壯大海軍。而是第一時間就把日本順便打下來，最起碼打掉全部的海空軍能量。有研究解放軍海空軍建軍發展的人，可以想一下這種建軍法的實質目標，真的只是「阻絕外國勢力干預台灣」？

台灣對中的必要性？沒有北邊的日本整串島鏈，光一個點是對美國起不了作用的，只會把自己的有生力量堆在台灣，被直接殲滅掉。但要同時間打掉日本的美軍基地，並殲滅日本海空自衛隊，還可以大軍登陸台灣並實質佔領？有沒有這麼美的夢？

筆者在前篇有提到一些政治上的重點，但顯然沒人看到，那就留到下幾篇在講好了。這篇主要是說，台灣對中國的必要性，其實某方面建築在特定的劇本下，這套劇本的主旨，是收復中國被列強凌辱的失土，就為了幾十年前跟現在我們這代人沒啥關聯的歷史。

這不是正常的戰略規劃寫作，只是一種很模糊的概念書。類似我們公司三年後要上市、五年後成長為亞洲第一、十年後變成歐美市場第一品牌。任何人看到都知道，這都只是說說而已，目的是給研發部經費、業務部出國的理由、金主炒股票的口號。

台灣對中國的必要性？多想想，你可以不會那麼憤青。

本文經王立第二戰研所授權刊登，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航