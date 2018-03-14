靠哲學謀生的教授和路邊的流浪漢，誰是哲學家？

作者：周國平

首先做一個真實的人

這裡有兩個人。一個人靠哲學謀生，掛著教授的頭銜，高踞哲學的講壇，讀書破萬卷，熟記前人思想，可謂學問高深。另一個人，姑且說吧，只是個流浪漢，讀過不多幾本哲學書，比起前者來望塵莫及，但是他天性敏感，熱愛人生，情不自禁地思考著人生的種種根本問題，百折不撓地求索著人生的真諦，要他不這樣做，就等於叫他去死。

問你，誰是哲學家？

尼采的回答必是後者。在尼采看來，一個人要配稱哲學家，「他不僅必須是一個大思想家，而且也是一個真實的人」。[1]毋寧說，做一個真實的人，這是成為哲學家的首要條件。然而，這也是最難達到的條件：「要真實──很少人能做到！即使能做到的人，也還是不想做！」[2]因為真實是要付出可怕的代價的呵。

那麼，怎樣才算一個真實的人呢？尼采常常把真正的哲學家同「學者」進行對比，我們從這種對比中可以更加明白尼采的要求。

尼采自己是做過十年學者的人，因此當他說他精通「學者心理學」時，大約不算誇大其辭。在他的著作中，我們隨時可以遇見對於學者形象的描繪和對於學者心理的剖析。

讓我們先從《查拉圖斯特拉如是說》的《學者》一節中摘錄比較完整的一段話：

這裡已經把學者與真正的哲學家（以「我」即查拉圖斯特拉的形象出現）兩相對照得很鮮明了。第一，學者天性扭曲，真正的哲學家卻天性健康，「愛自由和新鮮土地上的空氣」。第二，學者「冷漠」，真正的哲學家卻熱情而真誠，「被自己的思想灼燙著」。第三，學者無創造性，如磨盤和杵臼，只會咀嚼別人的思想，真正的哲學家卻富於創造性。

在尼采看來，「學者」類型的產生不能歸咎於個人，而是整個偏重科學理性的教育制度和瑣細分工的產物。科學在自助時傷了它的僕人，把自己的冷漠乾枯的性格刻印在他們身上了。學者們過早地獻身於科學，使他們的本性遭到扭曲，長成了精神上的駝背。[4]一個人當了學者，就一輩子坐在墨水瓶前，蜷曲著腰，頭垂到紙上，在書齋沉重的天花板下過著壓抑的生活。試看少年時代的朋友，原先聰穎活潑，一旦他占有了一種專門學問，從此就被這項學術占有了，在這小角落裡畸形生長著，做了他那專業的犧牲品。[5]按照尼采的理解，一個哲學家，就是一個為人生探尋和創造意義的人。學者的人性已被扭曲，他自己的人生已無意義，又如何能成為一個賦予人生以意義的哲學家？

哲學的使命還要求哲學家絕對真誠。真正的哲學問題關乎人生之根本，沒有一個是純學術性的，哲學家對待它們的態度猶如它們決定著自己的生死存亡一樣。一般人無此緊迫感，他們的認識無非出於利益、愛好、無聊或習慣。可是，迴響在哲學家耳旁的聲音卻是：「認識吧，否則你就滅亡！」對於他來說，真理如同用刀子切入了他的皮肉中去一樣。[6]

尼采寫道：「我們哲學家不像普通人可以自由地將靈魂與肉體分開，更不能自由地將靈魂與思想分開。我們不是思索的蛙，不是有著冷酷內臟的觀察和記錄的裝置，──我們必須不斷從痛苦中分娩出我們的思想，慈母般地給它們以我們擁有的一切，我們的血液、心靈、火焰、快樂、激情、痛苦、良心、命運和不幸。生命對於我們意味著，將我們的全部，連同遇到我們的一切，都不斷地化為光明和烈火，我們全然不能是別種樣子。」[7]

尼采還寫道：「一個思想者是切身地對待他的問題，在其中看到他的命運、他的需要以及他的最高幸福，還是『不切身地』對待，僅僅以冷靜好奇的觸角去觸動和把握它們，其間有最顯著的區別。在後一場合，可以斷言，是毫無成果的。」[8]

真誠意味著把自己的全部生命投入到思想中去，這樣的人的思想是「一部熱情的靈魂史」，其中充滿著「在思想的熱情中燃燒著的生命所具有的升沉和震動」。[9]真正的哲學家懷著巨大的熱情，「不斷生活在最高問題的風雲中和最嚴重的責任中」，他的生活「全然不是靜觀的，局外的，漠然的，安全的，客觀的」。[10]

