國術館長大的物理治療師，告訴你徒手治療和「橋一橋」有什麼不同

合作撰寫：好痛痛（粉絲頁連結）、郭仕政物理治療師（連結1、連結2）

「物理治療的徒手治療，和國術館的橋一橋有什麼不一樣？」這是一個不容易回答的問題，也是好痛痛在協助病患尋找適合的治療時，常被問到的問題。

雖然好痛痛是以西醫為主、講求實證醫學的一個醫療資訊平台，但我們相當重視每一位病患就醫時會遇到的各種問題，於是我們請一位在國術館長大的物理治療師來講講他的故事。

我是一位國家考試及格的物理治療師，目前在一間骨科診所工作，有時會開設Redcord核心訓練課程來把大家吊起來操一操。但其實我是在國術館家族中長大的，家裡的國術館已經經營到第三代，場館不只在台灣許多城市都有，甚至開到北京去，可以說是一個跨國中小企業。

這個故事要從我外公說起。當年有一位叫小関勝美的日本人，同時是身體均整協會的理事長也是一位醫學博士，從日本來台灣開課教導年輕人如何治療身體各種骨骼、疼痛問題。

我的外公向那位日本人學習到許多知識與治療手法，獲得了一張證書。

圖片來源：作者提供 證書上的日期是昭和44年＝西元1969年。

學成後外公找了幾個兄弟展開國術館生涯。聽阿嬤說當年生意最鼎盛的時期，病人多到國術館一天營業額就高達一萬元，而且還是當時的幣值。

國術館最常見的就是拔罐、刮痧、接骨、按摩、點穴、整脊、運動調整，我從小看到大。這些東西大多是以經驗傳承的方式，師傅傳弟子這樣一代一代傳下去，師傅怎麼做，弟子就依樣畫葫蘆。

當你問師父「為什麼要這樣做？」的時候，最常聽到的答案就是：「因為以前的人也這麼做。」

因此只有極少數人能參透這些手法的精髓與原理，絕大部分的技術都是靠模仿來學習。這會造成一個師傅教出去的弟子每個人對同一個東西的理解與處理方式都不一樣，因此每間國術館的治療方式都有極大的差異。而且你根本不知道為什麼他要這麼做，因為他自己可能也不知道。

例如我小時候在別人的國術館看過一個很扯的案例，有個小孩摔斷手臂加上錯位，被阿嬤帶去國術館接骨。結果老師傅用大石頭把前臂敲碎，拼回去後再用夾板固定起來，這麼扯還真的讓他接回去了，好險長大後手臂功能和活動角度也都正常。因為我認識那個可憐的孩子。

圖片來源：https://www.sciencemuseum.org.uk 看起來很（衰）小的日本木質針灸模型，（來源：https://www.sciencemuseum.org.uk）

我從小就對國術館的手法充滿著各種「為什麼」，所以後來我去讀物理治療系， 因為我沒考上醫學系可惡， 因為當時我認為物理治療或許能解答我心中的疑惑。

求學期間開始慢慢明白為什麼古人要以這樣的手法去治療人，我認為家裡的國術館那些處理手法，其實目標也是增加關節活動度、放鬆肌肉與筋膜、矯正姿勢與神經肌肉再教育。

但如同剛才所說，每間國術館的差異實在太大了，根本不可能知道別的國術館是否也是相同的目標，也不可能知道別人使用的手法是什麼。

但我更在意的事情是診斷、評估病痛的邏輯。

坦白說當一個人走進國術館說他痛痛的時候，拳頭師（國術館裡的師傅）靠的也只是他師傅以前教他的判斷方法，加上自己的經驗與直覺。坦白說靠感覺居多，談不上邏輯的。

但在復健科、骨科、物理治療的領域，靠的是嚴謹、邏輯的判斷方法來診斷與評估，這個東西好痛痛多篇文章裡都有提到。例如一個疼痛到底是軟組織的問題還是肌肉的問題，亦或者是神經的問題，甚至也有可能是腫瘤造成的。

