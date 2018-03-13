全民基本收入的問題在於——無法提供金錢以外的任何東西

文：麥爾荀伯格（Viktor Mayer-Schönberger）、蘭姆格（Thomas Ramge）

全民基本收入（UBI）

以上從分配或參與下手的措施，都是走相對傳統的路線，都是根據目前已開發經濟體現有政策，調整修改而成；雖然並非全無價值，但都各有缺點。

現在，已有人提出更激進的選項：全民基本收入（universal basic income, UBI）。目前，UBI已經得到令人意想不到的高支持度，特別是高科技領域的許多重要人物，都大力支持。有「超級天使投資人」之稱的安德森（Marc Andreessen，著名的Mosaic 瀏覽器共同開發者）就是支持者之一，其他支持者還包括溫格（紐約的另一位知名創業投資者）、奧特曼（Sam Altman，新創企業育成大師），以及無比自傲、卻又貼近人群的馬斯克（PayPal 共同創辦人，特斯拉執行長）。雖然不是只有矽谷人士對UBI滿懷熱情，但正是靠著矽谷的數位及資料驅動的創新，才讓這個概念廣為人知。

UBI有各種形式，但核心思想都類似，總之就是讓每人每月得到一定金額，足以支應基本的食、衣、住、行、教育，以及某種形式的健康保險。就算有人因為富數據市場而失業，也不用擔心自己和家人要怎麼過下去。就此而言，UBI可說同時具有「分配」和「參與」兩種特質。第一，因為這一切的資金是由納稅人而來（目前正熱烈討論，究竟哪種稅最適合做為UBI的財源）、再給予全體國民，所以可說是一種「分配」的措施。第二，因為UBI的目標除了滿足國民的基本生活需求之外，同時也希望讓國民可用非全職的方式，重新成為勞動力的一員，因此也算是一種「參與」的措施。

早在十八世紀末，便已有一群經濟學者和政治家，討論關於基本收入的議題，當時潘恩（Thomas Paine，美國獨立運動的推手之一）也提出，要為五十歲以上的國民提供基本收入。

到了二十世紀中期，力倡自由市場的經濟學家暨諾貝爾獎得主傅利曼（Milton Friedman），也曾提出「負所得稅」（negative income tax）的概念。這具有UBI的「分配」特質，但執行起來會比較複雜。1972 年，美國民主黨總統候選人麥高文（George McGovern）也曾公開提倡UBI，但被當時在任的尼克森總統抨擊，最後不得不收回構想。然而，尼克森接著卻也提出一套家庭資助計畫，基本上就是為大部分社會成員提供UBI，只不過最後在參議院胎死腹中。

不論是對左派或右派自由主義來說，UBI都是很有吸引力的觀念。左派自由主義認為UBI是一種全面的福利計畫，能讓所有人民有錢享受有尊嚴的生活，並可拯救在貧困中掙扎的人。現在的社會福利計畫都需要人主動去申請，但UBI是全面讓每個成年人都得到相同的金額，相較之下也較不會出現汙名化的問題。

UBI問題多多

評論指出，許多UBI提案其實是一種倒退：取代福利政策，也就減少了對特殊需求的支援，例如學障兒童或身體障礙者。畢竟，無論是一臺輪椅、更不用說是一年的化療，所需的費用都遠超過UBI所能支應。如果取消各項需求導向的福利計畫、轉而改採UBI，真正有需要的人能得到的金額將遠少於目前，而較富裕的人士卻開始每月都能拿到UBI，等於是搶窮人的錢去補貼中產和富人階級。

但不論如何，UBI的最大挑戰在於財源。就算只是很普通的UBI，例如給予美國每位成年人每年一萬二千美元，需要的資金便已來到三兆美元，足足是2016年聯邦社會安全預算的兩倍多，大約占美國GDP 的10%，就算取消所有的社會安全福利措施、轉為UBI，政府的預算仍然遠遠不足。

當然，這對某些UBI支持者來說並不是問題。他們認為，像是縮減官僚組織、減少整體社會福利、構成對經濟的刺激之後，等於是省下額外的預算，因此雖然是將一筆如此龐大的金額用於單一的政府計畫，結果仍然划算。但不論如何，UBI的財源仍然會是能否實行的重大關卡。

UBI不見得是個壞主意。但在這場爭論之中，重點並不是要選邊站，而是該去瞭解UBI運動的意義及其局限。我們應該並不意外，高科技創新者必然會試著找出創新的方式，以因應資料驅動的市場帶來的社會挑戰和經濟重組。就算是矽谷，也難以跳脫習慣的思維模式：既然相信破壞式創新的價值，就可能把它當作對任何問題的標準回應。

只不過，UBI並不見得真的是一種破壞式創新的想法。如果資料數據能使我們跳脫金錢的概念，那麼想解決資料驅動的市場所造成的問題時，為什麼還要以金錢為重點呢？如果未來對需求的評估顯然已經不僅以金錢為標準，又何必透過UBI重新帶入某種簡陋、僵化的金錢解決方案呢？

畢竟，資料驅動的市場的概念，就是要脫掉金錢的束縛，不再把各種資訊簡化為單一的價格資料，並且要轉向另一種人際協調的形式，提供符合個人偏好的媒合結果。這些提倡富數據、完整資訊的人，一轉頭卻想把整個討論，重新簡化為傳統的金錢面向，實在也是件奇怪的事。

就這點而言，與其說UBI是懷舊，還不如說是退步，看的是過去而非未來。當然，我們知道民眾仍然需要金錢來應付食衣住行的基本需求，這裡的問題並不在於UBI為人們提供基本收入，而是UBI無法提供金錢以外的任何東西，似乎也就刻意限縮了我們能做、而且該做的事情範圍。

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書籍介紹

本文摘錄自《大數據資本主義：金融資本主義退位，重新定義市場、企業、金錢、銀行、工作與社會正義》，天下文化出版

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作者：麥爾荀伯格（Viktor Mayer-Schönberger）、蘭姆格（Thomas Ramge）

譯者：林俊宏

大數據塑造的新型資本主義，滔天浪潮已然來襲，大數據權威麥爾荀伯格，再次提出他對這波新浪潮的獨到見解。《大數據資本主義》將深入探究市場機制的演變、企業面對的挑戰、金錢角色的定位、金融體系的未來、工作機會的轉變，以及如何因應、並實現社會正義。

從二十世紀的金融資本主義，轉型到二十一世紀的數據資本主義，巨變已經發生，且正在加劇，規模和震度就相當於從農業社會轉型到工業社會。

麥爾荀伯格以具體的例證、深刻的思索，提出他所洞察到的種種問題、以及可能的解方：

金錢的交易功能雖可維持，但金錢的資訊功能將被大數據（與富數據）接管，數據是新資本，代表金流、人流、物流的新趨向。

金融資本開始貶值之後，哪些世代、哪些企業，將受到最嚴重的打擊？

人工智慧介入企業的日常事務與決策流程，擁有哪種技能的人，難被取代？應當課徵「機器人稅」嗎？全民基本收入（UBI）能解決社會問題？我們能否把最重要的選擇權，握在自己手裡？

傳統銀行有如駛進暴風圈的黃金商船，正面臨三大威脅，銀行該怎樣應對危局？

超級巨星企業雄霸市場，少數人鯨吞了經濟成長的果實，面對富數據市場的「老大哥」，法規和稅制須如何因應，以促進多元性、避免集中化，讓市場更有效率、社會更永續？

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航