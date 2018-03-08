為什麼陸客不來，台灣領空「過路費」卻年賺20億破紀錄？

（中央社）

交通部民航局統計，外籍航空飛越台灣領空的航班及繳交的過境服務費（俗稱過路費）都創新高，過路費收入達新台幣20.5億元，與亞洲廉價航空大幅成長有關。

根據民航局飛航服務總台統計，雖然兩岸航班減少，但國際線航班增加，去年（2017）台北飛航情報區提供的飛航服務約166萬架次，比2016年近165萬架次，還是小福成長0.76%。

至於去年飛航服務總台的服務費總收入為39億元，比2016年36億元，成長約0.8%。

進一步查證《民航局統計年報》可以看到台北飛航情報區近五年的飛航管制航空器架次如下：

年別 航路管制 近場管制 機場管制 總計 2012年 375,950 521,877 399,973 1,297,800 2013年 393,757 545,690 419,657 1,359,104 2014年 432,315 578,462 447,615 1,458,392 2015年 468,269 592,916 473,874 1,535,059 2016年 509,782 619,506 519,705 1,648,993

不過，值得注意的是近幾年外籍航空未在台灣起降但飛越台灣領空的航班持續成長，去年達20.5萬架次，歷年新高，比2016年18.1萬架次，成長約13%。

目前，台灣向外籍航空公司收取的飛越領空服務費為每架次一萬元，飛航服務總台統計，去年外籍航空飛越台灣領空繳的服務費20.5億元，也比2016年18.1億元成長13%。

飛航服務總台長李建國曾表示，領空費各國計算方式不同，有些計次、有些依每公里計算；台灣的台北飛航情報區不大，從東北至西南，約45至50分鐘就可通過，所以採計次收費。

飛航服務總台分析，飛越領空航班增加，與近幾年亞洲地區廉價航空大幅成長有關。

民航局長林國顯今天說，台灣地理位置條件佳，飛到亞太地區重要城市，平均飛行時間2.55小時，兩岸航線航班雖減少，高峰時曾達每670多班，現在每週約580班；不過，國際航線班仍持續成長，尤其新南向航班，由每週505班到去年底已達每週602班。

同時，外籍航空也看好台灣市場，繼美國聯合航空、加拿大航空復飛台灣後，法國航空及紐西蘭航空也都已宣布今年要復飛台灣。

機場國際線客逾4千萬，日本線近3成

另外，交通部統計，2017年台灣所有機場的旅客量達6,500多萬人次，比2016年成長4.3%，其中以國際航線（含港澳）旅客約占7成，達4,403萬人次最多，比2016年成長8.1%；國內航線有1,110萬人次，增加2.3%；兩岸航線有1,044萬人次，減少7.2%。

再查證民航運輸統計資料，近五年民航運輸各機場營運量中「起降架次」如下：

年別 國際航線 （含港澳） 兩岸航線 國內航線 總計 2013年 186,705 60,673 179,257 426,635 2014年 198,232 72,500 184,179 454,911 2015年 211,890 77,069 192,069 481,028 2016年 236,554 74,159 216,312 527,025 2017年 242,290 66,509 200,382 509,181

近五年民航運輸各機場營運量中「旅客量」如下：

年別 國際航線 （含港澳） 兩岸航線 國內航線 過境 總計 2013年 30,165,469 9,220,485 10,546,675 402,922 50,335,551 2014年 33,095,781 11,295,096 10,563,362 402,379 55,356,618 2015年 36,162,292 11,821,354 9,798,235 374,043 58,155,924 2016年 40,723,465 11,255,632 10,842,849 430,635 63,252,581 2017年 44,033,781 10,441,464 11,097,401 406,047 65,978,693

其中去年各機場國際航線中，所占比率居首的是日本航線1290萬人次，占國際航線總客量近1/3，比2016年成長3.8%，已連續3年逾千萬人次。

次於日本航線旅客量的是香港航線903萬人次，比2016年小跌0.8%，南韓航線為398萬人次，比2016年成長15.0%，美國航線有307萬人次，也比2016年成長11.0%。

從台日旅客往來人數，也可證明日本航線旅客占大宗的原因，交通部統計，去年日本旅客來台共190萬人次，比2016年成長0.2%；去年台灣民眾到日本旅遊的人數超過460萬人次，占出國總人數1,565萬人次，也是近1/3。

交通部統計顯示，去年來台旅客最大宗仍是陸客，有273萬人次，但已連續兩年縮減，所占比率由2015年的40.1%降至2017年的25.4%。

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核稿編輯：楊之瑜