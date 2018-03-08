【插畫】吃雞巧遇中國網友：你們習大大最近很火啊！

photo credit：動物辛球

最近沒什麼事，都在打遊戲跟畫圖做影片，看朋友介紹，我也玩了很紅的吃雞（絕地求生），雖然才玩不到一個禮拜，但前天玩了一場讓我差點笑死。

我一直是個雞掰人，十年前從魔獸世界開始，我的興趣就是跟大陸人閒聊，一碰到口音或ID有簡體字的，女的我會「妹子、妹子」、「給QQ聊聊么」的亂搭訕，男的我就嘴砲，一來一往也交到不少對岸的網友。

遊戲內我通常都開全頻，有一場我龜在一個地方蹲點（對不起，我超龜），突然有個簡體字ID跑過去，我便隔著牆開始跟那個簡體字ID心戰喊話。

我：「你你你中國的朋友不？」

陸：「哇操你躲着来阴的我操你的...」

我：「你們習大大最近很火啊！」

陸：「哎呀...兄弟你这逼死我了。」

我：「稱帝稱帝呀！把你們當傻逼了。」

陸：「网上現在这話不能乱谈的呀！」

我：「習帝而作，這超牛逼啊！」

陸：「爷我求你了。」

我：「你玩這花不少吧！造型不錯呀！」

陸：「是呀！刷了几万呢！」

我：「那你會刷錢看小熊維尼嗎？」

陸：「 .......................(沈默三秒）」

我：「咱不說話啦！不會被斷網了吧！」

陸：「爷我这三級盔您收下，您饒了我吧！」（陸丟了個頭盔在門口）

我：「那我們只聊迪士尼的維尼，維尼可愛吧！」

陸：「是可爱对呀！但.....」

我：「跟習大大比誰比較可愛。」

陸：「 ......... 」

我：「人呢？」

陸：「 ......... 」

我：「同志還在線嗎？」

陸：「 ......... 」

我：「靠腰咧真的被斷網喔！」

陸：「沒我媳婦剛在鬧脾氣。」

我：「嚇死我了。」

我們倆就這樣聊出了革命情感。感傷的是一分鐘後一起往安全區移動時。阿陸跑出去開路，我一邊尾隨他的背影。一邊朝他亂喊。

「習大大追上來了，快跑呀！」

「臥嘈不是說不提这...」一陣暴衝的車聲突然接近。

「欸同志旁邊........ 」阿陸就在我的面前被一台吉普車給撞死了。

然後呢？然後他快速的消失了。事後我寄了交友邀請給他。兩天了，他還是沒有接受。我寫到此處，在晶瑩的淚光中。又看見那毫不猶豫，一心往前衝的背影。

唉，我不知何時才能與他相見。

#吃雞

#我笑到崩潰

#習大大

本文經動物辛球授權轉載，原文刊登於此

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核稿編輯：翁世航