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蔡健雅演唱會秘密計畫：向交往10年的男友求婚
我們想讓你知道的是
在蔡健雅（Tanya）今年一月份演唱會上策畫這場高調求婚的主角小銘究竟是怎麼樣的一個人？他如何與主辦單位交涉，讓Tanya在演唱會中為他穿插這浪漫橋段，以及他和男友小玄10年的愛情長跑究竟是如何維繫的。於是，我們決定找他們兩人聊聊。
文：Paul Chen
2018年一月，蔡健雅「列穆尼亞巡迴演唱會」在台北小巨蛋開唱，天后的表演當然精彩萬分，但這場演唱會中還有一段小插曲，卻引起更大的迴響：一位男同志向交往了10年的男友求婚，溫馨幸福的氣氛感染了許多當時在現場欣賞演唱會的觀眾，有人甚至感動落淚。這類場景或許在國外歌手的演唱會上司空見慣，但在台灣仍非常少見。
當時很多媒體，包含主流媒體都加以報導，但我們更好奇的是，策畫這場高調求婚的主角小銘究竟是怎麼樣的一個人？他如何與主辦單位交涉，讓Tanya在演唱會中為他穿插這浪漫橋段，以及他和男友小玄10年的愛情長跑究竟是如何維繫的。於是，我們決定找他們兩人聊聊。
小銘自稱是個低調的人，也的確，在我們聊天的過程中，他的確是比較沉默的一方，但低調不等於不浪漫，而是把浪漫放在適當的時機，一次大爆發。「當初是先看到蔡健雅的演唱會資訊，我就問小玄說要不要去看，他一口答應，我是後來才開始計畫演唱會求婚的，想給他一個很盛大的求婚儀式，讓大家見證我們的愛情。」
一個月的秘密策劃
到底策畫這麼一個秘密行動需要花多少時間和主辦單位周旋？「大約是演唱會前一個月，我和最好的朋友討論怎麼聯絡主辦單位，先私訊到Tanya的粉絲專頁，詳細說明了我的求婚計畫。」小銘秀出手機裡那篇誠摯的說明信，等了兩周都沒下文。「後來，經紀人終於和我聯絡。我原本希望可以在〈Only Love〉這首歌時求婚，但經紀人說這首歌並沒有在表演曲目中，因此幫我安排在〈說到愛〉這首歌之後。」
小銘保密功夫到家，完全沒被另一半小玄發現他的秘密計畫，連穿西裝也是經過巧妙的安排。「其實是要參加好朋友的婚禮，我就順便提議說：『我們演唱會也穿帥帥地去。』他說好啊！果然中招了。」
當蔡健雅唱完〈說到愛〉之後，接著鋪梗說台下有個朋友非常緊張，有話想跟親愛的人訴說，小玄機靈地想到可能有求婚的橋段，只是沒想到自己是被求婚的對象，當鎂光燈直接打在坐在旁邊的小銘身上時，「我真的嚇到了，身體一直往下滑。」小玄回憶道。
如此眾目睽睽也是種壓力，難道不擔心另一半嚇到或拒絕嗎？小銘說：「會有一點點擔心，心想如果他真的拒絕，我應該會大哭衝出去，離開演唱會吧！哈哈。」不過以兩人10年的默契，牡羊座的小玄其實是喜歡這種突如其來的浪漫驚喜，在全場上萬觀眾與Tanya的祝福下說了Yes。對此，小銘建議有意效法的人：「首先要真的很了解另一半喜歡什麼，我知道他不會排斥才這麼做。但我覺得每個人都喜歡浪漫的人事物，只要夠真心，任何方式都能感動對方的。」
求婚計同時也登上了媒體報導，突然之間受到眾人的關注，生活上是否有什麼影響？「我們收到很多朋友的祝福，當然也有些負面的聲音出現在媒體報導底下的留言板，不過總有人幫我們辯護。」
感情常溫的秘訣
很多人覺得同志的愛情都很速食，但他們倆人10年的長跑證明了只要有心，同志之間的愛情還是可以走得長長久久，但秘訣是什麼呢？小銘說：「我們一樣會吵架，一樣會不爽對方，但我們很快就會和好。」很多情侶在一起時間久了，火花漸淡，他們是如何維持感情的溫度呢？兩人都同意說：「隨時給對方小驚喜，每天製造浪漫與小貼心，甜言密語也很重要，彼此也要互相信任，沒有秘密。」即使給對方一個擁抱，都必須是出自真心誠意，而不是只把它當成一種日常儀式或虛應故事。很多在一起久了的情侶，可能連牽手擁抱的機會都少了。
在小玄經營的蛋糕教學教室裡，有一隻大玩具熊，是小銘送給小玄的。「他不僅僅用包裝紙包起來，更在包裝紙外手繪各式各樣的熊圖案，連我拆禮物時都要小心翼翼。」就是這份額外的貼心讓另一半感覺窩心。
情侶之間的個性該相似或互補，各有說法。小玄說：「我們倆的個性是互補，我比較衝動，小銘比較理性，常常扮演煞車的角色。我覺得在一起的前一、兩年都還是熱戀期，第三年之後才會看到彼此的真面目，我們也比較做自己，這時候才是考驗的開始，更需要磨合。」
兩人還不到30歲，卻已經在一起10年了，當年是如何開始這一段戀情的？「我們是大學同系隔壁班同學，一起上體育課認識的，因為第一次上體育課時，老師要每個同學幫不認識的同學量心跳，我上課遲到，小銘剛好也落單，所以就分在同一組，我是個不怕生的人，很容易適應環境，跟大家打成一片，而他就溫溫的，不怎麼講話，我覺得很有趣，想鬧他一下，他也用冷冷的方式回應，最後量心跳的時候，他非常溫柔，用他很大的手掌抓著我時，整個大觸電啦！」
求婚之後，大喜之日似乎就不遠了，兩人都希望可以在同婚正式合法化那天舉行婚禮，不過在此之前，他們計劃今年底到紐西蘭拍婚紗照，之後辦個戶外婚禮，屆時希望可以請Tanya和經紀人一起來參加。「釋憲後，覺得大家離幸福更近了，希望那一天可以早點到達，大家都能與自己最愛的人結婚。」
聊完之後，我們請攝影師捕捉一些畫面，無須多說什麼，只見他們自然地親密互動，看起來完全是一對熱戀中的情侶，或許這也是他們在一起10年還能常保感情新鮮的最佳秘訣吧！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航