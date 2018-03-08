不用再「含淚投票」了！「反對票」公投完成第一階段連署

（中央社）

前行政院長陳冲、負數票協會理事長張天鷞今（8）日領銜提案「反對票」公投，預計在8月底完成第2階段連署，一併在年底大選進行公投；陳冲說，投反對票可以提高投票率，也可以讓政黨負責任提名最適當的候選人。

負數票協會推動「反對票」全國性公投，陳冲、張天鷞（音同雙）、負數票協會副理事長紀政今天到中選會遞交公投案，公投的主文為：

「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選。」

張天鷞說，人民應該有權利投反對票，一人只有一票，沒有任何喜歡的候選人就投反對票，人民有權利用選票反對某個人當選。

張天鷞指出，使用反對票制度一定會提高投票率，改善民主制度，甚至可能改變選舉結果。沒有政黨會鼓勵忠誠支持者投反對票，會影響的是中間選民，投反對票可以淘汰偏激的候選人，目前聯合國秘書長選舉以及台北市的I-Voting都已經有反對票的設計。

他強調，目前聯合國秘書長遴選，安理會會員國對於被提名的候選人就可以表達「鼓勵」或「不鼓勵」，因此，台灣若能公投通過此案，將是一項重大的民主制度改革，更領先全世界。

陳冲表示，去年有位美國朋友來台灣，提到上屆美國總統大選沒有投票，因為兩個人都不喜歡，這位朋友難過沒有行使納稅人權利。陳冲說，他3年前寫過一篇文章「快樂的民主」，意思是可以投票反對不喜歡的人，若把負數票概念引進美國，朋友說會去投反對票。

他認為，現在投票率低，政黨不負責任推出候選人，是全世界普遍現象，而投反對票是一個非常好的制度，不但提高投票率，還能讓政黨負責任地提名候選人。

參加過3次立委選舉的紀政也說，她完全贊同負數票的理念，過去自己在參選過程，就認為《公職人員選舉罷免法》應提出修正，盼這次能透過公投修改選制，讓選民能選擇自己想要的候選人，這也是基本人權。

「負數票協會」曾在2015年用動畫說明，有「反對票」的五大好處：

可以投負數票（反對票）應該是基本人權：我應該有權用選票表達我不希望某人成為我的領導人。 投票率一定會增加：不喜歡任何候選人者可以反對，有些選民可能覺得難分辨誰好，但容易分辨誰壞。也更能清楚反映民意。還有，勝選者看見反對票，不再傲慢說「我有大多民意支持」。 偏激份子較難當選：偏激言論會減少，社會內部較和諧，對外比較不容易打仗。 減少補助款、公帑用在其他建設：目前補助個人每票30元，政黨補助每票每年50元。 淘汰買票文化：台灣選舉違法買票行為仍然猖獗是民間常識，但反對票很難被買，可以抵消買票作用而逐漸淘汰此歪風。

這份提案公投繳交第一階段約2000份的提案連署書，中選會將進行審查，看是否成案。

「負數票協會」表示，中選會審核結束後，將開始啟動第二階段連署作業，預計8月底完成28萬人連署，並在11月24日九合一選舉投開票完成全國性公投。

公投流程包括提案、連署階段，提案人提案後，中選會將於30日內完成審核，戶政機關於15日內完成提案人名冊查對，送交中選會；若合於規定，相關立法機關及行政機關在30天內提出意見書。

「負數票協會」是什麼？

2015年3月由前民進黨主席施明德、張天鷞、蘇起、高希均、公孫策等政媒界人士在內政部核准下成立「負數票協會」，並發起網路連署，主張可投負數票反對某人當選，稱該制度有「偏激分子難當選」、「減少選舉補助款」等優點。

不過當時，民進黨立委管碧玲在臉書指出，負數票似乎就是要用反對票的票數，去把選舉有效票扣除掉的意思，「問題是，公民的選舉權受憲法保障，每一張有效票都受憲法保障，應正確的被計算」。她直言，除非修憲做不一樣的規定，否則任何法律都不得設計把有效票扣除掉的機制，這是「政治學的ABC」。

管碧玲還痛批，輿論界有人愛天馬行空就算了，內政部還有人附和，「政府的無知、愚蠢，智商低到比市立動物園那隻烏龜都不如！」

不過，對於這次公投第一階段2000份連署送審，許多學者都認為這樣的選舉制度算是非常新穎，但勢必也會帶來衝擊，後續機制要建立完善的配套和法制規範，才能讓負數票真正達到目的。

台大政治系教授王業立表示，表達對候選人的意見，不僅能投下支持更投反對的時候，這是一個蠻新穎的政策，這目前沒有國家真正實施，而印度、泰國和俄羅斯有執行「以上皆非」的選舉制度，但那個又與反對票意義不同

中山大學政治研究所教授廖達琪指出，負數票是一個很好的方向，只是這樣的遊戲規則就會顯得非常重要，但這樣的選舉設計能真正保證民主嗎？其實也不見得。

律師呂邱遠曾在2015年表示，這種制度聽起來似乎不錯，因為選民總算可以表達對某位候選人的厭惡，而不是只有支持而已。

「這種論述，對於兩大黨而言，其實是可怕的。因為民進黨或國民黨可能會很擔心，在這種選舉制度之下，兩黨政治不一定是選民所要。例如如果有無黨籍出來選舉，這時候可能會一票支持無黨籍，但另一票反對民進黨。這一來一往，就會這位無黨籍的候選人就會取得兩票，在增強自己一票的同時，抵銷兩大黨的實力。這背後的政治算計，可能只是懼怕新勢力崛起而已，因為討厭票大概都會落在兩大黨居多，畢竟他們形象鮮明，而生存得越久越大，正面形象固然會有，負面形象一定也多。這時候新勢力崛起的可能就高。」

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核稿編輯：楊之瑜