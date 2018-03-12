余杰《走向帝制》：中國為何長不出太陽花、撐不起黃雨傘？

文：余杰

台語歌曲《島嶼天光》幾乎就是太陽花運動的代名詞，它由台灣搖滾樂團「滅火器」與國立台北藝術大學共同創作。在太陽花運動中，這首歌曲廣為傳唱，激勵了無數曾經失望、冷漠和孤獨的心靈。

2015年6月27日，在台北舉行的金曲獎頒獎典禮上，《島嶼天光》獲得最佳年度歌曲獎。滅火器樂團在上台領獎時表示，雖然這首歌曲是他們創作的，但它更屬於太陽花學運中每個努力的學生，他們希望這首歌可以「讓台灣繼續成為更美好的國家」。

一首歌曲成為一個世代的年輕人的心聲，它由此被載入史冊。台灣著名評論人張鐵志評論說：「抗議青年們從街頭佔領了立法院內／外，試圖重塑台灣的民主，音樂青年們也早在島嶼的不同角落唱著他們對於這片土地的思考與情感—無論他們是否佔據了金曲獎的舞台，他們正在改變著台灣流行音樂的想像。」是的，當這首歌曲響徹台灣的夜空之時，也就意味著這是白晝將近的時刻。所有的堅持、奮鬥和抗爭都不會白費。

中國的年輕人，在娛樂方面，除了哈日、哈韓之外，也很追捧台灣的流行和時尚元素。台灣的娛樂節目、流行音樂紛紛在中國走紅。然而，《島嶼天光》是此次獲獎的一首不能在中國媒體播出、也不能在中國的演唱會上演唱的台灣歌曲。中共宣傳部下令，所有媒體不能報導《島嶼天光》獲得台灣最佳年度歌曲的消息，所有網站都要查刪《島嶼天光》獲獎的新聞。

中國最大的入口網站騰訊轉播了台灣金曲獎頒獎典禮的實況。和各大電視台在轉播現場節目時採取延時播出的做法一樣，騰訊網延遲兩分鐘播出—這兩分鐘是特意留給新聞檢查官的。據中國網友披露，當台灣頒獎典禮現場宣佈《島嶼天光》一曲獲得最佳年度歌曲時，騰訊網臨時暫停了有關轉播，等到《島嶼天光》獲獎的環節結束後，才又恢復了現場的視頻。

一首搖滾歌曲，為何讓號稱自信滿滿的習近平如芒在背？《島嶼天光》在中國遭到封殺的命運，讓我想起一九七○年代捷克共產黨政權迫害「宇宙塑膠人」樂團的往事。

當捷克作家、人權活動家哈維爾（Václav Havel）認識「宇宙塑膠人」樂團的核心人物伊勞斯之後，立即感到「他們的演唱中放射出某種特殊感受，那音樂深刻而真實地表達出了深受世間苦難折磨的人們對於人生的見解。這是一種嚴肅和真誠的東西，是對現實生活經歷發自內心的自由抒發，這種經歷是每一個尚未變得完全麻木的人都能理解的」。哈維爾興致勃勃地準備去參加他們在布拉格郊外舉行的一場地下音樂會。然而，突然傳來伊勞斯和他的樂隊成員一共十九人被逮捕的噩耗。

哈維爾義憤填膺，他認為捷克當局對這群音樂人的抓捕，是一次極權主義制度對生活本身的侵犯，對人最起碼的自由和誠實良心的侵犯。這些音樂人並沒有政治綱領，他們不過是一群想按自己的方式生活、唱他們所喜歡的歌、創作他們喜歡的音樂，彼此和諧相處、以一種誠實的方式表達思想的年輕人。

哈維爾憤怒地批判當局倒行逆施的做法：「官方逮捕他們是令人震驚的：是對精神和思想自由的干涉，並且打著打擊刑事犯罪的幌子去爭取不明真相的大眾支持。這次，權力機構無意中揭示了其根本的動機：讓生命變得單一化，動刀割除任何與眾不同、獨立不羈和難以歸類的事物。」

為了抗議官方的暴行和營救身陷牢籠的「宇宙塑膠人」樂團，《七七憲章》應運而生，極權體制的鐵幕被撕開一道口子。十四年之後，席捲全國的天鵝絨革命摧垮共產黨政權，哈維爾當選捷克共和國首任總統，並與劫後歸來的「宇宙塑膠人」樂團成員們在總統府重逢。

當年的捷克共產黨黨魁如何害怕「宇宙塑膠人」樂團，今天的習近平也是如何害怕《島嶼天光》。光照在黑暗裡，黑暗卻不願接受光。無論習近平多麼排斥和拒絕，那照耀在島國台灣的自由之光，也必將照耀在中國的大地上。

Photo credit:AP/達志影像

雨傘可追命，革命更驚魂

習近平訪問澳門，本來想效仿乾隆皇帝下江南，展示盛世之氣派。卻未料到，偏偏天公不作美，一場滂沱大雨，落得淒淒慘慘戚戚的景象。最可笑的是，前去迎駕的有關人等，還被嚴令不得打雨傘，每人分配一件透明雨衣。為什麼不能打傘呢？因為自從香港「雨傘革命」之後，打傘變成了一項賦予象徵意義的抗爭行為。

