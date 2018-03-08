台灣62歲婦女自然產下第二胎，但恐因人工生殖「犯法」

（中央社）

一名62歲台灣婦女日前經長庚醫療團隊協助順利生下健康男嬰；台北長庚醫院婦產科系產科主任蕭勝文說，62歲吳女士前來求診時，真的嚇了一跳。

台北長庚醫院婦產科系產科主任蕭勝文指出，根據文獻顯示，全球罕見的超高齡產婦幾乎都是以試管方式受孕，且多為剖腹產，而全球超過60歲以上產婦至少有51人。

蕭勝文指出，目前世界最高齡的孕婦是印度一名72歲婦人，經由試管嬰兒方式受孕，最後剖腹產生下一名男嬰；而全球目前最高齡的自然受孕孕婦則是美國一名59歲女性，最後以剖腹產生下一名寶寶。

台北長庚醫院7日舉辦記者會宣布62歲婦人順利產下男嬰，台北長庚醫院院長謝燦堂表示，一般女性停經年齡約為50歲，因此女性年過45歲就屬於高齡產婦，年過55歲則屬於超高齡產婦。

台北長庚醫院婦產科系產科主任蕭勝文說，對這類年長女性而言，想懷孕只有3種方式，首先是「停經」時間較晚的女性，如果仍有排卵就有機會自然受孕；其次是「試管嬰兒」，使用年輕時冷凍的卵子，等到停經後再拿出來受精懷孕；第3種是「借卵生子」，以他人的卵子受精後再植回女性腹中。

5年前台大醫院曾替一名62歲婦女剖腹生下一對雙胞胎，是全台最高齡的剖腹產產婦，這次長庚醫院接生的62歲孕婦則是台灣最高齡的自然產產婦。

蕭勝文解釋，自然產雖然恢復快、出血量低，但若有心臟、高血壓問題的孕婦或為多胞胎則不建議自然產；剖腹產出血量會比自然產多出約500cc、恢復也較慢，另因試管嬰兒多胞胎機率大，所以全球超高齡產婦多為剖腹產。

蕭勝文說，在此之前，他收治最高齡的產婦僅50歲出頭，62歲吳女士前來求診時，真的嚇了一跳，但經過檢查發現吳女士身體狀況非常好，完全不輸40多歲女性，也沒有任何疾病，和家屬討論後才會決定自然產。

長庚醫院婦產部系主任洪泰和建議，高齡婦女懷孕前應徵詢專業醫師意見，了解高齡懷孕對母體胎兒風險，所有醫療行為都嬰符合現行條令規定，一旦懷孕後務必選擇適當醫療團隊，隨時追蹤身體狀況。

長庚醫院新聞稿指出，吳女士第一胎是36年前出生的大女兒，之後就一直不孕，也因為和先生忙於工作無暇思考是否再生第二胎。到了退休以後，比較多的空閑時間，夫妻心想也許再為家裡添個成員，因此透過人工生殖，在去年順利懷孕。原本預計在上個月2月27日懷孕第39週時入院催生，結果提前在2月25日無預警破水住院，產程順利，僅花了66分鐘就產下一名2,930公克的男嬰。更巧合的是，這個男嬰與吳女士36歲的大女兒竟是同月同日生。

不過，因為《人工生殖法》對於接受人工生殖設有不孕症等一定條件，而這次個案已有女兒，衛福部國健署婦幼健康組長陳妙心表示，將了解個案情況、諮詢專家，確認有無違法。

「人工生殖」限制多，國健署可能研議放寬

國健署網站上關於「人工生殖」的解釋如下：

1799年英國醫生John Hunter完成人類第一個人工授精成功之案例，西元1978年世界上第一個試管嬰兒在英國出生，台灣第一位試管嬰兒在民國74年出生。基於維護生命之倫理及尊嚴，人工生殖技術應以治療不孕為目的，而非作為創造生命之方法。

根據現行《人工生殖法》規定，接受人工生殖的夫妻必須有其中一方經診斷罹患不孕症，或罹患主管機關公告的重大遺傳性疾病，經由自然生育顯有生育異常子女之虞，以及夫妻至少一方具有健康生殖細胞，無須接受他人捐贈精子或卵子，且檢查及評估結果適合等條件。（人工生殖相關法規）

衛生福利部國民健康署署長王英偉今天接受記者電訪時表示，過去很少有年齡這麼大又生孩子的個案，但隨科技進步，台灣婦女生育年齡也越來越高，確實有必要思考現行人工生殖的條件是否仍符合時宜。

女性一般生殖年齡大約是20到45歲。根據台北長庚醫院婦產科的研究，過去28年來，初產婦的年紀從28歲上升到32.6歲，而高齡產婦的比例也從11%上升到40%左右。

不過，王英偉說，女性高齡生子爭議很多，包括孩子未來的養育問題、資源分配及倫理上的問題，但社會上也有支持的聲音，這個個案的出現或許是檢視人工生殖相關規定最好的時間點。

王英偉指出，近期會先針對個案諮詢相關專家，並召開專家會議討論是否放寬人工生殖的對象和施行條件，強調會以孩子的權益為首要考量。

不過，由於該名62歲婦女36年前曾生下一名女兒，國健署婦幼健康組長陳妙心指出，將了解個案情況、諮詢專家，若有違法可依《醫師法》將協助執行人工生殖的醫師移付懲戒。

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核稿編輯：楊之瑜