一個真誠的作家決不會自欺欺人，故弄玄虛，因為他是「為自己而寫作」。[11]尼采談到自己的作品時說：「每一個字都源自深刻的、內在的體驗；其中不乏最痛苦的體驗，有一些字甚至是用血寫的。」[12]

可是，學者往往缺乏真誠，且不說那些借文化謀私利的人，就是自命為了愛知識而求知識的「純粹的求知者」，也不過是「精巧的偽善者」。因為真正的愛必定與死相伴，願為所愛者去死，而他們卻像月亮一樣，自命清高，無欲地淡視著人生。一旦灼熱的太陽升起，月亮的愛就到了末路。這太陽，就是熱愛人生的真正的哲學家。[13]

真正的哲學家全身心地治理哲學問題，把他的活生生的個性融到哲學思考之中，如此形成的思想必是創造性的，因為，倘若創造性不是獨特個性的體現，又是什麼呢？尼采認為，一個哲學家必備兩種相關的特性：他須「初始地看察事物」，他本身須「是一個初始看到的事物」。也就是說，他的個性是獨特的，他看事物的方式也是獨特的。他不讓種種觀念、意見、書籍插在自己與事物之間，他的天性未受俗見的污染，他永遠保留著看事物的新鮮的第一眼。[14]可是，學者的本性卻是非創造的。「在任何時候，天才和學者都是互相敵對的。後者想要殺死、解剖和理解自然，前者想要用新的活潑的自然來加強自然。」[15]學者治學靠一種「愚鈍式的勤勉」，埋頭於書籍，一點一滴地搜集著各門科學的現成結論，靠別人的思想度日。真正的思想家嚮往閒暇，以便自由地從事創造，玩味自己的思想。平庸的學者卻害怕閒暇，因為他沒有自己的思想，一旦空閒，便覺無聊，於是書籍和學術成了他驅除無聊的蒼蠅拍。[16]

在《快樂的科學》一書《學者的由來》一節中，尼采列舉了學者的種種類型：祕書型的學者只知整理種種材料，使之系統化；律師型的學者全力辯護其對於所研究的問題的權利；牧師型的學者一心讓人們信仰他的信仰；猶太學者運用邏輯迫使人們贊同他的意見。所有這些人，不思創造性地解決問題，只圖以各自的方式證明自己從事著正當的工作。[17]

尼采最反對死讀書。他寫道：「學者僅以『翻』書本為業……最後就完全喪失了獨立思考的能力。如果不翻書，他就不思考。當他思考時，他是在對一個刺激（一個他讀到的思想）做反應，──最後他就只會做反應了。學者把自己的全部力量用來贊同和反對，用來批評業已產生的思想，──他自己就不產生思想了」，結果「成了必須去擦它才生出火花即『思想』的火柴」。尼采說這話是有切身體會的，當他因眼疾而不得不停止閱讀時，他突然產生一種輕鬆之感，他從書籍中解脫出來，有工夫自己思考了。他真切感到，對於一個哲學家來說，最重要的是獨立思考，自己來創造，說出非他不能說出的話來。一個有創造力的人把太多的時間耗在閱讀上，是一種浪費。「在破曉的黎明時分，在精力最飽滿、最洋溢的時候，拿起一本書來讀──我把這叫做墮落！」[18]他認為，自我教育是造就一個思想家的唯一途徑：「沒有教育者。──作為思想者，一個人應當只談自我教育。」[19]書籍、知識、他人的思想都只能拿來為我所用，而不應當成為目的本身。

總之，一個哲學家首先必須是一個真實的人，即一個天性健康、真誠、有創造能力的人。這是由哲學的對象和使命所決定的。既然哲學的對象是人生，使命是賦予人生以意義，那麼，唯有天性健康才能正確地領悟人生，唯有真誠才能忠實地探求人生的意義，而人生的意義又要靠它的尋求者來創造。學者之不能勝任哲學的使命，正由於他同人生處在一種根本錯誤的關係中，他漠視人生，遠離人生，虛度人生。所以，尼采斷定：「一個學者決不可能成為一個哲學家。」[20]一個真誠的人生尋求者可能走錯路，但是他對待人生的態度是正確的；一個「學者」也許不犯錯誤，但是他對待人生的態度本身即是最大的錯誤。所以，尼采輕蔑地說：「即使我走著我自己的錯路，我也仍然走在他們頭頂上面。」[21]

註釋