作者：周國平

迷失了的「自我」

人人都有一個「自我」嗎？尼采的回答是肯定的。

這個「自我」，甚至你想甩也甩不掉。即使在貌似客觀的認識活動中，也仍然有著你的倫理，你的誠實，你的私心，你的疲倦，你的恐懼，有著「你們整個可愛又可恨的自我」。[1]一個人的知識脫不開「自我」的界限。「無論我對認識的貪欲多麼大，除了已經屬於我的之外，我不能從事物中獲取任何別的東西，──別人的所有仍然留在事物之中。一個人做盜賊怎麼可能呢！」[2]人與人之間的理解同樣以「自我」為界限。我對你們滿懷希望，「可是如果你們沒有在自己的心靈中經歷過光芒、火焰和朝霞，你們從中能看到和聽到什麼呢？我只能使人憶起──別無所能！」[3]

人人都有一個「自我」，然而，絕大多數人都不是在為他的「真實的自我」活著，而是在為「他們周圍人們的頭腦中形成並傳達給他們的自我的幻象」活著，這是一種「偽個人主義」。[4]認識「自我」是一件最難的事。「有多少人懂得觀察！而在少數懂得的人裡──有多少人觀察自己！『每個人都是離自己最遠的人』──所有檢驗內臟的人都不快地知道這個道理；而『認識你自己』這句箴言從一位神的口中說給人聽，就近乎是一個惡作劇了。」[5]

認識自己之難，有認識方面的原因。尼采認為，真實的「自我」往往是隱藏在無意識之中的，而通常的認識方式，借助於語言，求之於思維，不但不能達到「自我」，反而歪曲了「自我」。我們用來概括我們心理狀態的語詞，多半是為某些極端狀態所取的名稱，並不能指示出我們大部分時間內所具有的不可名狀的非極端狀態，然而正是這些狀態織成了我們的性格和命運之網。[6]我們還不自覺地尋找一般性的思想和判斷，用來事後充當我們天性的根據。[7]

社會的輿論和評價也干擾著我們的自我認識，使我們誤解了自己。例如，社會以成敗論英雄，「成功往往給一個行為抹上存心善良的絢麗光彩，失敗則給可敬的舉動投下內疚的陰影。」結果，「動機和意圖很少是足夠清晰單純的，而回憶本身有時也被行為的結果弄得混亂不堪了。」[8]輿論的力量是強大的，它甚至可以決定一個人的命運。「我們關於自己所知道和所記得的，對於我們一生的幸福並非決定性的……一旦襲來他人關於我們所知道（或自以為知道）的，這時我們就明白它是更強有力的了。」[9]在「輿論的迷霧」中，人們把「自我」的幻影與真實的「自我」混為一談，為這「自我」的幻影勞碌了一生。[10]

真實需要巨大的勇氣，認識真實的「自我」也不例外。軟弱的人往往有意無意地欺騙自己，忘掉那些不愉快的經歷和體驗。真實的「自我」之所以被壓抑到無意識的領域之中，這種「自我欺騙」起了重要作用。「人忘掉他經歷過的某些事情，有意地把它們逐出頭腦……我們不斷地致力於這樣的自我欺騙。」[11]由此造成虛假的自信。真正相信自己的人是很少的，有些人的自信不過是一種「有益的盲目」，似乎下意識地知道自己內心的空虛，避免去看透自己，以維持虛假的充實。尼采認為，真正的自信者必是有勇氣正視自己的人，而這樣的自信也必定和對自己的懷疑及不滿有著內在的聯繫。這種人的自信必須靠自己去爭得：「他們所做的一切美好、優異、偉大之事，一開始都是反對居於他們內心的懷疑者的論據，用來說服和勸導這個懷疑者的，而為此就幾乎需要天才了。這是偉大的自我不滿者。」[12]事實上，幾乎所有偉大的天才都並非天性自信的人，相反倒有幾分自卑，他們知道自己的弱點，為這弱點而苦惱，不肯毀於這弱點，於是奮起自強，反而有了令一般人吃驚的業績。

認識「自我」難，實現「自我」更難，而實現的困難又加重了認識的困難。最大的困難就在於，一個人一旦認識了「自我」，就要對這「自我」負起責任，也就是實現這「自我」，而這必然要付出重大的代價。「自我」並非少數優選者的所有物，在這個世界上，每個人都是一個獨一無二、不可重複的存在，都有著形成獨特個性的機會。尼采誠然有貴族主義的傾向，但是他並不主張人性天生不平等。「每個人都是一個一次性的奇跡……每個人直到他每塊肌肉的運動都是他自己，只是他自己，而且，只要這樣嚴格地貫徹他的唯一性，他就是美而可觀的，就像大自然的每個作品一樣新奇而令人難以置信，絕對不會使人厭倦。」[13]區別在於，有些人（例如藝術家）強烈地意識到這個獨特的「自我」，在自我創造的過程中實現了這個獨特的「自我」；而許多人的「自我」卻是一種終未實現的可能性，埋沒在非本質的存在之中了。「每個人都有他的良辰吉日，那時候他發現了他的高級自我」，但「有些人逃避他們的高級自我，因為這高級自我是苛求的」。[14]無條件地服從外來意志，例如宗教和國家，放棄自己的意志和責任，這是一種最輕鬆的處世方式。拒絕一種願望總比調節一種願望容易，放棄個性總比發展個性容易。

