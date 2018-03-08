商業化的婦女節，有如「歡慶二二八」一樣本末倒置

文：吳馨恩

民視刊登了一篇新聞「女力當道！瞄準女性消費力 38婦女節折扣看這邊」，當中有許多婦女節相關的促銷活動，廣告詞不少出現「歡慶婦女節」、「婦女節快樂」等字眼，甚至民間還流傳著「三月八買個清潔用品給媽媽」既消費主義又性別刻板印象的說法，像極了之前有業者因為「歡慶二二八」、「二二八快樂」遭到抨擊的事件，這些都是相當令人感到遺憾的。

歷史上，婦女節是為了紀念許多婦女們的受迫與抗爭的血淚。

1857年3月8日，美國紐約的服裝和紡織女工為上街抗爭高工時與低薪，被警方圍攻驅散，這些婦女在後來組成了第一個工會； 1908年3月8日，一萬五千名婦女在紐約市遊行，提出「麵包和玫瑰」的口號，象徵勞動權利與女性權利，要求縮工時、加薪資、女性選舉權與禁止童工等；1911年3月25日，紐約市工廠發生了「三角地大火」（Triangle Fire），一百四十名女工失去了生命；1917年3月8日，俄羅斯紡織女工舉行罷工及遊行，打著「麵包與和平」的訴求上街抗爭，反對帝國主義戰爭、沙皇制度與伴隨的飢荒問題，此舉引發了俄羅斯革命的開始，因此的臨時政府賦予女性投票權，同年蘇俄將「三八婦女節」定為國定假期。

正因為歷史中婦女運動與勞工、反戰與反封建運動密不可分，都是為了爭取自由、平等、安全與尊嚴等權利，少數族裔的婦女更同時對抗帝國主義、種族主義與性別壓迫，所以起初婦女節主要只有在社會主義及共產主義國家中，直到1975年才被聯合國訂定為「國際婦女節」。

這樣的婦女反抗精神，後來也啟發了女同志與跨性別權利運動，女人不需要仰賴男人，也不需要由男人定義，女人可以身體與經濟自主，互相幫助、自給自足、彼此相愛、定義自己，甚至很多歐美國家都紛紛有女人、同志與跨性別族群組成的公社及庇護所，立志脫離整個順性別異性戀父權私有制的宰制命運。

如果我們試圖結合社會主義女性主義（socialist feminism）與生態女性主義（eco feminism）兩者的論點，家父長制、財產私有制與人類至上主義皆為同源，男人控制了婦女、兒童、老人、多元性別、身心障礙者、少數族群、動物、土地與環境，用強暴、虐童、屠殺、物種剝削與環境破壞等，作為恐怖統治的政治迫害手段，因此主宰了整個世界生態系。

作為婦女都應該意識到，沙文主義對婦女與世界萬物的剝削與壓迫是同時進行的。

在婦女節這個象徵反抗的節日，比起用父權資本主義的商業推銷，或是家父長制對「良家婦女」或「賢妻良母」的大肆讚揚，我們更該把重點放在關注婦女、勞工、兒童與多元性別等弱勢族群的權利，以及與婦女生命更加相關的整個生態環境保護上。

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：彭振宣