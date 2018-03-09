日本爸爸想對高中女兒說：對未來迷惘嗎？其實可以不要唸大學

文：杉本幸太郎（日本人，獨立商業顧問）

下面的文章為45歳的我，對高中二年級17歲的女兒，所提出的對於未來願景的建議，做了一些簡單的改編後與各位分享。在日本，當你不知道自己未來想做甚麼，那就先去上大學吧，這個風潮最近越來越強。

由於日本也是重學歷社會，因此許多家長便會認為大學畢業是最基本的。但是，身為家長的我卻認為，高中生的孩子們到了該選擇未來願景的年齡時，進入專門學校應該也是可選擇的答案之一。

日本的新學期是從4月開始的。停留在高中二年級的時間也已所剩無幾。今年6月左右專門學校的入學考便會開始，大學入學考試則是在2019年1月左右。決定自己接下來的求學之路，所剩的時間不多了。

親愛的女兒，

最近的妳似乎很認真的在思考未來的展望吧。一直覺得妳似乎並不是這麼喜歡念書，但是堅持到現在的芭蕾，妳全力以赴的樣子，總是讓我很有感慨。

依靠資源有限的資訊，便要選擇自己未來的路一定比想像中困難。但是，突然決定升入大學或是進入專門學校，是否又太輕率了一點呢？

身為妳的父親，請聽聽我的意見吧。首先，先具體的想像一下自己將來的工作。例如，從事哪種行業，每天面對電腦的工作或是在店面販賣商品的工作，還是使用專門的技能為顧客提供服務呢。不管是哪種工作，事實上都一定有相互關聯的地方，將來會在哪一種工作上花費最多的時間，去設想自己未來的可能性，或許就能更具體的決定了。

當妳已經有了一個想法，接下來你應該思考的則是，希望過什麼樣的生活，具體來說便是需要考慮自己能夠賺多少錢。選擇自己喜歡的工作，雖然也是一件重要的事。但是考慮到生活所需，妳所賺到的錢與你的生活品質是息息相關，兩者一樣重要的。

設想一下30歲的自己，是住在日本？還是在國外工作？ 結婚了嗎？ 婚後還是持續工作嗎？無論是多遠的將來，都希望你現在就可以事先準備。

有了上面兩種具體的思考，或許妳就可以大略的選擇出自己適合的職業。但是一定還有很多高中生的妳所不知道的職業，妳可以嘗試詢問我，或是身邊的大人，也可以詢問學校老師。

除此之外，你是否有思考過大學是什麼樣的地方呢，應該還是懵懵懂懂的吧。許多大學或是大學部都有著十分專業的名稱，但是首先希望妳能理解大學，事實上就是學習一般教養的地方，這意味著就是在高中的延長線上延續的基礎學習。因此如果不喜歡讀書，或許大學可能不太適合妳吧。

唸到大學3〜4年級，隨著科系不同專門的學分也會隨之增加，從大學畢業其實也未必就會從事於你所學的專業。通常來說從大學畢業後，皆會從「一般職」（Generalist）開始做起。就是俗稱的上班族。就職後，無論自己的希望是業務或是販賣，事務，企劃，市場行銷等，有許多的工作與各種的可能性等著妳。

大學畢業後，如果妳希望能夠是進入「專門職」（Specialist），可能就需要繼續就讀研究所或是參加特殊的國家考試取得特別的資格。另外，還有一個取得「專門職」工作的方法，那就是進入專門學校。

高中畢業後，為了決定自己將來的路，首先一定要決定自己希望的職業種類與方向性，並規劃為了達成自己的目標每一步與如何讓自己快速成功。

以下，為了記錄自己今天所說明的內容，我想在這裡先做一下整理，希望妳也可以一邊寫下一邊思考。先讓自己有了一個基本的想法後，我們再討論一下吧！

對於未來路途的基本想法

1. 試著設想自己想要做什麼類型的工作

任何的工作都具有上述①②③的要素，妳需要思考的是對自己而言將每天工作的軸心放在何處才是最適合自己的。

2. 想像一下自己將來想要實現的生活和人生

讓我們先來了解一下，一般薪水收入的比例。依照厚生勞動省「平成28年工資結構基本統計調查」，第一份薪水約為每月20萬日圓左右。42歲平均月收約為30萬4,000日圓（男性為33萬5,000日圓，女性為24萬5,000日圓）。

日本的平均年薪則為420萬日圓。只看大學畢業者的話年薪則約為600萬日圓左右。光看平均收入或許會覺得大學畢業在工作的人，似乎會獲得較高的年收，但是實際上自己創業或是擁有高度專門職的工作者，年薪超越平均水平的也是大有人在，因此僅僅從平均值做判斷或許才是最明智的。上班族之中，年薪超越1,000萬日圓的人，在日本約只有5％。

從國稅局「平成28年民間薪水實態統計調查」中，能夠了解各個職種的平均年薪。已將內容整理成表格，在這之中一定有個職種是符合妳的條件，仔細的挑選，但這也不過只是參考，可以幫助妳選擇的其中一項。

出了大學後，以一般職進入公司時，由於職業和企業的不同年收入也會大不相同，就算就職於同一個企業，隨著你自身的升遷年收變化情況當然也不一樣。

根據日經商業刊的調查，40歲前後的「課長」與一般社員的年收差，在一部分的大企業約為400萬日圓以上。50歲後半，能成為「部長」的約只有10％，而升為部長後的年收入約為平均社員的兩倍。（任職於大企業的50歲以上部長1,255萬日圓，一般社員646萬日圓）

3. 思考適合上述標準，你所想像的職業是什麼？

4. 就職於此職業你所需要的準備有哪些？

來吧，為妳的未來做出最完善的準備吧！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九