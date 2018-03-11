數學高手難免也出錯：「圖同構問題」透出一線曙光？

文：李國偉

數學研究要求邏輯推理完美無瑕，不過完美的標準並非亙古不變，經常反映當代數學思想的侷限。例如，牛頓與萊布尼茲借助關於「無窮小」的直覺想像，在17世紀末各自發明了微積分，但是微積分的嚴謹邏輯基礎直到19世紀才建立。

目前數學家對於論證的邏輯標準有高度共識，努力朝此標準邁進。然而就算是數學高手，偶爾也會有思慮欠周、失誤的時候。1993年6月威爾斯（Andrew Wiles）在一系列演講結尾，輕描淡寫地說已經證明了費馬猜想，一夕之間吸引全球數學家目光。但是同年8月，就有人找出論證的漏洞。結果威爾斯花了一年修改，還找了一位優秀博士生泰勒（Richard Taylor）合作，總算得到完滿的結局。

無獨有偶，最近又發生一項高手犯錯的實例，相當受到數學界矚目。

從幾何的觀點看下方兩張圖，可以發現形狀不一樣。不過我們在此只討論稱為「結點」的小圓圈之間，用稱為「邊線」的線段連接的狀況，那些在結點之外的邊線交錯無關緊要，邊線是直是曲也沒有影響。於是問題來了，如果兩圖的結點與邊線數量相同，如何知道連接關係是相同還是相異？換句話說，我們在平面上畫了圖A與圖B，可否判定有無函數F把圖A與圖B的結點一一對應起來，使得兩結點x與y在圖A裡有邊線相連，若且唯若F(x)與F(y)在圖B裡有邊線相連？這個問題稱為「圖同構問題」。例如把下方兩張圖中相同字母及數字對應起來，得以驗證兩張圖其實是同構的。

Photo Credit：科學人雜誌

一種解決圖同構問題的簡單想法，就是列舉圖A與圖B結點之間所有的對應情況，逐一檢查是否保持有關聯性。然而，當結點逐步增多、邊線漸次複雜後，要檢查的對應數可能會暴增，就算用目前最好的程式在最快的電腦上運算，仍有可能耗費億萬年，實質上等於無法解決。

對於有限結構的計算，如果能設計出解決問題的程式，使得計算時間控制在輸入資料大小的多項式時間內完成，就歸入所謂的P類。理論上，此類問題可以有效率求解。另外一類問題屬於所謂NP完備類，直到目前為止，還找不到多項式時間的算法來解決。也就是說，現行的解法效率都極度不佳。1998年美國克萊數學研究所提出七個百萬美元的世紀徵答題，其中便包括了判別P類與NP完備類是否真的有區別。

圖同構問題的重要性在於難以判定它到底是P類、NP完備類、或是介於其間的其他類？大家都不敢冀望近期內有本質上的突破。可是2015年11月芝加哥大學教授巴拜伊（Laszlo Babai）公開宣佈，找到所謂「準多項式時間」（quasi-polynomial time）算法，雖然還不能把圖同構問題歸入P類，但已經是30餘年來此問題的最大進展。因為巴拜伊是聲名卓著的數學家，他的最新結果震驚了學界。

法國著名的布爾巴基（Nicolas Bourbaki）討論班定期研討最近的重要數學進展，慣例不邀請做出卓越成果的數學家本人現身說法。德國數學家海爾福果特（H. A. Helfgott）應邀在討論班報告巴拜伊的結果，不過他於今年（2017年）1月4日宣稱發現論文的漏洞。巴拜伊旋即公開承認出錯，並且在甚短時間內修正。經過海爾福果特的嚴格檢查，新的證明終於在布爾巴基討論班上受到認可。這回高手巴拜伊的失誤，總算又以喜劇收場。對於判定圖同構問題的實際難度來說，好像透出一些曙光。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航