尼采一再指出，懶惰和怯懦是妨礙人們實現「自我」的大敵。「說到底，每個人心裡都明白，作為一個獨一無二的事物，他在世上只存在一次，不會再有第二次這樣的巧合，能把如此極其紛繁的許多元素又湊到一起，組合成一個像他現在所是的個體。他明白這一點，可是他把它像虧心事一樣地隱瞞著──為什麼呢？因為懼怕鄰人，鄰人要維護習俗，用習俗包裹自己。然而，是什麼東西迫使一個人懼怕鄰人，隨大流地思考和行動，而不是快快樂樂地做他自己呢？」少數人是因為怯懦，多數人是因為懶惰。「人們的懶惰甚於怯懦，他們恰恰最懼怕絕對的真誠和坦白可能加於他們的負擔。」[15]

事情是夠奇怪的，人人都有一個「自我」，可是人人都不願別人表現出他們的「自我」，為此寧願也犧牲掉自己的「自我」。尼采在這裡揭示了習慣勢力的社會心理機制。在社會中，每個人個性的自由發展意味著某種形式的競爭，他人的創造要求自己做出新的創造，他人的優勝刺激著自己也要爭優勝。於是，為了自己能偷懶，就嫉恨別人的優秀，寧願人人都保持在平庸的水準上。走阻力最小路線的懶惰心理造成了一種社會的墮性，成為阻礙個性發展的最大阻力。「如果我們採取斷然步驟，走上通常所說的『自己的路』，就會有一個祕密突然向我們揭示：一向對我們友好和信任的人，從此全都對我們產生了一種蔑視，並感到自己受了侮辱。他們中最好的，則顯示寬容，耐心地等待我們重新找到『正路』，這『正路』當然是他所知道的。」[16]總之，非要千人一面，眾口一詞，才算一個「好社會」，即人人可以心安理得的社會。敢於「走自己的路」的人，難免要受誹謗和孤立了。這時他不但要付出最大的艱辛，而且要遭受最多的屈辱。有幾人能「讓人家去說」而仍然不改初衷呢？怯懦實在是懶惰的副產品，首先有多數人的懶惰而不求個人的獨特，這多數的力量形成一條防止個人求優異的警戒線，然後才有了人言可畏的怯懦心理。

結果，人們不是去發現「自我」，實現「自我」，而是逃避「自我」唯恐不及。逃避的方式是所謂「勞作」，那自早到晚刻板而絕無創造性的「勞作」。尼采說，這種「勞作」崇拜的隱情是「對一切個人性的懼怕」，把勞作當作管束個人的「最好的員警」，以之有效地遏止獨立性的發展。勞作「幾乎耗盡了精力，從而排除了沉思、冥想、夢幻、憂愁、愛戀、憎恨，它始終把一個小目標樹在眼前，保持著容易的、守規矩的滿足。一個讓人們不斷高強度勞作的社會是比較安全的，而安全在現在被奉為最高的神明」。[17]

在現代工業社會裡，片面的分工和緊張刻板的工作方式嚴重摧殘個性，尼采對此是有清醒認識的。他一再指出，在現代，生命是患病了，「病於違背人性的機器系統和機械主義，病於工人的『非個人性』，病於『分工』的錯誤經濟學。」[18]「美國人的工作之令人窒息的匆忙……業已開始通過傳染而使古老歐洲野蠻化，在歐洲傳播了一種極為奇怪的無精神性。人們現在已經羞於安靜；長久的沉思幾乎使人產生良心責備。人們手裡拿著表思想，吃午飯時眼睛盯著商業新聞，──人們像一個總是『可能耽誤』了什麼事的人那樣生活著。」這種情形將會「扼殺一切教養和高尚趣味」。[19]真實的「自我」迷失在「無精神性」的「勞作」中了，很顯然，這「自我」是一種精神性的「自我」，是有著「教養和高尚趣味」的獨特個性。

在尼采那裡，真實的「自我」有兩層含義。在較低的層次上，它是指隱藏在潛意識之中的個人的生命本能，種種無意識的欲望、情緒、情感和體驗。在較高的層次上，便是精神性的「自我」，它是個人自我創造的產物。不過，對於尼采來說，這兩層含義並不矛盾，因為他一向把生命本能看作創造的動力和基礎。

在個人與社會的關係問題上，尼采的看法是：社會是機器和工具，個人才是目的。他認為，現代社會恰恰把這種關係顛倒了。「如果個人統統只用來維持機器，那麼為什麼要有機器呢？機器的目的在其自身，不是人類的滑稽劇嗎？」[20]

尼采是一個直言不諱的個人主義者。不過，他所主張的個人主義有特定的含義，不同於那種唯利是圖、沽名釣譽的個人主義。他稱後者為「假個人主義」[21]，因為在他看來，這種個人主義恰恰把真實的「自我」迷失在財產和輿論的領域裡了。真正的個人主義追求的既非財產，亦非浮名，而是真實的「自我」。與尼采同時期的英國作家王爾德所見略同，他說：「承認私有財產就必然會把人和他的所有混為一談，這實際上是損害了、模糊了個人主義。它把個人主義完全導入歧途，使個人主義以獲利而不是以成長為目的。這樣一來，人類就認為最重要的事情是發財，而不知道最重要的事情是生活。」[22]這段話道出了尼采所主張的個人主義的真旨。不過，王爾德因此而贊成公有制意義上的社會主義，尼采卻始終反對作為一種政治運動的社會主義，這又是他們的不同之處。

尼采式的個人主義，歸結為一句話，就是他提出的這要求：「成為你自己！」

註釋