診斷上，使用軟組織超音波、X光、MRI等儀器都能大大提升判斷的精準度。

診斷與評估之後是治療，什麼樣的情況下做什麼處理方法，國術館靠的是經驗傳承與直覺，而非研究文獻。所以是沒有證據去支持為什麼他要這樣處理你的疼痛的。而且民眾的喜好也會影響國術館的判斷，例如民眾常常在痠痛時喜歡去國術館拉一下、橋一橋酸痛的部位，這樣是否是必要的或是正確的，就有待商榷。

這也是為什麼國術館的治療出事上新聞的機率高出很多，因為在缺乏精確的診斷與評估下做處理，風險是很大的。例如開椎開到椎間盤滑脫，或是傷到神經造成癱瘓之類的。

而實證醫學下的物理治療，我們會知道什麼情況下做什麼治療成功率是多少，以及治療和病灶之間的因果關係是什麼都很清楚。如果一項治療無效，我們也會知道可能的無效原因，以及接下來該採取什麼措施，或是重新評估。

不過確實有些物理治療方法，目前來說證據等級是不足的，但至少我們知道他是不足的。我們可以選擇證據等級較高的方法。

因此建議有肌肉骨骼上的問題、疼痛時，先去看復健科或骨科，先獲得專業的診斷、評估和治療，之後有需要時可以帶著診斷證明、X光片等等醫學影像或檢查資料去找自費物理治療所。

如果你單純需要按摩、伸展、放鬆，國術館依然是一個不錯的選擇，但要注意他不是醫療機構，依法不得宣稱有治療功效。

值得一提的是，隨著時代發展，有些有品質的國術館也開始瞭解自身手法的極限。他們不會所有的客人都接，當他們認為客人的狀況不是他們可以處理時，會先叫客人去看醫生，仔細檢查後確認不是結構上的問題再來。

當然以上只是個人的成長經歷與個人看法，其實每個人都還是有自行選擇想要的醫療服務的權利，只是要自己明白每一種選擇的風險在哪裡。

好痛痛後記

如果大家以為這個年代大家有病痛或受傷都是去醫院或找診所，那就錯了。好痛痛其中一個創辦人以前還不知道有物理治療時，也找過類似像國術館的地方治療運動傷害。他以前清大排球校隊許多隊友也都尋求過類似的方法來解決受傷問題。

西醫、中醫、推拿、各種民俗調理在台灣是非常曖昧難解的問題。不僅是單純的科學問題，更是文化、政治、經濟問題。

最近我們也看了一些把這個議題戰得天昏地暗的網路社群、論壇，試著去瞭解各方人馬的想法。但其實不管醫療人員之間戰得如何，民眾也許沒有那麼在乎。從病患的發問與回饋中可以發現他們只在乎「誰能治好我我就去哪，我不管你是不是醫學院出來的還是師傅出來的。我不在乎你用什麼方法，科不科學都沒關係，我只要痛痛飛走。」

在訪問了數十位醫療人員後，若說不同的醫療之間有什麼差別，我想就是品管上的差別吧。例如最好的醫生和最差的醫生，可能能力上差20個單位；最好的治療師和最差的治療師可能是差30的單位；最好的國術館師傅和最差的國術館師傅能力上可能差60個單位。

所以聊到這個議題時，無論醫生、物理治療師或是病患，都曾說過：「不過有些經驗豐富的師傅（拳頭師）處理的手法還真是純熟！」但好痛痛認為那樣也無法代表國術館這個群體的品質，搞不好一千個師傅只有一個是有品質的。

當然我們也曾聽過醫生說：「其實復健科醫生真正厲害的不多，就那幾個。」

也曾有物理治療師跟我們說：「我認為真正稱職的物理治療師其實數量就那些，別跟我說你國家考試及格，考試誰都會，不能拿來說嘴。大部分的治療師都……」

嗯，每次訪問到這邊，我們心底都會暗自想說：「有一天把這些醫生、物理治療師都找出來。」

如果你覺得我們怎麼還沒訪問到你，快了快了，名單很長，等我們一下。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊登於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航