蔡健雅演唱會秘密計畫：向交往10年的男友求婚

文：Paul Chen

2018年一月，蔡健雅「列穆尼亞巡迴演唱會」在台北小巨蛋開唱，天后的表演當然精彩萬分，但這場演唱會中還有一段小插曲，卻引起更大的迴響：一位男同志向交往了10年的男友求婚，溫馨幸福的氣氛感染了許多當時在現場欣賞演唱會的觀眾，有人甚至感動落淚。這類場景或許在國外歌手的演唱會上司空見慣，但在台灣仍非常少見。

當時很多媒體，包含主流媒體都加以報導，但我們更好奇的是，策畫這場高調求婚的主角小銘究竟是怎麼樣的一個人？他如何與主辦單位交涉，讓Tanya在演唱會中為他穿插這浪漫橋段，以及他和男友小玄10年的愛情長跑究竟是如何維繫的。於是，我們決定找他們兩人聊聊。

小銘自稱是個低調的人，也的確，在我們聊天的過程中，他的確是比較沉默的一方，但低調不等於不浪漫，而是把浪漫放在適當的時機，一次大爆發。「當初是先看到蔡健雅的演唱會資訊，我就問小玄說要不要去看，他一口答應，我是後來才開始計畫演唱會求婚的，想給他一個很盛大的求婚儀式，讓大家見證我們的愛情。」

一個月的秘密策劃

到底策畫這麼一個秘密行動需要花多少時間和主辦單位周旋？「大約是演唱會前一個月，我和最好的朋友討論怎麼聯絡主辦單位，先私訊到Tanya的粉絲專頁，詳細說明了我的求婚計畫。」小銘秀出手機裡那篇誠摯的說明信，等了兩周都沒下文。「後來，經紀人終於和我聯絡。我原本希望可以在〈Only Love〉這首歌時求婚，但經紀人說這首歌並沒有在表演曲目中，因此幫我安排在〈說到愛〉這首歌之後。」

小銘保密功夫到家，完全沒被另一半小玄發現他的秘密計畫，連穿西裝也是經過巧妙的安排。「其實是要參加好朋友的婚禮，我就順便提議說：『我們演唱會也穿帥帥地去。』他說好啊！果然中招了。」

當蔡健雅唱完〈說到愛〉之後，接著鋪梗說台下有個朋友非常緊張，有話想跟親愛的人訴說，小玄機靈地想到可能有求婚的橋段，只是沒想到自己是被求婚的對象，當鎂光燈直接打在坐在旁邊的小銘身上時，「我真的嚇到了，身體一直往下滑。」小玄回憶道。

如此眾目睽睽也是種壓力，難道不擔心另一半嚇到或拒絕嗎？小銘說：「會有一點點擔心，心想如果他真的拒絕，我應該會大哭衝出去，離開演唱會吧！哈哈。」不過以兩人10年的默契，牡羊座的小玄其實是喜歡這種突如其來的浪漫驚喜，在全場上萬觀眾與Tanya的祝福下說了Yes。對此，小銘建議有意效法的人：「首先要真的很了解另一半喜歡什麼，我知道他不會排斥才這麼做。但我覺得每個人都喜歡浪漫的人事物，只要夠真心，任何方式都能感動對方的。」

求婚計同時也登上了媒體報導，突然之間受到眾人的關注，生活上是否有什麼影響？「我們收到很多朋友的祝福，當然也有些負面的聲音出現在媒體報導底下的留言板，不過總有人幫我們辯護。」

感情常溫的秘訣

很多人覺得同志的愛情都很速食，但他們倆人10年的長跑證明了只要有心，同志之間的愛情還是可以走得長長久久，但秘訣是什麼呢？小銘說：「我們一樣會吵架，一樣會不爽對方，但我們很快就會和好。」很多情侶在一起時間久了，火花漸淡，他們是如何維持感情的溫度呢？兩人都同意說：「隨時給對方小驚喜，每天製造浪漫與小貼心，甜言密語也很重要，彼此也要互相信任，沒有秘密。」即使給對方一個擁抱，都必須是出自真心誠意，而不是只把它當成一種日常儀式或虛應故事。很多在一起久了的情侶，可能連牽手擁抱的機會都少了。

在小玄經營的蛋糕教學教室裡，有一隻大玩具熊，是小銘送給小玄的。「他不僅僅用包裝紙包起來，更在包裝紙外手繪各式各樣的熊圖案，連我拆禮物時都要小心翼翼。」就是這份額外的貼心讓另一半感覺窩心。

情侶之間的個性該相似或互補，各有說法。小玄說：「我們倆的個性是互補，我比較衝動，小銘比較理性，常常扮演煞車的角色。我覺得在一起的前一、兩年都還是熱戀期，第三年之後才會看到彼此的真面目，我們也比較做自己，這時候才是考驗的開始，更需要磨合。」

兩人還不到30歲，卻已經在一起10年了，當年是如何開始這一段戀情的？「我們是大學同系隔壁班同學，一起上體育課認識的，因為第一次上體育課時，老師要每個同學幫不認識的同學量心跳，我上課遲到，小銘剛好也落單，所以就分在同一組，我是個不怕生的人，很容易適應環境，跟大家打成一片，而他就溫溫的，不怎麼講話，我覺得很有趣，想鬧他一下，他也用冷冷的方式回應，最後量心跳的時候，他非常溫柔，用他很大的手掌抓著我時，整個大觸電啦！」

求婚之後，大喜之日似乎就不遠了，兩人都希望可以在同婚正式合法化那天舉行婚禮，不過在此之前，他們計劃今年底到紐西蘭拍婚紗照，之後辦個戶外婚禮，屆時希望可以請Tanya和經紀人一起來參加。「釋憲後，覺得大家離幸福更近了，希望那一天可以早點到達，大家都能與自己最愛的人結婚。」

聊完之後，我們請攝影師捕捉一些畫面，無須多說什麼，只見他們自然地親密互動，看起來完全是一對熱戀中的情侶，或許這也是他們在一起10年還能常保感情新鮮的最佳秘訣吧！

本文經Hornet授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航