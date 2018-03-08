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性騷擾在大學校園悶燒
我們想讓你知道的是
「社會視性為羞恥和醜陋的事，所以大眾都十分忌諱，不敢講、不習慣講、也不知怎樣講性。」
記者│周倩鈺 編輯│甘泳楠 攝影│周倩鈺、甘泳楠、陳芷琪
去年10月，「欄后」呂麗瑤在網上發佈「#MeToo」帖文，道出十年前遭受性侵的經歷，令校園性騷擾議題再受關注。本港社會風氣保守，性教育又落後於時代，大眾不願講性，更遑論教導性侵受害人事後如何面對。
被性騷擾不知所措 唯有逃避
中大學生阿晴（化名）向來健談，是朋友間的氣氛製造者，從不忌諱在男生面前說黃色笑話，遇到帥哥甚至會戲言：「快點強姦我！」但阿晴的笑話只為得到朋友的笑聲，身邊的人都知道她為人保守，即使被人搭肩也會覺得不舒服，所以只以開玩笑的態度看待她的笑話。
前年，阿晴參與籌備大學迎新營，一眾幹部經常會到其中一人的宿舍房間開會。有一晚，阿晴因事遲到，一位男幹部告訴她其他幹部正在他的房間聚會。但當她深夜到達房間，房裡只有兩個男生，她跟他們認識卻不相熟。雖然害怕，但為了不破壞彼此的關係，阿晴只好留下，用簡訊向另一位相熟的男同學求救，叫他趕來。但相熟男生來了後事情並沒有好轉，三個男生開始喝酒，最初致電阿晴的男幹部說話開始過分，見阿晴膝蓋上有紅印，問她是不是剛跪下來幫人口交，朋友竟也配合地開玩笑，令她愈加不安。
四人之後到學習共享空間的討論室看電影，阿晴曾離開向室友求助，但對方反指阿晴想得太多，阿晴也覺得只是自己胡思亂想，於是又回到討論室。該男幹部借意倚著阿晴，不時凝視著她，呼喚她的名字。電影播畢，他變本加厲整個人伏在阿晴身上，伸手撫摸她的大腿和腰，她的本能反應是立即躲在桌子下，並打算離開，他卻衝到門口抓住她的腿，撫摸她的大腿。阿晴離開討論室後，男幹部繼續用簡訊聯絡她，請她到他的房間。
阿晴當晚沒有回覆訊息，她甚至沒有勇氣按進那則簡訊，直到翌日她才回覆，之後在校園偶遇也若無其事地向他打招呼。「我有想過一萬次會不會罵他、告訴他不應該這樣做，但我沒有，我最後假裝一切沒有發生過，還給他下台階。他之後還想約我吃早餐，我覺得他真的很無恥。」此人之前曾約她看演唱會，但她拒絕。受性騷擾以後，她沒有再回覆他任何訊息，這已是她最大的反抗。
此事以後阿晴開始經常哭泣，食慾不振，兩星期間瘦了十多磅。她怨恨利用她信任的男幹部，也自責是否自己平日太口沒遮攔，讓異性誤會。
阿晴只有向身邊的幾位朋友透露這件事，希望事情慢慢淡化，有朋友為她抱不平，勒令那位男幹部退出幹部會，阿晴反而責罵朋友為何要把事情鬧大。「令我最快復原的方法就是讓這事盡快結束，沒人知道，沒有再提及，反正對方已經遠離我。」
阿晴自知冷處理不對，亦讓施害者逍遙法外，甚至有可能縱容他再作惡，但她絕不會報警處理：「對方一個質疑，已足以令我崩潰，到底是選擇保護自己還是整個社會？我連自己都未能處理，怎去幫助他人？」以往的性教育只會教她遇到性侵犯時要說不，但當真正碰上性騷擾，而施害者又是相識的人，就不知所措。
性暴力關注團體風雨蘭創辦人、中大社會工作學系講師吳惠貞指，如果因為覺得別人是性開放而性騷擾對方，只屬藉口，不等於可以侵犯人。
屢接色情電話 報警求助不受理
性騷擾受害人未必願意向公眾揭露傷疤，只能靠時間療癒，但即使受害人挺身報警，亦未必得到幫助。現於中大就讀教育系的鄧同學，一年前因宣傳學會活動而將自己的聯絡資料上傳到社交網站，後來有自稱港大學生的陌生男子來電，指自己不開心，希望與她傾訴。
