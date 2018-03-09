川普接受了來自「小火箭人」的邀請，5月之前可望與金正恩見面

關係看似惡劣的美國和北韓，關係出現重大進展。美國總統川普可望和他口中的「小火箭人」、北韓最高領導人金正恩見面，討論外界關注的核武問題。

南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶今日（美國時間8日晚間，台灣時間9日早上）在白宮召開記者會，宣布了一項震驚的消息：他們向美國總統川普傳遞了來自北韓的一封邀請，金正恩希望在5月份之前，盡快與川普會面，並願意商討朝鮮半島無核化的問題。鄭義溶向記者表示，川普已經接受金正恩的邀請，並計劃在今年五月到訪平壤。

「我告訴川普總統，在我們的會議上，北韓領導人金正恩說他致力於無核化。」 鄭義溶 說，而 「金正恩承諾，北韓將不再進行任何進一步的核試驗或導彈試驗。」

他補充說：「川普總統對這次的簡報表示讚賞，並表示，他將在五月份會見金正恩，以實現永久無核化。」

鄭義溶又表示，美國與南韓在今年四月舉行的年度軍事演習，將按計劃進行。他說金正恩表示，他理解有關演習的需要性。

《華盛頓郵報》報導，白宮確認了川普接受了來自北韓的邀請。

「川普總統非常讚賞來自南韓代表團和文在寅的美言。 他會接受邀請，在某個時間地點與金正恩會面。」白宮新聞秘書桑德斯在一份聲明中指出。「我們期待著北韓的無核化。同時，所有制裁和壓力都必須保持。」

而川普則在推特上發文，表示「 不只是凍結（核武），金正恩與南韓代表談到了無核化問題。此外，在這段時間內，北韓不會試射導彈。 取得重大進展，但在達成協議之前，制裁仍將繼續。正在進行計畫中！」

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年3月9日

而這場堪稱歷史性的重大進展，不只美國與朝鮮半島，鄰近的日本也表態會介入其中。 日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）表示，他計劃4月份訪問美國，與川普舉行會談。

ABCNEWS報導，安倍晉三今（9）日上午 在東京告訴記者，他曾與川普通過電話，他們已同意繼續對北韓施加最大壓力，直到他採取具體行為，放棄其核武計劃。

歷來首次，美國總統任內與北韓領導人會面

《 紐約時報 》 報導，沒有一位美國總統在任內曾與北韓領導人會面。

《華盛頓郵報》報導，北韓 和美國的領導人之間從未進行過面對面的會面，或是電話會議。前總統卡特 （Jimmy Carter） 和柯林頓（ Bill Clinton ）曾會見了北韓當時的領導人 — 卡特會見了金正恩的祖父金日成，柯林頓則在離任後，訪問平壤會見金正恩的父親金正日。

柯林頓2009年前往平壤，是為了營救被北韓政府監禁的美籍華裔女記者｜Photo credit: AP／達志影像

如果川普與金正恩順利會面，將是美國與北韓兩國間的巨大進展。兩國公開為敵將近70年（自1950韓戰以來），特別是 過去一年，這 兩個元首還曾高調互相侮辱：川普嘲笑金正恩是「小火箭人」（ Rocket Man ），而金正恩則反諷川普是「 精神錯亂的美國老糊塗 」（dotard）。

BBC報導，自從南北韓共同參加冬季奧運以來，兩韓之間的關係已大大解凍，但外界對北韓的誠意表示懷疑。 而美國與北韓願意進一步會晤，約是與南北韓稍早達成的見面協議有關。

南韓總統府6日晚間表示，兩韓將於4月底，在板門店和平之家舉行元首會晤。而北韓也指出，若能保證北韓的國家安全，北韓「沒有理由繼續保持核武」。這樣的承諾，將會是南北韓首腦超過10年再見面。也是金正恩上任以來，第一次接待南韓總統。

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核稿編輯：楊士範