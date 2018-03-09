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川普接受了來自「小火箭人」的邀請，5月之前可望與金正恩見面
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南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶表示，他們已向川普發出了一份來自北韓的邀請，而白宮稍早也證實，川普接受了這份見面邀請。
關係看似惡劣的美國和北韓，關係出現重大進展。美國總統川普可望和他口中的「小火箭人」、北韓最高領導人金正恩見面，討論外界關注的核武問題。
南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶今日（美國時間8日晚間，台灣時間9日早上）在白宮召開記者會，宣布了一項震驚的消息：他們向美國總統川普傳遞了來自北韓的一封邀請，金正恩希望在5月份之前，盡快與川普會面，並願意商討朝鮮半島無核化的問題。鄭義溶向記者表示，川普已經接受金正恩的邀請，並計劃在今年五月到訪平壤。
「我告訴川普總統，在我們的會議上，北韓領導人金正恩說他致力於無核化。」鄭義溶說，而「金正恩承諾，北韓將不再進行任何進一步的核試驗或導彈試驗。」
他補充說：「川普總統對這次的簡報表示讚賞，並表示，他將在五月份會見金正恩，以實現永久無核化。」
鄭義溶又表示，美國與南韓在今年四月舉行的年度軍事演習，將按計劃進行。他說金正恩表示，他理解有關演習的需要性。
《華盛頓郵報》報導，白宮確認了川普接受了來自北韓的邀請。
「川普總統非常讚賞來自南韓代表團和文在寅的美言。他會接受邀請，在某個時間地點與金正恩會面。」白宮新聞秘書桑德斯在一份聲明中指出。「我們期待著北韓的無核化。同時，所有制裁和壓力都必須保持。」
而川普則在推特上發文，表示「不只是凍結（核武），金正恩與南韓代表談到了無核化問題。此外，在這段時間內，北韓不會試射導彈。取得重大進展，但在達成協議之前，制裁仍將繼續。正在進行計畫中！」
而這場堪稱歷史性的重大進展，不只美國與朝鮮半島，鄰近的日本也表態會介入其中。日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）表示，他計劃4月份訪問美國，與川普舉行會談。
ABCNEWS報導，安倍晉三今（9）日上午在東京告訴記者，他曾與川普通過電話，他們已同意繼續對北韓施加最大壓力，直到他採取具體行為，放棄其核武計劃。
歷來首次，美國總統任內與北韓領導人會面
《紐約時報》報導，沒有一位美國總統在任內曾與北韓領導人會面。
《華盛頓郵報》報導，北韓和美國的領導人之間從未進行過面對面的會面，或是電話會議。前總統卡特（Jimmy Carter）和柯林頓（Bill Clinton）曾會見了北韓當時的領導人 — 卡特會見了金正恩的祖父金日成，柯林頓則在離任後，訪問平壤會見金正恩的父親金正日。
如果川普與金正恩順利會面，將是美國與北韓兩國間的巨大進展。兩國公開為敵將近70年（自1950韓戰以來），特別是過去一年，這兩個元首還曾高調互相侮辱：川普嘲笑金正恩是「小火箭人」（Rocket Man），而金正恩則反諷川普是「精神錯亂的美國老糊塗」（dotard）。
BBC報導，自從南北韓共同參加冬季奧運以來，兩韓之間的關係已大大解凍，但外界對北韓的誠意表示懷疑。而美國與北韓願意進一步會晤，約是與南北韓稍早達成的見面協議有關。
南韓總統府6日晚間表示，兩韓將於4月底，在板門店和平之家舉行元首會晤。而北韓也指出，若能保證北韓的國家安全，北韓「沒有理由繼續保持核武」。這樣的承諾，將會是南北韓首腦超過10年再見面。也是金正恩上任以來，第一次接待南韓總統。
新聞來源：
- Trump and North Korea's Kim Jong-un to meet 'as soon as possible'（BBC）
- Trump Accepts North Korea’s Invitation to Discuss Its Nuclear Program（The New York Times）
- Trump accepts invitation to meet with North Korean leader Kim Jong Un（The Washington Post）
- The Latest: Lawmaker says North Korea sanctions working（ABC News）
核稿編輯：楊士範