那時候連續多名學生自殺，令鄧同學不禁擔心起電話中的陌生人，在家人的支持下，開始聽他傾訴，每次一談就是兩個小時。對方起初只談及家庭問題，指母親常被逼與上司進行不道德交易，因此感到很難過。本來鄧同學以為對方只是需要一個傾訴對象，但對方後來開始詳細地形容母親與上司發生性行為的過程，又指自己曾與母親和姐姐發生性行為，後來更直言想跟鄧同學發生性行為。
這些電話有時每星期一次，有時每月一次，鄧同學知道這是電話騷擾後，與有相似經歷的朋友傾訴，發現打色情電話給她們的是同一人，決定一起報警。但由於對方每次均以不同電話號碼來電，警方只當作惡作劇處理，所以只能備案，未能進一步調查或拘捕他。鄧同學曾於言談之間無意中透露住處，不禁擔心對方會跟蹤自己。她至今仍會收到此人的騷擾電話，唯有逐次掛掉，或索性不接聽。但因現在來電已不大頻繁，鄧同學見事態不算嚴重，就沒想過求助，只與家人朋友商量，也認為這比防止性騷擾求助熱線有用。「畢竟你不認識對方，他又不清楚你的狀況，又不清楚你的性格，我覺得就算打去那些熱線，對方都會十分官腔，可能會照稿讀，我會信任家人多過那些熱線的人。」吳惠貞認為，色情電話騷擾都是性騷擾的一種，甚至是一種人身攻擊，會令受害人十分不安。
雖然中大有防止性騷擾委員會處理性騷擾個案，然而鄧同學說，身邊同學大多不會認真了解委員會的活動和服務，只會拿防止性騷擾委員會的電話說笑。委員會主席李子芬教授回應時指，現時迎新營會安排防止性騷擾講座，希望同學在入學前已有此方面的認識，但也不能強迫同學參與活動，只能做好宣傳。
性被視為禁忌 性侵受害人有口難言
吳惠貞表示，性侵受害人傾向隱暪事件，源於香港社會風氣保守：「社會視性為羞恥和醜陋的事，所以大眾都十分忌諱，不敢講、不習慣講、也不知怎樣講性。」社會為受害人貼上「爛貨」等負面標籤，令受害者寧願隱暪，免受歧視目光。他們甚至會作出反常行為去逃避，如被性侵後馬上回家洗澡，以洗掉「骯髒的東西」。
她指出，大多數受害者遇到性侵犯都不懂反應，即使事發時朋友或父母在附近，只要大叫就能阻止事情發生，大部分受害者都不會求救。他們當下會害怕得不知所措，事後又因為感到羞恥而沒有求助。社會缺乏這方面的教育，沒有人會教導年輕人要提防性暴力、遇到時該如何作出反應，以致大眾從來沒有預備去面對這種處境：「其實我們的身體是最寶貴，但我們從來都沒想過保護它。」
缺乏完善性教育 社會保守難推行
現時本港學校仍沿用教育局1997年修訂的《學校性教育指引》，把與性教育相關的學習元素納入不同學科，學校可按不同需要再編訂內容。由於性教育並非獨立科目，不少學校都會與非政府機構合作做性教育。
Anti480反性暴力資源中心每年都會到中學和大專院校推廣性教育，但中心主任陳雪儀指，學校對性教育的態度亦是很大的阻力，她曾安排跨性別人士到學校分享，同學十分投入，學校卻有微言，更因此取消其後的活動。該中心社區組織幹部黃梓汶亦指，他們希望於活動期間維持開放的氣氛討論性，但有學生連「性暴力」三字也說不出口，為此感到尷尬。她慨嘆：「如果對於性有很多忌諱，標籤談性就是性開放、有很多性經驗，這些想法都無助我們繼續討論。」
陳雪儀認為，現時的性教育內容粗淺，只會解釋生理構造，授課老師亦欠缺培訓，成效有限。不少團體都希望性教育可獨立成科，內容配合不同年紀同學的需要和發展。她強調，老師是最接近學生的人，假如老師受過基本培訓，對性騷擾等問題較敏感，便可發現行為異常或正經歷性暴力的學生，從而阻止事件發生或惡化。
本文獲授權轉載，文章來源：香港中文大學新聞與傳播學院《大學線月刊》
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責任編輯：歐嘉俊
核稿編輯：王陽翎