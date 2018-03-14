擺脫「日常慣性炎」，你的第二人生始於你明白人生只有一次

文：洪仲清（臨床心理師、作家）

推薦序：至高的幸福天注定，平凡的幸福則來自努力

日復一日的規律生活，幾乎淹沒了所有感受。看似擁有一切，卻忘了怎麼發自內心微笑。或許，你只是罹患了「日常慣性炎」。

我喜歡《你的第二人生始於你明白人生只有一次》作者創造了「日常慣性炎」的說法，來統整說明我們生活中會面臨的困境，以及很自然地、順情順理地推導出突破困境的方法——捨棄不適合我們的習慣、建立好習慣。

把心理治療技巧跟小說結合在一起，是我很喜歡的形式，因為可親又趣味。所以這本書，也可以視為一種自助療癒的手冊，不是只有感動，還能化為行動。

一次把事情成功做好並不困難，每天都能如此才是真正的挑戰。

因此作者在一開始就提醒讀者要調整心態，習慣在養成的過程中，本來就是一步一步慢慢來。別貪多，別急著速成，在思想上先把自己難倒了，最後連啟動改變都有困難——這正是很多人還沒做就先放棄的心理狀態。

我是唯一該對自己的人生與幸福負責的人。

其實道理都知道，可是我們更常傾向停留在雖不喜歡但熟悉的受害者位置裡。講白了，我們很多時候沒有意識到，該為自己負責。作者引用湯姆．彼得斯的名言提醒我們：「改變是一扇只能從內開啟的門。」

作者很有智慧，她所使用的概念涵蓋身心兩方面，而且兼採東方與西方的思想精髓。建設之前，先整地；調整內在之前，先從相對簡單的外在改變起，所以她把斷捨離的方法引入書中。

我們有沒有不喜歡或不適合的東西堆在家裡，甚至在每天會使用的書桌旁，一直沒有清理呢？

對物質充裕的現代人來說，大概很難完全沒有吧。我們想要的，常比我們需要的多，在心理層面也是如此，我們也會抓著沒那麼合適的信念，造成自己的負擔。譬如升學主義，依然是很多人雖不喜歡，甚至不完全認同，卻又緊抱著不放的價值觀。

那些周而復始的規律，單調與尋常無奇逐漸侵蝕我們的生活。當我們不再感覺有必要在意對方，漸漸也就變得毫不在乎了。馬虎與敷衍在我們的愛情裡占得上風，甚至當著我們的面逐漸壯大，但我們完全沒有察覺到。

慣性的力量之大，足以讓我們僵持在一個讓我們不滿意的關係裡，漸漸發臭、惡化，但就是不清理。然而一談到捨棄，又不甘心，因為曾經付出過很大的心神力氣。

「付出得要有收穫」這個信念，讓我們花更多的力氣僵持著，到底是為了什麼？「堅持」跟「僵持」是不同的，如果不想改善，又留在我們的身邊占空間，讓新的可能性進不來，是為什麼呢？

當我們下定決心要整頓自己之後，無論是內在或外在，作者提出了一系列具體可行，也具有研究佐證的方法。像是讓我們練習建立一個美好平靜的心像，去緩和跨出舒適圈所面對的壓力。學著自我肯定，培養正向眼光，建立清晰有效的目標，為自己立下承諾，隨時記錄成就與喜悅的時刻。覺察自己在互動中使用的劇本，理解我們可能把別人的問題當成了自己的問題。而當感覺到負面情緒的時候，試著一點一點釋放，避免出現一次性的大爆發……

情感同理會讓妳把他人的哀傷視為自己的哀傷，因此吸收了對方的負面情緒，結果讓自己的內心也不好受！理性同理則是讓妳能夠傾聽、同情周遭親友的問題，但不會被他人負面的情緒影響。這種保護盾牌可以讓妳不被捲入他人情緒，避免長期壓抑自身感受，以致過了一段時間發現再也無法承受時，便爆發失控，這不正是妳現在的情況嗎？

小說的好處，正是把抽象的理論或策略，以主角的具體實例為脈絡，巧妙地融入我們日常的生命裡，這是其他文體相對不容易達到的效果。書末還把小說中所提到的「自療」策略整理成一個手冊，便利我們搜尋與使用。

