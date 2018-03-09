【圖表】男女薪資差異，現在比1980年前的差距還大

每年3月8日是國際婦女節，這個節日的由來，與女性爭取平等參與社會的權利有關。第一次的婦女節紀念活動在1909年舉辦，為了紀念1908年3月8日，美國紐約的女性勞工罷工遊行。當時，在紐約的製衣業女性勞工，為了改善不佳的工作環境與低薪，而走上街頭。

時至今日，雖然女性已得到許多參與社會的權利，但是其中還是隱藏著不平等，其中最常見的是薪水差異。

而台灣現在各行業男女薪資差異有多大呢？

雖然無法取得每個行業中，每個職位不同性別的薪資資料。但，可以試著從每類行業的每月經常性薪資（不含加班費與獎金）的年平均來看這樣的差異情形。

在2017年主計處公布的94類行業的經常性薪資中，有81類行業女性低於男性，而女性高於男性的行業則只有13類。（所有行業薪資差距表，請見文末）

女性薪資較低的行業中，差距最大的前5名是航空運輸業、醫療保健服務業、電腦電子產品及光學製品製造業、建築工程服務及技術檢測分析服務業、海洋水運業。

其中航空運輸業、醫療保健服務業兩個行業，薪資差距最大，男女差距達到3萬元以上。若回顧過去的資料，卻會發現原本男女薪資的差距，其實沒有這麼大。下圖是航空服務業1973年到2017年之間，男女經常性薪資差異的變化圖。

從中能看出，航空服務業大約在1990年前，女性的薪資只略低於男性，但是1990年後，薪資差異逐漸開始拉大，女性薪資越來越低於男性。而且女性薪資在2008年後，幾乎沒有成長。

而醫療保健服務業則是在1981年前，女性薪資跟男性差異不大，在1981年時，女性還略高於男性。而1982年之後，差距開始變大，女性薪資越來越低於男性。在1992年到2000年之間，還有段差距快速拉大的時期。到了2001年之後，男性薪資成長也變緩，兩隻之間的差距才沒有繼續拉大，近幾年則差距有微幅變小。

換個方式，將女性薪資與男性薪資相減，也可以看出一樣的趨勢變化。下圖中，每個點代表薪資差異（女性薪資減男性薪資），負值越大，代表女性薪資比男性越低。曲線往下代表差距變大，曲線網上代表差距變小。

以這樣的方式，畫出所有行業類別過去的變化趨勢，如下圖。從中能看出，1980年之前，各行業男女薪資差距都不大。在1980年後，每個行業的男女薪資差距，都逐漸變大。到了1994-1995年之後，有些行業差距越來越大，有些則開始縮小差距。而大約在2002年之後，女性薪資高於男性的行業，才緩慢逐漸變多。

所以，從上面的資料來看，台灣各行業的男女薪資，大多還存在的明顯差距，而且現在比1980年以前的差距更大。

然而，若想要更詳細差距變化的原因，以及探究每個行業，男女薪資差距的因素，則需要更詳細的職位薪資資料。

所有行業薪資差異表

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核稿編輯： 楊之瑜