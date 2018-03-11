破解迷思：皮蛋是用馬尿製成的？含鉛吃多還會致癌？

文：約翰走鹿

謠言這樣說：

皮蛋一直都是謠言的愛用款，但沒想到的關於皮蛋破解的報告，蘭姆酒吐司竟然查證的不多啊～真的是罪過！為了讓各位可以好好的吃皮蛋瘦肉粥和皮蛋豆腐，蘭姆酒吐司今天就來破解皮蛋的經典謠言，「皮蛋是用馬尿製成的？」以及「皮蛋含鉛吃多會致癌？」這兩個說法有可能是正確的嗎？

破解關鍵點：皮蛋是用馬尿製成的？皮蛋含鉛吃多會致癌？

曾經被CNN票選為「全球最噁食物」的皮蛋，身世真的是蠻悲慘的，只因為長得比較黑，就被外國人以為是放了很久的「百年蛋」、「千年蛋」，許多老一輩甚至還說，皮蛋是用馬尿泡的，但不管說皮蛋是馬尿泡的或是會致癌，這些都是錯誤的啊！

千年迷思：皮蛋是用馬尿製成的？當然不是！

所以皮蛋到底是怎麼做的？根據食藥署的解釋，皮蛋大多是以雞蛋或鴨蛋製作而成，製作的原理主要是透過塗抹鹼性物質或是浸泡於鹼性物質的溶液中，使蛋黃或蛋白凝固，製作的方法主要可以分為塗敷法、浸漬法和混合法。

塗敷法主要是將生石灰、草木灰等鹼性物質調成泥狀，均勻塗抹於蛋的表面；浸漬法則是將蛋放入用氫氧化鈉製成的溶液中；混合法就是前面兩種方法混合囉，先將蛋放入氫氧化鈉的溶液中，之後再使用塗敷法，將藥劑調成泥狀塗抹在蛋的表面，放入密閉容器中熟成。

由於溫度以及酸鹼度對皮蛋製成有很大的影響，所以必須加入氧化鉛、氧化銅來保持製成的穩定，這個過程也就成了謠言大作文章的部分。

政府當然也不是笨蛋，早就已經規定皮蛋中的鉛含量、銅含量，皮蛋中的鉛含量不得超過0.3ppm，銅含量不得超過5ppm，且隨著技術的進步，目前市面上已經有無鉛皮蛋，可以選購的款項其實蠻多的。不過建議各位要買皮蛋的話，最好是挑有CAS或是有優良蛋品認證的比較好，同時也要注意外觀包裝是否完整，這些都是一些老生常談，相信各位都了解。

另外，筆者約翰走鹿還要提醒一下，蘭姆酒吐司另一篇破解報告〈十大物質黑名單！這種爛梗的謠言又出來騙了！〉就是在破解「十大物質黑名單」的謠言，皮蛋也榜上有名，不過謠言真的很沒梗，就是在說皮蛋用馬尿泡的又含鉛，真相都在上面了，以各位的聰明才智來看，應該不會再相信這種低俗的謠言了吧～

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本文經蘭姆酒吐司授權轉載，原文發表於此

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