結合人工智慧的學英文App：Lingvist讓你只記真正需要背的英文單字

我前幾年在電腦玩物介紹過許多「背英文單字App」，他們都各有特色，研究了一段時間後，我暫時也找不到更有特色的選擇，於是便漸漸的不再那麼熱衷研究這類型App。直到去年底一款「Lingvist」引起了我的興趣。

「Lingvist」號稱結合AI技術幫你智慧學英文，2017年在台灣有滿大的討論量，除了AI這個話題外（雖然這點我實在無法判斷他的技術程度，所以也故意不在標題上寫），還有就是他的繁中版是經由PChome網路家庭代理，所以在台灣有不少新聞發佈。

「Lingvist」是來自歐洲愛沙尼亞的新創服務，獲得同樣來自愛沙尼亞的Skype創辦人的投資。「Lingvist」本身的創辦人穆特爾（Mait Müntel）則是一名物理科學家，據稱因為他自己學習法語的需要，覺得「自己沒時間去上實體課程，市場上的語言學習軟體又常常教學進度很慢。」

所以決定設計可以更高效率學習的「Lingvist」。

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「沒時間去上實體課程，語言學習軟體又教學進度慢。」這個出發點倒是打動了我。我自己實際嘗試過許多語言學習App，這些App常常要從初階開始學起，以及常常要學一些平常不會立即用到的單字，這對想要更快獲得效果的朋友來說，確實比較沒效率。

而我實際測試「Lingvist」後，確實覺得他的設計有用心解決上述問題。

首先「Lingvist」一開始就會對使用者進行測試，利用他號稱的AI演算法，在數十道題目的測試後，決定使用者的學習程度，然後就能從最適合使用者的學習階段開始，跳過前面對你來說不需要學習的部分。

接著「Lingvist」會在使用者每次答題時，偵測答題的時間、思考的速度、理解的能力，還有回答正確與否，綜合判斷後，搭配「艾賓豪斯記憶遺忘曲線」，自動規劃適合你的重複練習、學習新字的頻率。讓使用者更有效率記住單字。

最後「Lingvist」的預設單字不是來自於缺乏分析的詞彙表，而是來自於對影集、新聞、書籍文章中常用句子和語彙的分析，利用他的演算法來分析出最常在日常生活中被使用的單字與句子範例，讓使用者學一個語言，就是從最常真實應用的部分開始學起。

這三點，才讓我起了這樣一個標題：「不浪費時間的背單字App」，因為「Lingvist」可以自動客製化，教每個使用者你真正需要背的單字、文法。

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「Lingvist」具備網頁端、Android與iOS App，可以免費下載與註冊。免費版的限制是學習範圍是3,000個單字、每天最多學習50個單字，並且沒有像是商務英文等進階主題課程。

目前「Lingvist」對台灣用戶來說，最主要的課程是「用中文學英語」，其他語言的配對則還在開發中。

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第一次登入「Lingvist」App，就會立刻開始對你展開測驗，初期的測驗主要是了解你的英語能力，大約回答幾十題後，他就會判斷出你的能力，然後開始根據能力提供相應的後續課程。

這一點，我的實際測試體驗很好。

他可以幫我很快的跳過初階課程，不用像其他背單字App那樣去學基礎單字，而且不用我自己手動篩選，我只要正常回答問題，就會持續提供給我符合程度的更進階單字。

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我也很滿意「Lingvist」的題目設計方式。

因為「Lingvist」不是單純的要我背單字，他的題目是一段一段「在真實生活中常用的句子」，例如旅遊時問路、生活中問候、工作上討論等等，然後從句子裡設計單字填空。

這樣的設計，讓我可以一邊背單字，一邊也學會常用的句子，並且除了單純背單字外，也能了解單字的時態變化與文法用法。

搭配「Lingvist」還有語音功能、文法說明卡片，在學習單字上更生動也更完整。

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「Lingvist」會自動追蹤我的學習狀態，提供每日目標，並且根據我答錯的、偷看答案的單字，自動設計複習，自動幫我掌握複習間隔。

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「Lingvist」還有另外一個稱為「挑戰區」的頁面，免費帳戶只能每天挑戰一則，這主要是給付費用戶使用者。在挑戰區有很多閱讀測驗，包含聽說讀寫的練習，有聽力、有文法，可以幫助我們更全面的學習語言。

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整體來說，如果單純從「Lingvist」免費版功能來看，這也是一款很有效率的背單字App，它幫助我們跳過符合自己能力的初階課程，根據真實生活常用單字與句法設計題目，自動判斷我需要的複習頻率，從而讓我們各自依據自己能力，有效率地學會英文單字與文法。

特別補充，我也很喜歡「Lingvist」簡潔但有效的介面設計。

需要這類英語學習工具的朋友，還可以參考：「10款背單字App推薦：不是死背的零碎時間記住英文單字技巧」、「4個免費記憶練習App自製背單字卡、考古題背誦卡」、「線上免費學商務英文！翻譯軟體外9款職場英文工具」。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航