從亞述人的古代到大數據的現在，「關於資訊的資訊」一向都非常重要

文：麥爾荀伯格（Viktor Mayer-Schönberger）、蘭姆格（Thomas Ramge）

科技結合了資料數據之後

關於這波市場重組，有三項關鍵科技至關緊要。這些科技讓我們能夠：第一、用標準化的語言，來比較彼此的偏好；第二、更能跨多個面向，來比較我們的偏好，找出最佳的交易選擇；第三、找出更有效的方式，全面呈現我們的偏好。

這些科技的共通點，就在於協助將豐富的數據，轉化為交易決策。資料數據在此非常重要，這些科技不僅提升我們根據資料數據而做出選擇的能力，就連這些科技本身，也是以資料數據為基礎。科技結合資料數據，就會成為經濟革命的基礎。在過去，嬰兒潮世代要度假的時候，得親手翻閱厚厚的飯店文宣小冊，再親自去找旅行社專員，好確認那些小冊上誘人的宣傳文字、光滑亮麗的圖片究竟是否屬實。另外，如果運氣夠好，有朋友住過某家飯店，就能做為參考。但這是特例，不是常態。

相較之下，我們今天可以優游於資訊汪洋，過濾各種條件，像是顧評等、報導評論、過去顧客貼在網上的照片等等，也能迅速比較各家飯店的地點、設施和服務品質。甚至因為有了谷歌街景，還能先用虛擬方式走走看整個路程。最後來到價錢，只要用線上比價功能，就能輕鬆得知哪裡、何時有最佳的選擇。

同樣的，現在想要租車或是尋找共乘服務，早已經不是只看價錢的年代了。BlaBlaCar現在已經在二十多個國家，擁有超過四千萬名會員，乘客和司機也能事先瞭解彼此在各方面是否適合，其中就包括自己申報的聊天指數，從一個「Bla」（安靜看著路上的景色）到「BlaBlaBla」（一路靜不下來）。這樣一來，乘客挑選司機時，就比較會考慮其他因素。這種選擇方式也確實炒熱了話題：本書寫作時，使用該公司服務訂車的人，每月大概都有四百萬人次。

這樣一來，資訊方便使用、容易取得（至少大部分時候是如此），也就令人愉快。這些交易的效率之所以提升，是因為買賣雙方能夠更精準的搭配彼此的偏好。當然，富數據大展身手的領域，並不僅限於旅遊業。現在不論在網路上買書、買電子產品或買衣服，都能有幾十項相關資訊可供參考。也有先進的搜尋及篩選工具，讓我們能夠瀏覽、研究和比較各種產品。

促成這一切的並不只是因為相關技術的處理速度變快、成本降低、或是儲存容量加大，甚至也不只是因為可用的資訊量有所提升；現在之所以能找到更好的交易選擇，主要是因為我們找到更有效的方式，來為資訊加以標記和分類。

舉例來說，你想買件新襯衫，於是上了你最愛的零售網站，點選「襯衫」，網站就會秀出幾百件襯衫，任君挑選。但你還可以繼續篩選，有許許多多的項目都能讓你設定偏好，包括尺寸、材質、顏色、身型、袖長、衣領類型，以及品牌。所以，假設你要的是一件船型領的棉質針織衫，七分袖、尺寸是八號、顏色是藍色或藍綠色，而且最好還在特價中，也能立刻得知結果如何。就算這個網站沒有這種衣服，你也大可逛向下一個網站。

網路零售商為什麼能提供這麼詳細的襯衫資訊？祕訣就在於運用了關於產品規格的資料，為每件產品加上各種標籤。然而，想做到這一點，就必須讓所有同類產品（例如「襯衫」）在加標籤時，使用同樣的一套分類方法。這些分類類別也會成為資料，但這些就是「關於資料的資料」，稱為「後設」（meta）資料。

這項概念由來已久，早在亞述人的年代，泥板上就會用標籤說明內容，「關於資訊的資訊」一向都非常重要。時至今日，標籤帶來的效率更是不可或缺。沒有標籤，想在網路上找任何東西都會難如登天。但同樣的，如果想把標籤加得適當，難度也愈來愈高。

在過去那個關聯式資料庫（relational database）的年代，所有資料整整齊齊，資料欄位都有清楚的定義，甚至連每個欄位的內容格式都要固定。但是在1990年代晚期之後，數位資訊量呈指數成長，資料的秩序也備受挑戰。數位資訊五花八門，像是電子郵件、網頁、圖片聲音檔、影片檔，無法簡單歸類放進資料庫的特定欄位。

以YouTube 為例，這就是一個影片的市場，能讓上傳者（賣方）與觀眾（買方）進行交易，而通常出資者是參與的第三方，也就是廣告商。為了確保有人願意看影片，YouTube需要讓觀眾能夠輕鬆找到內容；同樣的，內容供應者也需要讓自己上傳的內容能輕鬆為人所知。如果只有影片標題、上傳日期和時間，效益實在有限。就算再加上標籤和關鍵字，也得先看上傳者有沒有能力挑到對的關鍵字，才能確保傳播效果。

相關書摘 ▶全民基本收入的問題在於——無法提供金錢以外的任何東西

書籍介紹

本文摘錄自《大數據資本主義：金融資本主義退位，重新定義市場、企業、金錢、銀行、工作與社會正義》，天下文化出版

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作者：麥爾荀伯格（Viktor Mayer-Schönberger）、蘭姆格（Thomas Ramge）

譯者：林俊宏

大數據塑造的新型資本主義，滔天浪潮已然來襲，大數據權威麥爾荀伯格，再次提出他對這波新浪潮的獨到見解。《大數據資本主義》將深入探究市場機制的演變、企業面對的挑戰、金錢角色的定位、金融體系的未來、工作機會的轉變，以及如何因應、並實現社會正義。

從二十世紀的金融資本主義，轉型到二十一世紀的數據資本主義，巨變已經發生，且正在加劇，規模和震度就相當於從農業社會轉型到工業社會。

麥爾荀伯格以具體的例證、深刻的思索，提出他所洞察到的種種問題、以及可能的解方：

金錢的交易功能雖可維持，但金錢的資訊功能將被大數據（與富數據）接管，數據是新資本，代表金流、人流、物流的新趨向。

金融資本開始貶值之後，哪些世代、哪些企業，將受到最嚴重的打擊？

人工智慧介入企業的日常事務與決策流程，擁有哪種技能的人，難被取代？應當課徵「機器人稅」嗎？全民基本收入（UBI）能解決社會問題？我們能否把最重要的選擇權，握在自己手裡？

傳統銀行有如駛進暴風圈的黃金商船，正面臨三大威脅，銀行該怎樣應對危局？

超級巨星企業雄霸市場，少數人鯨吞了經濟成長的果實，面對富數據市場的「老大哥」，法規和稅制須如何因應，以促進多元性、避免集中化，讓市場更有效率、社會更永續？

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航