作者的寫法很有趣，視角從個人進入關係，再從關係回到個人。來來回回地啟發著我們，打通內外，漸趨一致。

你可以與另一半（或是孩子）商議好一個信號，在即將發生爭執的危險時刻，就以這個信號通知對方！這就像是車輛的警示燈。信號一打出，就會以持續閃動的燈光警告我們避開危險。像這樣用約定好的信號提醒對方，就能夠防止衝突與侵略性節節升高。

在面對關係的時候，我們常要有停損點的設立，或者停戰協議。因為我們常會在關係裡爭輸贏，而放棄了和平。懂得喊暫停，可以幫助我們更有餘裕維繫關係。

使用「我訊息」溝通，學習建立內在的心靈導師，用不同的方式待人處事，覺察我們對他人所使用的負面言語，試著感恩，從內在發出微笑……小說的好處，是能讓我們在幾個章節內，看到一個人可能歷時幾個月，甚至幾年的時間，從無到有所累積出來的改變，因此強化我們的信心。

我走在路上，也時常想像自己的身體是介於天地間的一道直線，感受著自己與偉大的萬有連結，而不再視自己為一個迷失於自然中的孤立元素。我意識到自己可以斬斷所有感覺到什麼程度，既然我已決心安處現在，就不再浪費時間反覆回想過往，或是為了明日憂慮。於是，我的內心十分平靜。

此外，別在關係裡迷失了自己，作者提醒我們，別忘了回到內在輕鬆安詳的家。注意我們的身體與呼吸，藉由有意識地行走與伸展，讓我們身心和解，給自己從容的時間，安然欣賞著本來就擁有的一切……

或者，無所謂擁有，只是暫時停留在我們身上或身邊的狀態與物質。得到什麼，也意味著有失去的時候。「欣賞」比緊緊抓握著，來得輕鬆。

「選你所愛，是自由；愛你所選，是幸福。 」

作者喜歡引用一些格言，用這些簡單有力的句子，深入平時不可及的心底。讓我們經歷了一次又一次的挑戰，但熱情仍能被點燃。

「寬恕不能改變過去，但能拓展未來。 」

這句話作者引自美國導演保羅．博斯，因為我們往前走的時候，很容易一個不小心被過去拖住了腳步。感恩與寬恕，能讓我們盡可能溫柔地撫慰過去的傷痛，讓過去辛苦承受的我們知道，自己已經更堅強，跟無助無力的過往不一樣。

當我們清楚明白人生只有一次的時候，才有機會開始我們的第二個人生。真心感謝作者的引導，讓我再次藉著主角的重生，得到跟困境共處的力量，享受存在本身的美好。

書籍介紹

本文摘錄自《你的第二人生始於你明白人生只有一次》，圓神出版

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作者：拉斐爾．喬丹奴（Raphaëlle Giordano）

譯者：黃琪雯

日復一日的規律生活，幾乎淹沒了所有感受。看似擁有一切，卻忘了怎麼發自內心微笑。

現在的你，是否正以童年夢想的方式生活著？如果不，還有機會重來一次嗎？

卡蜜兒擁有看似令人豔羨的工作與家庭，但卻總是覺得焦慮難耐，喘不過氣來。有一天，她在開車洽公的途中因暴雨迷了路，衛星導航完全失去作用、手機收不到訊號，然後「砰！」一聲，她出了車禍……亟待援助的她在雨中循著微光走進了一幢住宅，住宅主人遞給她一張名片，從此改寫了她的人生……

日復一日的規律讓生活變成了一種習慣，也逐漸失去熱情，書中創造了名為「日常慣性炎」的病症，藉由「慣性治療師」的引導，卡蜜兒從否認、逃避到接受，進而勇於面對內心的渴求，終於尋回遺落已久的夢想與幸福。

作者兼具心理諮商背景與實務經驗，藉由小說帶領讀者深入內心發掘真實感受。在閱讀故事的同時，彷彿也跟著進行了一場自我對話。書末別具心裁的結局，更進一步呼應了人生的自我價值，再次帶給讀者追尋夢想的勇氣。

隨書附贈「日常慣性學手冊」，完整收錄「慣性治療師」的帶領心法與技巧。打開它，你將成為自己的「慣性治療師」，重啟美好的第二人生！

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航