習近平掌管著世界上人數最多的軍隊和警隊，偏偏對小小雨傘心存芥蒂。香港的那場彬彬有禮的雨傘革命，這個號稱在全世界最受歡迎的國家元首雖然不在現場，卻也被嚇得魂飛魄散。於是，習把雨傘當作顛覆國家政權的利器，自己不敢打傘，也不讓別人打傘。

習近平看到的是一個沒有雨傘的澳門。習巡視澳門大學時，校方事先安排學生到校外觀光、看電影和享用大餐，反正從賭博中得到的稅收宛如金山銀山，教育經費鼓鼓囊囊。習接見的學生代表，是20個精心挑選、根正苗紅的「乖乖仔」。這些大學生不會打傘，更不會扔鞋。他們真的把習近平當作「大大」，把彭麗媛當作「麻麻」。既然君恩深似海，哪能不高呼萬壽無疆？

中國是實行槍支管制的國家，不僅管制槍支，還管制菜刀。在北京閱兵時，超市中的菜刀統統下架，在維穩官員看來，菜刀有可能危及社會穩定。菜刀確實可以殺人，雨傘呢？比起菜刀來，雨傘或許更加危險。在金庸和古龍的武俠小說中，許多武林高手以雨傘為武器，或是翩翩書生，或是妙齡少女，撐著一把油紙傘，看似弱不禁風，實則雨傘一動，一招致命。

在中國的佛道廟觀中，一般都有一座天王殿。在四大天王中，有一位面目猙獰者，以雨傘為隨身攜帶的武器。當年天兵天將與齊天大聖孫悟空作戰，這位天王打開雨傘，一下子就將孫猴子收納其中，可見雨傘之厲害。既然習近平害怕雨傘，會不會下旨命令天下所有廟觀，全都重新塑造天王塑像，讓天王手中的雨傘消失得無影無蹤？

香港的雨傘革命並不是一場追求政權更迭的真革命，只是一場追求普選權的和平示威。革命一詞，讓以「革命者」自居的共產黨政權心驚膽戰，對號入座地將自己當作「反革命」。當年，共產革命所反對、所打擊的對象，是所謂的資產階級和帝國主義；如今，自習近平家族以下，哪一個共產黨高官顯貴不是腰纏萬貫、酒池肉林？他們早就將大部分財產轉移到歐美帝國主義的心臟地帶，並與跨國資本親如兄弟。一聽到「革命」這個詞語，習及其左右立即兩股戰戰。

此前，習近平視察工地時那張挽起褲管、自己打傘的親民照，被網友拼接成一張站在旺角街頭手執黃雨傘的幽默照，並入選佔中期間的最佳創意獎。習沒有一笑了之的幽默感，恨不得給膽大妄為的香港人安上「侮辱國家元首罪」，打入地牢。

托香港人的福，雨傘成了習近平的眼中釘、肉中刺，恐怕他一輩子都與雨傘無緣。2015年9月習訪美期間，哈佛大學校園的主要地標約翰．哈佛銅像及華埠主要地標「天安門紀念碑」等處驚現習近平「蹤影」—多幅印刷有「我要真普選」及習近平撐黃雨傘貼紙等紀念香港「雨傘革命」一週年的標語，由在波士頓學習和生活的港人張貼，表達了海外港人心繫香港、追求民主的心願。難怪習不敢像當年的江澤民，冒著被抗議人士嗆聲的危險現身哈佛大學，因為雨傘可追命、革命更驚魂。

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書籍介紹

本文摘錄自《走向帝制：習近平與他的中國夢》，前衛出版

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作者：余杰

「不是中興之主，乃是亡國之君」



身為對習近平及其政權最為精準和銳利的觀察家，余杰繼《中國教父習近平》之後，再度推出批判習近平的重磅之作《走向帝制：習近平與他的中國夢》。

作者從「集權」、「反腐」、「鎮壓」、「爭霸」四個面向入手，一步步逼進習近平政權的本質，並抽絲剝繭地發掘出習近平的三大目標：首先，在共產黨內部，以反腐為名掀起政治清洗，改寫近30年來中共「寡頭集體統治」之模式，回歸毛時代的個人獨裁；其次，以法西斯式的全面鎮壓，摧毀正在蓬勃發展的中國民間社會，締造由「無所不能的國家」和「原子化的個體」二元組成的國家主義結構；第三，重構中國與世界的關係─直接挑戰二戰之後、尤其是蘇聯解體之後由美國主導的國際政治經濟秩序，重建帝制時代以中國為中心的「天朝體制」。

作者認為，習近平是由馬克思、毛澤東、孔子和普丁四種「特殊材料」形塑而成的「四不像」，「習近平主義」則是由法西斯主義與中國帝制時代的天朝史觀激盪而成的怪胎。然而，「青山遮不住，畢竟東流去」，覺醒的中國民眾追求民主和自由的努力，終將推倒習近平的暴政，使得極權主義真正走向終結。

Photo Credit:前衛出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航